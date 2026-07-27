El 57% de las auxiliares de enfermería de Aragón son interinas o eventuales

Reina la inestabilidad. El 56,7% de la plantilla de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAEs) de la sanidad pública aragonesa es temporal o interina, y solo un 43,3%, menos de la mitad, tiene un contrato fijo. Así se desprende del informe Situación del Personal Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería en España 2025, una radiografía del Ministerio de Sanidad con la que por primera vez se describe la situación de estas profesionales, que en su mayoría son mujeres y que en los últimos meses han realizado jornadas de huelga y protestas en Aragón para exigir al Gobierno central una reclasificación.

El estudio cifra en 4.429 el número de TCAEs en la plantilla de la sanidad pública aragonesa, basándose en el informe del registro estatal de profesionales sanitarios (REPS) de 2024 que recoge datos a 1 de enero de 2025, y lo eleva a 5.203 si se basa en los datos aportados por la propia comunidad. Según sostiene el informe, estos últimos datos son los que se aproximan en mayor medida al volumen de profesionales vinculados a los servicios de salud, aunque presentan ciertas limitaciones.

De las más de 5.000 auxiliares, en las que se incluyen tanto profesionales de Atención Primaria como de Especializada, solo son fijas 2.253, mientras que las otras 2.950 tiene contratos temporales o son personal interino.

La gran mayoría de auxiliares de enfermería de Aragón se concentra en Atención Especializada: 5.082. De este total, en torno a un 43% son fijos en plantilla (2.195) y el resto son interinas (1.611) o trabajan con un contrato temporal (1.276).

Esta distribución se repite en Atención Primaria, aunque en mucha menor proporción. El estudio cifra en 121 el total de auxiliares de enfermería en centros de salud aragoneses, de las que un 47,9% son fijas (58 TCAEs) y el 52,1% restante son interinas (34) o eventuales (29).

Esta inestabilidad derivada de la interinidad y, sobre todo, de los contratos temporales, puede englobarse en una de las reivindicaciones que han llevado a los TCAEs de Aragón a movilizarse. Con las protestas, el colectivo exige al Ministerio de Sanidad unas mejoras laborales y retributivas, y ello pasa por reclasificarlos en el grupo C1 (pertenecen al C2). Argumentan la necesidad de ascender de categoría en que cuentan con formación técnica sanitaria y que su trabajo implica una responsabilidad directa en la atención al paciente, entre otros motivos.

El informe detalla que, en Aragón, la jornada media de las TCAEs supera las 36,2 horas semanales, mientras una gran mayoría de comunidades tienden hacia las 35 horas. En concreto, apunta a 1.575 horas al año en el caso del turno diario, a 1.456 con 42 noches efectivas en el turno rotatorio y a 1.400 horas anuales en el turno nocturno. Con una jornada laboral más extensa que en el territorio, por encima de las 37,5 horas, hay otros como Madrid, Navarra, Cataluña, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana.

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Las TCAEs también han salido a la calle para reclamar mejoras retributivas, que consideran insuficientes a todas luces. Según el estudio del Ministerio de Sanidad, en el caso de Aragón, el sueldo base es de 720,49 euros tanto para quienes ejercen en Atención Primaria como para las de Especializada. A ello se suma el complemento de destino, el específico y la productividad fija, lo que deja un total de 1.504,13 euros mensuales para las de los centros de salud y algo mayor, de 1.543, 20 euros al mes, para las de los hospitales o centros especializados.