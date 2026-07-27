El Ayuntamiento de Boltaña solicita evitar el baño en pozas ante la sequía y el riesgo de incendios

La escasez de agua ha llevado al Ayuntamiento de Boltaña a solicitar a vecinos y visitantes que eviten acudir a bañarse a las pozas de Ascaso y San Martín, lo que contribuirá además a proteger este ecosistema y evitar posibles incendios forestales.

La ausencia de lluvias conlleva el descenso del caudal de ríos y barrancos, una situación que ha comunicado el Ayuntamiento de Boltaña, para evitar el baño en estas zonas y así también protegerlas.

El alcalde de Boltaña, José María Giménez, ha dicho que "este año hemos querido incidir en que la gente sepa que va a llegar allí y que va a encontrarse con un barranco seco y además teniendo en cuenta el riesgo de incendios, queremos evitar que la gente vaya, porque vemos que genera problemas medioambientales y, sobre todo, hay miedo al fuego, a los incendios de este año".

Giménez ha explicado que estas zonas de baño son muy conocidas y no siempre se actúa en ellas de la debida forma. Ha lamentado que "hay gente que viene a pasar el día y al llegar se encuentra con que no hay agua y encima van con hornillos a hacer su comida o gente que aparca en zonas donde no procede y son experiencias negativas que queremos evitar".

En este sentido, el Ayuntamiento apela al uso sostenible y regular de estas zonas, a las que pide que se limite su acceso. De momento, el agua de consumo doméstico no se está viendo afectada, pero si no llueve próximamente no se descarta.

El alcalde ha indicado que "de momento no es necesario, en Boltaña tenemos un buen sistema de tele gestión de nuestro sistema de agua, pero la sequía es mayor que otros años y estamos a final de julio, con lo cual la situación, sino cambia, va a ser muy difícil en agosto y vemos en el futuro qué medidas tenemos que tomar, pero está claro que no van a ser buenas".

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Giménez ha apelado al uso responsable del agua y más de cara al mes de agosto, con la llegada de muchos visitantes. Lo primero es el consumo doméstico y habría que dejar en un segundo plano el riego de huertos o llenado de piscinas. "Regar un jardín, seguramente, dentro de poco, será algo que deberemos evitar, porque lo prioritario es que la gente tenga agua para consumo y lo demás ya no será tan urgente como el agua de boca" y "tenemos claro que si esto no cambia, que parece que no va a cambiar, habrá que hacer algún tipo de restricciones".