'Zaragoza 2025' exhibe la fuerza del fotoperiodismo para registrar la historia y la identidad local

La asociación Profesional de Fotoperiodistas de Aragón ha presentado este lunes en la Gran Vía de Zaragoza la exposición 'Zaragoza 2025', una muestra patrocinada por el ayuntamiento de la capital aragonesa que recorre, a través de la fotografía, los acontecimientos y transformaciones que han marcado la ciudad desde el pasado año.

La muestra recoge sucesos imprevistos como tormentas, apagones o incendios, junto a hitos como el proyecto artístico "The Wave" y el primer vuelo de un dron carga para emergencias médicas en un entorno urbano europeo, también pasiones compartidas de la ciudadanía como el último "adiós" al antiguo estadio de La Romareda, además de citas como las Fiestas del Pilar, La Semana Santa, el Festival Asalto o el Año Nuevo Chino.

La consejera de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, ha explicado que la institución está "encantada" de apoyar a la asociación en esta iniciativa, que permite a la ciudadanía disfrutar de imágenes relevantes de los sucesos ocurridos a lo largo del 2025, así como de momentos que reflejan la cultura y las tradiciones zaragozanas vividas en la calle.

Fernández ha subrayado la importancia de poner en valor el trabajo de los fotoperiodistas "en esta época en la que parece que nos llega información que no es fidedigna" en Aragón.

La ha acompañado el fotógrafo de la Agencia EFE y presidente de la asociación, Javier Cebollada, quien ha remarcado que el objetivo de la muestra es mostrar que, además de imágenes informativas, los fotoperiodistas también son capaces de producir fotografías visualmente atractivas, capaces de atraer al público que pasea.

Cebollada ha señalado que los fotoperiodistas son "la memoria visual de Zaragoza", ya que, aunque las noticias que ilustran las imágenes puedan caer en el olvido, las fotografías perdurarán en la memoria de quienes las contemplen.

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Según el Ayuntamiento de Zaragoza, esta muestra define que el fotoperiodismo de calle es un instrumento fundamental para brindar información de alta calidad, registrar la historia actual y mantener la identidad social en la ciudad.