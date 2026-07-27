Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real ZaragozaAsociación Vecinos DeliciasRescatistas PirineoMacetas marihuanaHotel Real Zaragoza BoltañaCasademont Zaragoza
instagramlinkedin

El refugio del Real Zaragoza en pretemporada restringe el baño en dos de sus pozas: "Nuestros ríos necesitan un respiro"

La falta de lluvias y la escasez de agua en los ríos y barrancos hacen que las pozas estén en una situación delicada

Pozas de San Martín

Pozas de San Martín / EXCURSIONES POR HUESCA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Paula Marco

Zaragoza

El Real Zaragoza se encuentra concentrado esta semana en Boltaña hasta el sábado 1 de agosto. El equipo empieza así su pretemporada antes de iniciar la competición en Primera Federación. Este municipio del Sobrarbe ha sido un lugar habitual donde el equipo de la capital aragonesa se preparaba para el inicio del curso liguero, hospedándose en el Hotel & Spa Monasterio de Boltaña. Sin embargo, no había vuelto desde 2022 y con su llegada también se ha anunciado una restricción para uno de los grandes atractivos de la comarca.

Boltaña destaca por sus pozas o piscinas naturales, espacios donde numerosas personas acuden a refrescarse cuando las altas temperaturas del verano no dan tregua. Hay visitante que llegan incluso de diferentes puntos del país para verlas y zambullirse en ellas. De hecho, en la zona no hay otra alternativa para bañarse, puesto que por el momento no hay piscinas municipales en Boltaña.

Dos pozas con restricciones

Ahora, el Ayuntamiento de Boltaña avisa de que se restringe el baño en dos de las pozas. Se tratan de las Pozas de Ascaso y las de San Martín. La restricción, según el propio consistorio, se debe a la falta prolongada de lluvias y la escasez de aguas que presentan los ríos y barrancos.

Justifican que la situación de las pozas es especialmente frágil debido al poco caudal que hay en ellas. Aun así, el ayuntamiento no llega a prohibir el baño como tal, sino que restringen y piden a los vecinos y a los visitantes que, "en la medida de lo posible, eviten acudir a los ríos y barrancos para bañarse".

Necesitamos la colaboración de todos para reducir la presión sobre estos ecosistemas

Ayuntamiento de Boltaña

Si el baño masivo y sin control continúa, se pone en peligro el ecosistema de estas piscinas naturales y, en consecuencia, la prohibición total del baño o algo incluso peor para el entorno natural. Por eso, el Ayuntamiento de Boltaña pide la colaboración de todos para reducir la presión sobre ellas y "ayudar a conservarlos" porque los ríos "necesitan un respiro".

Nuevas piscinas municipales

Precisamente, para proteger las pozas se empezaron a construir unas piscinas municipales en Boltaña que se esperan que estén disponibles en 2027. Así, con las nuevas instalaciones se busca proteger el río Ara de su uso intensivo durante el periodo estival y además, serán las primeras piscinas climatizadas de la comarca.

Noticias relacionadas y más

Estas instalaciones se encuentran junto al campo de fútbol de Villaboya, terreno donde el Real Zaragoza se ejercita durante esta semana. Con las restricciones del baño en las pozas, es más que probable que no se pueda ver la imagen habitual de los jugadores zaragocistas bañándose en ellas tras finalizar los entrenamientos o tras realizar rutas con la bicicleta.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un autobús amarillo circulará por las calles de Zaragoza: la línea elegida para probar este novedoso vehículo
  2. Bar Bonanza, el local con más solera del centro de Zaragoza: 'Seguimos haciendo lo mismo que hacía mi abuelo
  3. El arquitecto zaragozano reconvertido en tendero para salvar una joya del patrimonio comercial: 'Los vecinos pensaban que el artesonado saldría por piezas por la puerta
  4. Uno de los trenes más espectaculares de Europa está a poco más de dos horas de Zaragoza: un recorrido entre montañas y un lago esmeralda
  5. Parece Valencia pero es Zaragoza: la heladería que tiene una de las mejores horchatas y fartons caseros de la ciudad
  6. El refugio de Natalia Chueca en el Pirineo Aragonés: 'Pasan los años y no deja de sorprenderme
  7. Fin al culebrón: el traspaso del Parque de Atracciones de Zaragoza se puede firmar ya la próxima semana para reabrir tras el verano
  8. Un comercio familiar de un barrio de Zaragoza baja su persiana tras casi medio siglo: 'Son muchos años trabajando

El refugio del Real Zaragoza en pretemporada restringe el baño en dos de sus pozas: "Nuestros ríos necesitan un respiro"

El refugio del Real Zaragoza en pretemporada restringe el baño en dos de sus pozas: "Nuestros ríos necesitan un respiro"

El Gobierno de Aragón fulmina las ayudas directa a los menores extranjeros acogidos en la comunidad afirmando que son "propinas"

El Gobierno de Aragón fulmina las ayudas directa a los menores extranjeros acogidos en la comunidad afirmando que son "propinas"

KamBIO se fija en Aragón e invertirá 160 millones para abrir nuevas plantas de biometano

KamBIO se fija en Aragón e invertirá 160 millones para abrir nuevas plantas de biometano

Las empresas aragonesas alertan: la falta de personal cualificado y el absentismo frenan su crecimiento

Las empresas aragonesas alertan: la falta de personal cualificado y el absentismo frenan su crecimiento

Zaragoza afronta nuevas afecciones al tráfico por la operación asfalto: estas son las calles en obras

Zaragoza afronta nuevas afecciones al tráfico por la operación asfalto: estas son las calles en obras

Un golpe contra una furgoneta obliga a cortar el tranvía en Valdespartera

Un golpe contra una furgoneta obliga a cortar el tranvía en Valdespartera

Un sábado de julio con los rescatistas del Pirineo aragonés: "El helicóptero hace tres vuelos al día en verano"

Un sábado de julio con los rescatistas del Pirineo aragonés: "El helicóptero hace tres vuelos al día en verano"

El 57% de las auxiliares de enfermería de Aragón son interinas o eventuales

El 57% de las auxiliares de enfermería de Aragón son interinas o eventuales
Tracking Pixel Contents