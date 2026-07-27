Los trabajadores chinos de Figueruelas vivirán en un complejo residencial dentro de la gigafactoría
El Gobierno de Aragón y la joint venture de CATL y Stellantis culminan la tramitación de la inversión como un Plan de Interés General de Aragón (PIGA)
Los trabajadores chinos de CATL que pondrán en marcha la gigafactoría de Figueruelas, impulsada al 50% por el fabricante de baterías asiático y Stellantis, vivirán en un complejo residencial dentro de los terrenos de la planta industrial, que ocupa unas 79 hectáreas junto a la fábrica de automóviles en los términos municipales de Figueruelas y Pedrola.
Así lo ha afirmado el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, este lunes en una rueda de prensa en la que se ha anunciado la culminación de los trámites del proyecto Toro como un Plan de Interés General de Aragón (PIGA). Azcón ha revelado que a día de hoy trabajan en la construcción de la planta 172 empleados chinos, una cifra que se elevará al entorno del millar de media cuando el desarrollo de la planta adquiera velocidad de crucero. Sin embargo, el pico de trabajadores chinos alcanzará los 1.700, razón por lo que se ha recurrido a la construcción de un complejo residencial dentro de los terrenos de la gigafactoría, que contará, según ha dicho Azcón, con su propia cobertura de servicios.
- Un autobús amarillo circulará por las calles de Zaragoza: la línea elegida para probar este novedoso vehículo
- Bar Bonanza, el local con más solera del centro de Zaragoza: 'Seguimos haciendo lo mismo que hacía mi abuelo
- El arquitecto zaragozano reconvertido en tendero para salvar una joya del patrimonio comercial: 'Los vecinos pensaban que el artesonado saldría por piezas por la puerta
- Uno de los trenes más espectaculares de Europa está a poco más de dos horas de Zaragoza: un recorrido entre montañas y un lago esmeralda
- Parece Valencia pero es Zaragoza: la heladería que tiene una de las mejores horchatas y fartons caseros de la ciudad
- El refugio de Natalia Chueca en el Pirineo Aragonés: 'Pasan los años y no deja de sorprenderme
- Fin al culebrón: el traspaso del Parque de Atracciones de Zaragoza se puede firmar ya la próxima semana para reabrir tras el verano
- Un comercio familiar de un barrio de Zaragoza baja su persiana tras casi medio siglo: 'Son muchos años trabajando