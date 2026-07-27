Adiós a los molinos que presiden el Moncayo: 22 aerogeneradores se sustituirán por tres modernas máquinas con baterías

Una de las estampas más representativas de las faldas aragonesas del Moncayo cambiará de cara en los próximos meses. La promotora eólica RWE Renewables Iberia sustituirá los 22 vetustos aerogeneradores del parque La Ciesma, ubicados en el paraje de La Diezma de Grisel, por tres máquinas de nueva generación cuya torre alcanzará los 115 metros de altura. La compañía desarrollará una pionera instalación en la que se contará con hibridación mediante baterías que permitirán almacenar la energía que no se vierta a la red cuando exista un exceso de producción.

Para ello, la filial española de la compañía alemana RWE, que ya promovió a principios de siglo la construcción del parque eólico, desembolsará 24,36 millones de euros para la repotenciación de los aerogeneradores y su hibridación con un sistema de almacenamiento con baterías. La inclusión de esta innovadora pata en la iniciativa ha hecho que el proyecto se haga con 9,38 millones de euros de las subvenciones otorgadas por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) para financiar este tipo de iniciativas.

El parque, con sus nuevas características, alcanzará una capacidad de generación de 22,3 megavatios, muy por encima de los 13,5 MW que suman los molinos hoy operativos. El proyecto incluye el desmantelamiento de las 22 máquinas que por primera vez generaron energía a través del viento en las proximidades de la cara este del Moncayo. Y el cambio en la fotografía del horizonte será impresionante, dado que se sustituirán unas máquinas cuyas torres medían en torno a 60 metros por unas que duplican su altura. Cada uno de ellos suma una potencia de 6,6 MW y cuentan con un diámetro de rotor (la distancia entre el extremo de una pala hasta el final de la otra) de 170 metros. En cuanto al sistema de hibridación, contará con 3 MW de potencia instalada a través de 32 módulos compactos de ion de litio que se ubicarán en celdas contiguas a los aerogeneradores. Tienen cuatro horas de capacidad de almacenamiento.

Subestación eléctrica del parque eólico La Ciesma, en Grisel. / J. C. N.

Los planes de la compañía pasan por empezar las obras a finales de 2027, pues aunque ya han comenzado a realizar los trabajos previos, como sondeos y estudios de los terrenos, el transporte de los pesados componentes por las sinuosas carreteras del entorno del Moncayo es verdaderamente complejo. El plazo de las obras es de un año, por lo que a finales de 2028 la renovación del parque eólico podría estar culminada.

Una "gran noticia" para Grisel

"Es una gran noticia para el pueblo porque el impacto sobre el paisaje va a ser menor", celebra Javier Martínez, alcalde de Grisel. Según explica, el ayuntamiento está en negociaciones con la compañía eólica para llegar a un acuerdo sobre el impacto económico de los nuevos aerogeneradores. Existe el compromiso, asegura, de que la compañía se hará cargo de renovar la carretera del somontano (una vía secundaria que conecta Vera del Moncayo con Trasmoz, Litago, Lituéñigo, San Martín, Santa Cruz de Moncayo y Tarazona). También incluye ese acuerdo el arreglo de la carretera que conecta con el municipio de Grisel y llega hasta el paraje de La Diezma, donde se ubican los molinos y un lugar al que se puede acceder a través de una pista de tierra para obtener vistas privilegiadas del entorno de la comarca.

La dirección general de Energía y Minas del Gobierno de Aragón otorgó este lunes la autorización administrativa previa y autorización de construcción para el proyecto de repotenciación, por lo que la empresa ya tiene vía libre para acometer las obras de desmantelamiento e instalación de la nueva infraestructura. Los citados molinos supusieron un antes y un después para el municipio moncaíno: con los impuestos de construcción se pudieron sufragar inversiones municipales como la construcción de una piscina cubierta, el pabellón polideportivo, el cubrimiento de los depósitos de agua o la rehabilitación de las casillas de pico y del pozo de las Aines, el tesoro natural que esconde Grisel.

Con el acercamiento del fin de su vida útil, los parques eólicos más antiguos de Aragón están viviendo una fase de renovación absoluta por parte de sus promotores. Por ejemplo, en La Muela, donde se ubica el primer conjunto de aerogeneradores que entraron en operación en la comunidad autónoma, Enel Green Power (Endesa) reemplazará 81 viejos molinos por otros seis más modernos y con la misma capacidad de producción energética. El desembolso en el caso de esta iniciativa, que la empresa tuvo que reformular para adaptarse a las exigencias del Ministerio de Defensa, supone unos 49 millones de euros.