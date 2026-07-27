Uno de los radares que más multa de toda España está en la ruta Zaragoza-Madrid: 46 denuncias al día, un 300% más en solo un año
Su ubicación no está en Aragón, pero sí cubre uno de los trayectos más transitados por los aragoneses entre Zaragoza y Madrid
Controlar la velocidad de los conductores por las carreteras españolas para así evitar uno de los factores potenciales que desencadenan en accidentes es una de las obsesiones de la Dirección General de Tráfico (DGT). Y es precisimante el exceso de velocidad la sanción más frecuente en España, por delante incluso de manipular el móvil al volante, otro de los focos -al igual que el alcohol- de sus campañas de concienciación, que redoblan sus esfuerzos en las operaciones salida como las del verano.
Un informe de la organización Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha puesto cifras de 2025 a las multas de los radares en España, que recaudaron más de 246 millones de euros en el último año, un incremento del 14% respecto a 2024. Unos datos que les sirven para calificar como "maquinaria sancionadora" a los controles de velocidad en las carreteras españolas. "Es tan precisa que el dinero obtenido ya supone el 41'5% del total de los ingresos generados por multas de tráfico en el país -sin contar el País Vasco y Cataluña-", concretan.
Son Valencia, Madrid o Cádiz los territorios que poseen los cinemómetros que más recaudan con 18'9 millones, 17'9 millones y 16'5 millones respectivamente en el último año. En conjunto, 50 radares concentraron 1.342.285 denuncias.
Ubicación de los radares que más multan
Es la capital del Turia la que tiene el radar más "multón", en terminología empleada por AEA. Ubicado en el kilómetro 326 de la A-7 a la altura de La Canyada, ha posibilitado la cifra "récord" de 90.766 denuncias, casi 20.000 más que el segundo, en el kilómetro 7 de la CV-905, en Alicante (72.557 sanciones). Esto equivalen a 248 y 198 sanciones al día, respectivamente.
"La DGT debería replantearse su política de radares, ya que no se está consiguiendo el objetivo de evitar los excesos de velocidad, ni los accidentes"
El podio lo completa un radar en el km 127 en la A-15 (Navarra).
"La DGT debería replantearse su política de radares, ya que no se está consiguiendo el objetivo de evitar los excesos de velocidad, ni los accidentes, convirtiendo los radares en meros instrumentos de recaudación”, valora Mario Arnaldo, presidente de AEA.
Entre los 50 radares que más multan no hay en esta ocasión ninguno ubicado dentro de los límites de Aragón, pero sí dentro de una de las rutas más transitadas por los aragoneses. Se trata de la A-2 en el trayecto entre Zaragoza y Madrid.
El punto exacto está en el kilómetro 122, en Guadalajara, que registró en 2025 17.029 excesos de velocidad, lo que equivale a 46 sanciones al día o 327 a la semana, un número considerable pero lejos de los primeros de este particular ranking.
El incremento de sanciones en tan solo un año ha sido exponencial. Y es que según datos de AEA, en 2024 apenas cazó 4.179 excesos de velocidad, es decir, ha registrado un aumento de un 307% en 365 días.
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