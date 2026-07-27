Luis Rández, catedrático de la Universidad de Zaragoza: "Una rasera de cocina es una alternativa segura para ver el eclipse"

El eclipse de sol del próximo 12 de agosto será uno de los grandes acontecimientos astronómicos de los últimos años en España. La última vez que pudo verse un fenómeno similar en la península ibérica fue en 1912 y, según los expertos, tendrán que pasar “muchísimos años” hasta que vuelva a repetirse una ocasión parecida. El catedrático de Matemática Aplicada de la Universidad de Zaragoza, Luis Rández, lo define como “un espectáculo de lo mejor que podemos ver en la naturaleza”.

El fenómeno será visible en una amplia franja del país, desde Galicia y Asturias hasta Baleares, pasando por ambas Castillas, el valle del Ebro y parte de las costas catalana y valenciana. En el caso de Aragón, se apreciará mejor en la provincia de Zaragoza que en la de Teruel, ya que el sol estará muy bajo al producirse el eclipse. En la capital aragonesa, el astro se encontrará a unos seis grados de altitud y la ocultación total durará un minuto y 23 segundos.

Seguimiento en el Observatorio Astrofisico del Teide del eclipse solar. | 29/03/2025 | Fotógrafo: Rafael Arturo Jiménez Rivero / Rafael Arturo Jiménez Rivero / ELD

A qué hora será el eclipse en Zaragoza

La cronología del eclipse comenzará en torno a las 19.30 horas, cuando la Luna empezará a cubrir el Sol. La ocultación total llegará alrededor de las 20.30 horas, con pequeñas diferencias según la zona de España. En Zaragoza, el fenómeno se producirá ya cerca del atardecer, lo que obligará a buscar lugares con el horizonte despejado.

Rández recuerda que ese será uno de los grandes condicionantes de la observación. Al producirse con el Sol bajo, cualquier edificio, árbol o montaña puede impedir ver el eclipse en buenas condiciones. Por eso, recomienda comprobar antes del 12 de agosto que desde el punto elegido se ve sin obstáculos la zona por la que se oculta el Sol.

La rasera de cocina, una alternativa segura

El catedrático insiste en una norma básica: “Siempre que haya Sol visible hay que llevar las gafas especiales”. Mirar directamente al eclipse sin protección homologada puede provocar daños graves en la vista. Pero Rández también propone una alternativa sencilla y segura para observar el fenómeno sin mirar al Sol: utilizar una rasera o espumadera de cocina.

Una rasera también permite ver el eclipse con seguridad según el profesor de la Universidad de Zaragoza / CATAY HOME

La explicación es muy simple. Al dejar pasar la luz por los agujeros de la rasera, el eclipse se proyecta sobre el suelo o sobre una superficie clara. “Conforme la Luna vaya tapando el Sol, veremos por proyección que ya no es un círculo de luz, sino que se irá comiendo la sombra de la Luna al Sol y veremos medias lunas”, explica el profesor. Es una forma “muy bonita”, sencilla y segura de seguir el eclipse sin poner en riesgo la vista.

Venus y Júpiter podrían verse de día

El eclipse también permitirá observar un fenómeno poco habitual: ver Venus de día. Cuando la Luna tape completamente el Sol, además de la corona solar, será posible distinguir este planeta a la izquierda y algo más alto que el Sol. “Ver Venus de día es siempre muy bonito”, destaca Rández.

Quienes se encuentren en un lugar elevado podrían llegar a ver también Júpiter, situado apenas a un grado sobre el horizonte. “Verlos de día, Venus y Júpiter, es increíble”, subraya el catedrático de la Universidad de Zaragoza. Además, al finalizar el eclipse, en torno a las 21.07 horas en Zaragoza, el cielo coincidirá con la época de las perseidas o lágrimas de San Lorenzo, visibles cada año en esas fechas.

Los mejores lugares para verlo en Zaragoza

En la capital aragonesa, Rández señala varios puntos recomendables para observar el eclipse. Entre ellos, la Feria de Muestras, donde se espera una gran afluencia de personas, el Puente del Tercer Milenio o la parte alta del barrio rural de Juslibol, un enclave privilegiado por su horizonte más abierto.

El puente del Tercer Milenio es uno de los mejores sitios para ver el eclipse en Zaragoza / Jaime Galindo. / EPA

El eclipse de 2026 tendrá además un valor especial para Zaragoza, una ciudad que ya vivió un gran eclipse el 30 de agosto de 1905. Entonces, la comunidad científica local aprovechó el fenómeno para analizar la bajada de temperatura, el aumento del viento y el comportamiento de los animales, que puede volverse extraño cuando se oscurece el día de forma repentina.

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Para los científicos, los eclipses han pasado de ser momentos clave para probar teorías o realizar descubrimientos a convertirse, sobre todo, en uno de los mayores espectáculos naturales que puede contemplarse desde la Tierra. Y el del 12 de agosto será, para la mayoría, una oportunidad única.