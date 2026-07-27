Inversión
KamBIO se fija en Aragón e invertirá 160 millones para abrir nuevas plantas de biometano
La inversión impulsará la economía circular en Aragón, transformando residuos agroganaderos en energía renovable y fertilizante orgánico.
KamBIO prevé invertir más de 160 millones de euros en Aragón para impulsar nuevas plantas de biometano y proyectos vinculados al desarrollo rural, informó la compañía participada por Valoriza y Kira Ventures.
En concreto, cada instalación tendrá capacidad para abastecer con gas verde a unas 12.000 personas, evitar la emisión de más de 200.000 toneladas de CO2 al año y generar cerca de 100.000 toneladas de fertilizante orgánico de proximidad para uso agrícola.
El grupo especializado en el desarrollo de plantas de biometano y valorización energética de residuos orgánicos destacó que estos proyectos contribuirán a reforzar la competitividad de agricultores y ganaderos aragoneses mediante un modelo de economía circular que transforma residuos agroganaderos en energía renovable y que devuelve un fertilizante orgánico de proximidad aplicable a la agricultura local.
Asimismo, la compañía indicó que el desarrollo del biometano en Europa "se ha consolidado como una solución energética y medioambiental plenamente madura, impulsada además por las políticas europeas de autonomía energética y descarbonización".
En este contexto, KamBIO valoró que Aragón reúne condiciones especialmente favorables para liderar el desarrollo de esta energía renovable gracias a la fortaleza de su sector agroganadero, su capacidad industrial y su compromiso histórico con las energías limpias.
Además, la empresa señaló que cada uno de los proyectos generará hasta 50 puestos de trabajo directos e indirectos de larga duración, lo que contribuye a fijar población y generar riqueza en el territorio.
Las plantas contarán con sistemas cerrados de recepción y tratamiento de residuos, control de emisiones y monitorización continua las 24 horas del día.
- Un autobús amarillo circulará por las calles de Zaragoza: la línea elegida para probar este novedoso vehículo
- Bar Bonanza, el local con más solera del centro de Zaragoza: 'Seguimos haciendo lo mismo que hacía mi abuelo
- El arquitecto zaragozano reconvertido en tendero para salvar una joya del patrimonio comercial: 'Los vecinos pensaban que el artesonado saldría por piezas por la puerta
- Uno de los trenes más espectaculares de Europa está a poco más de dos horas de Zaragoza: un recorrido entre montañas y un lago esmeralda
- Parece Valencia pero es Zaragoza: la heladería que tiene una de las mejores horchatas y fartons caseros de la ciudad
- El refugio de Natalia Chueca en el Pirineo Aragonés: 'Pasan los años y no deja de sorprenderme
- Fin al culebrón: el traspaso del Parque de Atracciones de Zaragoza se puede firmar ya la próxima semana para reabrir tras el verano
- Un comercio familiar de un barrio de Zaragoza baja su persiana tras casi medio siglo: 'Son muchos años trabajando