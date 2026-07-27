Los 90 restaurantes de Zaragoza, Huesca y Teruel donde comer Ternasco de Aragón tiene premio

El Consejo Regulador de la IGP Ternasco de Aragón vuelve a activar sus exitosas promociones veraniegas en los establecimientos hosteleros que habitualmente ofrecen “la carne rosa”. El objetivo principal es identificar estos establecimientos y fomentar el consumo de la reconocida carne de cordero aragonesa entre los turistas que nos visitan.

Tras el éxito de las acciones de los últimos años en las provincias de Teruel y Huesca, la novedad principal para este mes de agosto es la puesta en marcha de una tercera promoción en la capital aragonesa, gracias a la colaboración acordada con Turismo de Zaragoza. Tres acciones independientes, pero con una mecánica similar y el mismo fin.

Todo aquel que durante el mes de agosto consuma Ternasco de Aragón en alguno de los 90 establecimientos participantes (23 en la provincia de Huesca, 26 en la de Teruel y 41 en la ciudad de Zaragoza) recibirá automáticamente un vale que puede canjear por una experiencia turística. Un 15% más de establecimientos participantes este año en Huesca y un 44% en Teruel, que se suman a los nuevos participantes en Zaragoza.

Las visitas gratuitas en la provincia de Teruel se realizan en algunos de sus monumentos más emblemáticos de cinco localidades distintas: en la ciudad de Teruel, Mora de Rubielos, Valderrobres, Albarracín y Alcañiz. En la de Huesca el vale por consumir Ternasco de Aragón puede canjearse por una visita guiada gratuita para ver al quebrantahuesos en el EcoMuseo de Aínsa. Y en la ciudad de Zaragoza se recibe un 2x1 para canjear en diferentes visitas guiadas a la ciudad o en el bus turístico diurno.

La presentación de las novedades de este año ha tenido lugar esta mañana en Brasería Fire, uno de los establecimientos participantes en la nueva promoción de Zaragoza, siendo además uno de los que mayor oferta de Ternasco de Aragón propone, a escasos metros de la Plaza del Pilar. Y ha contado con la presencia de D. Santiago Escolano, jefe de gabinete de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón; y de Dña. Sara Fernández, consejera de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza.

Patricio Pérez, secretario del Consejo Regulador de la IGP Ternasco de Aragón, ha indicado que “es muy importante para nuestra promoción nacional que quién nos visite sepa dónde poder consumir con garantía el producto más reconocido de nuestra región, y que, si les gusta, pueda comprarlo aquí para llevárselo a su casa o directamente en su lugar de origen, ya sea online o en un punto de venta próximo”.

Buena parte de los restaurantes participantes ofrecen Ternasco de Aragón asado a la manera tradicional, principalmente paletilla con sus patatas panadera, o distintas versiones del asado en lingote o taco. También chuletillas a la brasa, tapas, churrasquitos o platos más creativos partiendo de otros cortes. Y paquitos de Ternasco de Aragón, el bocadillo de moda en España, en diferentes presentaciones.

Visitas guiadas y bus turístico por Zaragoza a mitad de precio

Todos aquellos que consuman Ternasco de Aragón en uno de los 41 establecimientos participantes de la ciudad de Zaragoza durante el mes de agosto, conseguirán un vale que podrán canear por un 2x1 sobre tarifa general en visitas guiadas o en el bus turístico diurno.

Este vale habrá que canjearlo en la oficina de Turismo de la Plaza del Pilar, donde para la visita guiada se asignará un día y una hora según la disponibilidad y para el bus turístico se entregará un ticket con validez de 24h, pudiendo utilizarlo varias veces en ese tiempo. Se podrá canjear hasta el 15 de septiembre.

