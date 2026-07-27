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Incendios

Azcón espera que el Gobierno incluya a Aragón en las zonas catastróficas por los incendios

El jefe del Ejecutivo autonómico desea "la misma diligencia" que el Estado va a tener con fuegos de otras comunidades

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) instalado en Farasdués por el incendio de las Cinco Villas.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) instalado en Farasdués por el incendio de las Cinco Villas. / Jaime Galindo

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha mostrado este lunes su confianza en que el Gobierno también aprobará como zonas gravemente afectadas por emergencias de protección civil las áreas de Aragón que también han sufrido este verano incendios forestales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado este lunes que el Consejo de Ministros aprobará mañana la declaración como zonas gravemente afectadas por emergencias de protección civil las áreas quemadas por los incendios de Ávila, Madrid y Toledo.

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En declaraciones a los medios, Azcón ha mostrado su confianza en que habrá la "misma diligencia" en aprobar la declaración de zonas gravemente afectadas por emergencias de protección civil las áreas quemadas de Aragón que las de otras comunidades.

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