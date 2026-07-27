KamBIO se fija en Aragón e invertirá 160 millones para abrir nuevas plantas de biometano

KamBIO prevé invertir más de 160 millones de euros en Aragón para impulsar nuevas plantas de biometano y proyectos vinculados al desarrollo rural, informó la compañía participada por Valoriza y Kira Ventures.

En concreto, cada instalación tendrá capacidad para abastecer con gas verde a unas 12.000 personas, evitar la emisión de más de 200.000 toneladas de CO2 al año y generar cerca de 100.000 toneladas de fertilizante orgánico de proximidad para uso agrícola.

El grupo especializado en el desarrollo de plantas de biometano y valorización energética de residuos orgánicos destacó que estos proyectos contribuirán a reforzar la competitividad de agricultores y ganaderos aragoneses mediante un modelo de economía circular que transforma residuos agroganaderos en energía renovable y que devuelve un fertilizante orgánico de proximidad aplicable a la agricultura local.

Asimismo, la compañía indicó que el desarrollo del biometano en Europa "se ha consolidado como una solución energética y medioambiental plenamente madura, impulsada además por las políticas europeas de autonomía energética y descarbonización".

En este contexto, KamBIO valoró que Aragón reúne condiciones especialmente favorables para liderar el desarrollo de esta energía renovable gracias a la fortaleza de su sector agroganadero, su capacidad industrial y su compromiso histórico con las energías limpias.

Además, la empresa señaló que cada uno de los proyectos generará hasta 50 puestos de trabajo directos e indirectos de larga duración, lo que contribuye a fijar población y generar riqueza en el territorio.

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Las plantas contarán con sistemas cerrados de recepción y tratamiento de residuos, control de emisiones y monitorización continua las 24 horas del día.