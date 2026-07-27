El refugio del Real Zaragoza en pretemporada restringe el baño en dos de sus pozas: "Nuestros ríos necesitan un respiro"

El Real Zaragoza se encuentra concentrado esta semana en Boltaña hasta el sábado 1 de agosto. El equipo empieza así su pretemporada antes de iniciar la competición en Primera Federación. Este municipio del Sobrarbe ha sido un lugar habitual donde el equipo de la capital aragonesa se preparaba para el inicio del curso liguero, hospedándose en el Hotel & Spa Monasterio de Boltaña. Sin embargo, no había vuelto desde 2022 y con su llegada también se ha anunciado una restricción para uno de los grandes atractivos de la comarca.

Boltaña destaca por sus pozas o piscinas naturales, espacios donde numerosas personas acuden a refrescarse cuando las altas temperaturas del verano no dan tregua. Hay visitante que llegan incluso de diferentes puntos del país para verlas y zambullirse en ellas. De hecho, en la zona no hay otra alternativa para bañarse, puesto que por el momento no hay piscinas municipales en Boltaña.

Dos pozas con restricciones

Ahora, el Ayuntamiento de Boltaña avisa de que se restringe el baño en dos de las pozas. Se tratan de las Pozas de Ascaso y las de San Martín. La restricción, según el propio consistorio, se debe a la falta prolongada de lluvias y la escasez de aguas que presentan los ríos y barrancos.

Justifican que la situación de las pozas es especialmente frágil debido al poco caudal que hay en ellas. Aun así, el ayuntamiento no llega a prohibir el baño como tal, sino que restringen y piden a los vecinos y a los visitantes que, "en la medida de lo posible, eviten acudir a los ríos y barrancos para bañarse".

Necesitamos la colaboración de todos para reducir la presión sobre estos ecosistemas Ayuntamiento de Boltaña

Si el baño masivo y sin control continúa, se pone en peligro el ecosistema de estas piscinas naturales y, en consecuencia, la prohibición total del baño o algo incluso peor para el entorno natural. Por eso, el Ayuntamiento de Boltaña pide la colaboración de todos para reducir la presión sobre ellas y "ayudar a conservarlos" porque los ríos "necesitan un respiro".

Nuevas piscinas municipales

Precisamente, para proteger las pozas se empezaron a construir unas piscinas municipales en Boltaña que se esperan que estén disponibles en 2027. Así, con las nuevas instalaciones se busca proteger el río Ara de su uso intensivo durante el periodo estival y además, serán las primeras piscinas climatizadas de la comarca.

Estas instalaciones se encuentran junto al campo de fútbol de Villaboya, terreno donde el Real Zaragoza se ejercita durante esta semana. Con las restricciones del baño en las pozas, es más que probable que no se pueda ver la imagen habitual de los jugadores zaragocistas bañándose en ellas tras finalizar los entrenamientos o tras realizar rutas con la bicicleta.