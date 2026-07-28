Más de 54 millones de euros para apagar el fuego en Aragón: un dispositivo de "bajo coste" con "precariedad laboral"

La momentánea bajada de las temperaturas en Aragón ha propiciado un pequeño descanso en un verano devastador en términos de incendios forestales. Los fuegos declarados de forma simultánea en diferentes puntos del territorio han superado en varias ocasiones la capacidad de extinción de la comunidad y en ese contexto se han elevado las críticas de los agentes forestales por las duras condiciones laborales en las que deben desempeñar su trabajo. Con todo, el presupuesto del dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales de Aragón (unificado bajo el nombre de Infoar) supera este año los 54,8 millones de euros, una cantidad que representa un incremento de alrededor del 11,7% respecto a los 49 millones consignados para la campaña de 2025 y que mantiene la evolución ascendente registrada durante los últimos ejercicios.

El sector tiene la sensación de que en la última década (en la que se han duplicado los fondos) se han logrado avances en el sistema de extinción, pero alertan de que Aragón se puede quedar a la cola del esfuerzo económico que se realiza en otras comunidades autónomas. "Estamos operando con un modelo de bajo coste porque nos mantiene en una gran precariedad laboral, lo que deriva en un alto índice de inestabilidad", denuncia el jefe de brigada de Luesia y representante del sindicato de bomberos forestales de UGT en Aragón, Antonio Magén.

Si se compara a Aragón con comunidades análogas en cuanto al sistema operativo de incendios, esta figura en la parte baja de la lista. "Anteriormente, cuando otros dispositivos estaban más precarizados, podíamos estar en cabeza, pero hoy solo tenemos por debajo a la Comunidad de Madrid y a Castilla y León", explican.

Para la campaña de este año, con casi 40.000 hectáreas quemadas, el Gobierno de Aragón ha fijado el presupuesto en 54.821.984 euros. Cerca de 39 millones se destinan a Sarga, algo más de nueve millones corresponden al personal de la Administración autonómica y aproximadamente 4,16 millones financian los medios aéreos. El resto se reparte entre infraestructuras, inversiones y otros gastos de funcionamiento.

Desde el Ejecutivo autonómico indican que la ampliación presupuestaria ha permitido reforzar tanto los recursos destinados a la extinción como las labores preventivas, el mantenimiento de infraestructuras, la mejora de las condiciones laborales y la prolongación de determinados periodos de contratación. De hecho, es cierto que en los últimos años, el operativo ha avanzado además hacia una mayor estabilidad y disponibilidad durante todo el año, en un contexto en el que el riesgo de incendio forestal ya no se concentra exclusivamente en los meses centrales del verano. Las altas temperaturas, la sequedad de la vegetación y la prolongación de los episodios de peligro han obligado a adaptar la planificación y la duración de las campañas, algo que ha quedado reflejado en las últimas semanas.

Pese a todo, la profesión pone el acento en situaciones concretas. Algunas se han producido esta misma campaña. "Los medios de protección e intervención son insuficientes y hace unas semanas tuvimos un caso sin precedentes: una brigada entera de cinco bomberos forestales tuvo que ser hospitalizada en Barbastro y Zaragoza por intoxicación por humo tras un atrapamiento", alertan. Además, señalan la faltan conductores para cubrir las guardias de las autobombas y detallan que no existen camiones nodriza en toda la provincia de Huesca para abastecer de agua a los vehículos de intervención.

Aunque limitado, el aumento de la financiación ha ido acompañado de una evolución del dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales. Esto se ha notado especialmente desde la creación del operativo Infoar que integra medios humanos y materiales de la administración autonómica, de Sarga

considero que tanto al Gobierno de Aragón, como a Sarga, les viene grande el operativo de incendios Magén

y de empresas contratadas, además de medios aéreos, cuadrillas terrestres, autobombas, puestos de vigilancia, técnicos y personal de coordinación.

Este cambio de modelo en el dispositivo de extinción es el que piden mejorar los portavoces de la profesión." Somos el único servicio de emergencias propio del Gobierno de Aragón y todos tenemos una gran vocación, pero la falta de protección y las precarias condiciones laborales provocan una alta rotación hacia otros destinos, a pesar de que somos los bomberos forestales quienes también tenemos que asumir los refuerzos fuera de la comunidad", dice el bombero de UGT.

Además de estas partidas presupuestarias consignadas por el Gobierno de Aragón, las situaciones de emergencia requieren el uso de recursos especiales. Ante situaciones de emergencia, los costes se disparan inevitablemente debido al despliegue masivo de recursos y a la contratación de medios extraordinarios para cubrir imprevistos (como los helicópteros que han participado en la extinción de Plan, aunque en este caso con cargo al Ministerio del Interior). A falta de un aumento presupuestario, la sensación es de pesimismo. "Considero que tanto al Gobierno de Aragón, como a Sarga, les viene grande el operativo de incendios", denuncia Magén.