Los establecimientos donde comer Ternasco de Aragón tiene premio en la ciudad de Zaragoza son: restaurante Albarracín, Más Albarracín, Brasería Fire, cafetería San Siro, restaurante Celebris, restaurante El Chalet, El Descorche, restaurante El Foro, El Fuelle, hotel Reino de Aragón, La Doris, La Scala Restaurante, restaurante Mazmorra, restaurante Palomeque, Pura Brasa, Roto Zaragoza, La Rinconada de Lorenzo, La Flor de Lis, el nuevo La Flor de Lis de Plaza del Pilar, Rusticco, Mesón Los Cántaros, Casa Arriazu, La Republicana, todas las cervecerías D´Jorge, The Boss, restaurante Ambigú, cervecería Liki2, bar restaurante Las Torres, Soho Vermouth y Copas, Kempape, Antilla Aragonia, Café de la Reina, cafetería El Templo, El Molino Tapas de Puerto Venecia y La Torre Outlet, y JD La Ternasca.

Visitas gratuitas a monumentos destacados de Teruel

Las entradas gratuitas a los principales edificios turísticos de la provincia de Teruel que regala Ternasco de Aragón pueden disfrutarse durante todo el mes de agosto, este año en cinco localidades turolenses: en la ciudad de Teruel, en Mora de Rubielos, en Valderrobres, en Alcañiz y en Albarracín.

En Teruel, se podrá visitar la Torre de El Salvador, uno de los grandes tesoros del arte mudéjar de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986.

En Mora de Rubielos, la visita ofertada para canjear el vale es al emblemático castillo de la localidad, levantado sobre una loma de la sierra de Gúdar ya en 1198, y que se hace inevitable a la vista desde cualquier punto alejado al mismo.

En Valderrobres, también se podrá acceder gratuitamente a su castillo. Construido en el siglo XIV y que ha tenido más función de palacio que de castillo, siendo una de las joyas medievales del Matarraña, que destaca por su imponente arquitectura y elegantes estancias que reflejan su pasado noble y eclesiástico.

En Albarracín, se ha elegido como regalo directo una visita, en este caso guiada, a su magnífica catedral. De estilo gótico-renacentista, destaca por su planta basilical de tres naves, crucero y ábside poligonal.

Y en Alcañiz (novedad este año), podrá visitarse el Castillo de los Calatravos. También con visita guiada incluida, la imponente fortaleza de época islámica se alza imponente sobre la ciudad bajoaragonesa.

Por cada plato de Ternasco de Aragón consumido, el establecimiento entrega un vale para la visita. Para la Catedral de Albarracín y el Castillo de Alcañiz es necesario confirmar la reserva por teléfono previamente, según se indica en los vales. Las visitas están vinculadas a la disponibilidad en los horarios indicados.

En la provincia de Teruel participan en esta promoción un total de 26 establecimientos:

Ciudad de Teruel: , asador restaurante El Mercao, gastro taberna Locavore, Parador de Teruel, restaurante Yain, Café 1900 y restaurante La Torre, hotel Palacio La Marquesa y La Cova Restaurante.

, asador restaurante El Mercao, gastro taberna Locavore, Parador de Teruel, restaurante Yain, Café 1900 y restaurante La Torre, hotel Palacio La Marquesa y La Cova Restaurante. Gúdar – Javalambre – Cuencas Mineras: restaurante La Fondica, en La Puebla de Valverde; bar restaurante La Gaso, hotel restaurante Masía La Torre, La Trufa Negra y El Rinconcico, en Mora de Rubielos; restaurante Los Maños, en Albentosa, y Las Vegas Gastrobar, en Utrillas.

restaurante La Fondica, en La Puebla de Valverde; bar restaurante La Gaso, hotel restaurante Masía La Torre, La Trufa Negra y El Rinconcico, en Mora de Rubielos; restaurante Los Maños, en Albentosa, y Las Vegas Gastrobar, en Utrillas. Bajo Aragón - Matarraña: hotel La Fábrica de Solfa y hotel Font del Pas, en Beceite; Fonda Alcalá, en Calaceite; Inspira Delice y restaurante Matarraña Al Gust, en Valderrobres; y La Esquinita de Boltaña, La Cabaña MeriDiana, el Parador de Alcañiz, Vesta y bar cafetería La Ribera, en Alcalñiz.

hotel La Fábrica de Solfa y hotel Font del Pas, en Beceite; Fonda Alcalá, en Calaceite; Inspira Delice y restaurante Matarraña Al Gust, en Valderrobres; y La Esquinita de Boltaña, La Cabaña MeriDiana, el Parador de Alcañiz, Vesta y bar cafetería La Ribera, en Alcalñiz. Sierra de Albarracín: restaurante Alba del Sur (El Batán), en Tramacastilla; y Alizia Casa de Comidas, en Albarracín.

