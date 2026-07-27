Cierran las piscinas de un pueblo de Huesca tras arrojar estiércol al agua antes de la cúpula de calor: "Pone en riesgo la salud de las personas"

Un pueblo de Aragón se ha quedado sin piscinas municipales durante un tiempo tras un acto vandálico a pocas horas de que comience una nueva ola de calor. El Ayuntamiento de Almudévar ha comunicado a sus vecinos a través de las redes sociales el cierre temporal de las instalaciones tras detectar que algún individuo ha arrojado estiércol en el agua. La Guardia Civil se encuentra estudiando lo sucedido para encontrar cuanto antes a los responsables del incidente que ha dejado a toda la población oscense sin el mejor plan veraniego.

La piscina municipal de Almudévar ha amanecido este lunes llena de estiércol repartido entre los diferentes vasos de agua la instalación. "Se trata de un acto absolutamente irresponsable e intolerable, que afecta a una instalación pública, perjudica a todos los usuarios y, lo más grave, puede poner en riesgo la salud de las personas", ha criticado duramente el Ayuntamiento oscense.

El acto vandálico ha generado una ola de indignación entre los vecinos de Almudévar que tendrán que buscar alternativas en pueblos cercanos como Artasona del Llano, San Jorge o Valsalada si quieren darse un chapuzón durante la ola de calor que se avecina. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los termómetos se dispararán en las próximas horas en la localidad hasta rozar los 40 grados al menos hasta el próximo domingo.

"Consecuencias para todo el pueblo"

"Desde el Ayuntamiento se están tomando las medidas necesarias para garantizar que el agua vuelva a reunir todas las condiciones sanitarias antes de proceder a la reapertura. Lamentamos profundamente que la actuación incívica de una persona o unas pocas personas obligue a cerrar un servicio que disfrutamos entre todos. Los espacios públicos son de todos. Dañarlos tiene consecuencias para todo el pueblo", ha incidido el consistorio en redes sociales sin dar a conocer todavía una fecha de reapertura de la instalación.

Las autoridades ya trabajan en encontrar al culpable, o culpables, de arrojar estiércol en las piscinas municipales de Almudévar. "Los hechos ya están siendo investigados en colaboración con la Guardia Civil para identificar a los responsables y exigirles todas las responsabilidades, tanto penales como civiles, que puedan derivarse de sus actos. Rogamos que cualquier persona que pueda aportar información sobre lo sucedido la comunique a la Guardia Civil o al Ayuntamiento", concluyen desde el Ayuntamiento.

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De Montmesa a Almudévar

No es la primera vez que una persona sabotea las piscinas de un pueblo de Huesca con estiércol. El año pasado, la piscina municipal de Montmesa amaneció llena de estiércol lo que obligó a cerrar inmediatamente la instalación, retirar los residuos sólidos y limpiar de forma drástica el agua con cloro para garantizar la seguridad sanitaria antes de permitir el baño de nuevo. Almudévar y Montmesa están separadas por tan solo 25 kilómetros de distancia.