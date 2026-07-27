El Gobierno de Aragón no acudirá al Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar la nueva financiación autonómica

El Gobierno de Aragón no acudirá al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que el Ejecutivo central quiere celebrar este miércoles. La posición de la DGA, contraria a la propuesta impulsada desde el Ministerio de Hacienda, no ha variado, pero además no acudirá a la cita, en un plantón coordinado con otras autonomías del PP, y solicitará que la reunión sea después del verano. Según ha explicado el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, la petición viene marcada por la ola de incendios que se están viviendo en varios puntos de España, con la intención de centrar todos los esfuerzos públicos en la extinción de los fuegos.

"Vamos a pedir que se aplace, porque en el momento en el que se encuentran tres comunidades autónomas entiendo que la presidencia y las consejerías tienen que estar centradas en ese trabajo", ha afirmado Azcón, en referencia al incendio de Madrid, Ávila y Toledo, pero sin olvidar los recientemente sufridos por Aragón. "Lo deseable es que se retrasara y nos centráramos en lo importante, que es salvar vidas y municipios", ha concretado el jefe del Ejecutivo autonómico.

La postura política respecto al calendario no supone un cambio de posición sobre la financiación. El Gobierno de Aragón sigue rechazando el nuevo reparto, que según organismos independientes coloca a la comunidad autónoma como la peor tratada con las nuevas consideraciones. También se rechaza en el PP, desde el comienzo de la negociación, la inclusión de fondos que favorecen a Cataluña, tachando en ocasiones al nuevo sistema de "financiación diferenciada o privilegidada" para la comunidad vecina.

"El sistema de financiación autonómica que se impulsa desde el Gobierno de España tiene que ver más con las necesidades políticas del Gobierno que con las necesidades de los ciudadanos", ha resumido Azcón, que ha insistido en el territorio de Aragón (10% del conjunto nacional) y su baja población (3%): "El sistema de financiación tiene que tner en cuenta criterios como la dispersión o la orografía".

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El jefe del Gobierno aragonés ha insistido en que estos nuevos criterios son "determinantes" si se quieren abordar "las necesidades reales de los ciudadanos" y ha avanzado que "defenderá los intereses de la comunidad autónoma". Unos intereses que, según el líder popular, se reivindican "al estar en contra de un modelo que financiación que pone a Aragón como la peor financiada de España".