Esta campaña se enmarca en las acciones patrocinadas por la Diputación Provincial de Teruel, a través de los convenios que esta entidad firma con los distintos consejos reguladores y asociaciones de productores, para la puesta en valor de los alimentos de calidad de la provincia de Teruel.

Conociendo más sobre el quebrantahuesos en Aínsa

Por cada plato o paquito consumido durante el mes de agosto, en cualquiera de los 23 establecimientos de la provincia de Huesca que participan en la promoción, el comensal recibirá un vale para una visita guiada gratuita al EcoMuseo de Aínsa.

Allí se puede aprender y entender el comportamiento del quebrantahuesos y otras aves rapaces del Pirineo Aragonés, y la destacada labor que está desarrollando en los últimos años la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ), entidad que gestiona el proyecto y colabora desde hace años en esta acción promocional.

Las visitas guiadas tendrán lugar todos los días de la semana (hasta el 15 de septiembre) en horario de 10.30 a 14.30 y de 15.30 a 20.30, y tienen una duración de 1 hora. Según disponibilidad y hasta fin de existencias.

Esta sinergia es una ampliación de la colaboración que tiene la FCQ con Pastores, por la cual se donan semanalmente unos 200 kilos de huesos, contribuyendo de esta forma a la supervivencia de estas aves en peligro de extinción. Desde 2018 ya se han donado cerca de 80.000 kilos.

Óscar Díez, presidente de la FCQ, insiste en la importancia de esta colaboración y de visibilizarlo. Que para ellos "es tan importante un pastor como el propio quebrantahuesos, que hay una asociación muy estrecha entre montañas, pastores y quebrantahuesos”.

Los restaurantes de la provincia de Huesca que participan son:

Sobrarbe: La Capilleta restaurante & bistró, en Plan.

La Capilleta restaurante & bistró, en Plan. Ciudad de Huesca: restaurante Da Vinci, Abba Huesca, café restaurante Mérida, Olla de Huesca, El Origen y Café del Sol.

restaurante Da Vinci, Abba Huesca, café restaurante Mérida, Olla de Huesca, El Origen y Café del Sol. Somontano-Barbastro: Trasiego y restaurante SOMMOS en Barbastro; Brasería Mesón del Vero y Casa Pardina, en Alquézar; restaurante 3 caminos, en El Grado; y posada La Lola, en Buera.

Trasiego y restaurante SOMMOS en Barbastro; Brasería Mesón del Vero y Casa Pardina, en Alquézar; restaurante 3 caminos, en El Grado; y posada La Lola, en Buera. Alto Gállego: restaurante La Estiva (hotel Villa Virginia), en Sabiñánigo; y Café Gabi, en Biescas.

restaurante La Estiva (hotel Villa Virginia), en Sabiñánigo; y Café Gabi, en Biescas. Ribagorza: 2 vueltas al plato, en Benasque; El Hangar (hotel Fonsispa), en Renanué; y Rockola Taberna, en Graus.

2 vueltas al plato, en Benasque; El Hangar (hotel Fonsispa), en Renanué; y Rockola Taberna, en Graus. La Litera: Mesón La Villa, en Binéfar.

Mesón La Villa, en Binéfar. Bajo Cinca - Cinca Medio: cafetería Sam y Plaché a fuego fuerte, en Monzón; hostal El Portal, en Alcolea de Cinca; y Taberna Aragonia, en Ontiñena.

cafetería Sam y Plaché a fuego fuerte, en Monzón; hostal El Portal, en Alcolea de Cinca; y Taberna Aragonia, en Ontiñena. Jacetania: gastrobar El Perdido, en Jaca.

gastrobar El Perdido, en Jaca. Monegros: hotel restaurante Boira, en Sariñena.

Noticias relacionadas

Las acciones promocionales en Huesca y Zaragoza están cofinanciadas por la Unión Europea, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Gobierno de Aragón.