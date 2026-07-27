Incendios
Azcón espera que el Gobierno incluya a Aragón en las zonas catastróficas por los incendios
El jefe del Ejecutivo autonómico desea "la misma diligencia" que el Estado va a tener con fuegos de otras comunidades
El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha mostrado este lunes su confianza en que el Gobierno también aprobará como zonas gravemente afectadas por emergencias de protección civil las áreas de Aragón que también han sufrido este verano incendios forestales.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado este lunes que el Consejo de Ministros aprobará mañana la declaración como zonas gravemente afectadas por emergencias de protección civil las áreas quemadas por los incendios de Ávila, Madrid y Toledo.
En declaraciones a los medios, Azcón ha mostrado su confianza en que habrá la "misma diligencia" en aprobar la declaración de zonas gravemente afectadas por emergencias de protección civil las áreas quemadas de Aragón que las de otras comunidades.
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