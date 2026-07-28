Los bulos de Nolasco con retirada de la asignación a los menores extranjeros en Aragón: "No son pagas caprichosas"

Las entidades sociales dedicadas a la acogida en Aragón han calificado de "totalmente indecente" la decisión del Gobierno autonómico de eliminar las asignaciones económicas directas que recibían los menores extranjeros tutelados en la comunidad. Frente a la postura del Ejecutivo autonómico, que justifica la retirada de estos fondos al considerarlos "propinas" fijas sin soporte reglado que supuestamente suponían un coste anual de 180.000 euros, las organizaciones recuerdan que no se trata de pagas indiscriminadas, que responden al programa de inserción y que sería "un incumplimiento del contrato" con las empresas que acogen a los jóvenes, según lo establecido por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

De hecho, indican que el vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, falta a la verdad cuando dice que se trata "de unas pagas que no contaban con soporte reglado, se abonaban de forma semanal y fija, con el mismo importe a todos los menas acogidos", puesto que figuran en los propios convenios firmados con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. De hecho, entre las "actuaciones" a realizar por estas empresas que reciben la asignación pública está la obligación de prestar "apoyo económico" a sus tutelados. "Para aquellas personas jóvenes que carezcan de ingresos económicos, se proporcionará una ayuda que garantizará cubrir sus gastos personales. La entidad, en base al proyecto socioeducativo de cada joven y de su evolución, podrá optar por cubrir directamente sus costes personales o proceder a otorgarles una asignación económica personal", se establece dentro de uno de los itinerarios de formación e inserción.

Por su parte, la orden que regula la gestión residencial señala que el material escolar y las actividades de ocio y tiempo libre "correrán por cuenta de la entidad concertada, incluyendo los campamentos de verano, así como dinero de bolsillo de asignación semanal".

"Es una forma de vender humo", denuncia la presidenta del Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Aragón (CEES Aragón), Gema López Lajusticia. En su opinión el anuncio de cancelar a esta asignación, que solo afectaría a los menores de origen extranjero, es precipitado y no se ha realizado con el conocimiento de las personas del sector, por lo que su aplicación no podrá llevarse a cabo, a pesar de que el Ejecutivo autonómico de PP y Vox indique han trasladado la instrucción a los centros y que esta "prevalece" frenes a los actuales convenios. En todo caso, al mismo tiempo desde la consejería indican que se van a endurecer las condiciones en los nuevos conciertos que se firmen próximamente "para no conceder propinas a la inmigración ilegal".

Otra de las dudas que manifiestan las entidades sociales es el saber cómo pretende el Gobierno de Aragón presidido por Jorge Azcón recibir ese ahorro de 180.000 euros que supuestamente calculan que pueden lograr. "En todo caso, si no se ofrecen las pagas, será un gasto que evitarán las entidades", advierten fuentes del sector.

Integración social

La presidenta de los educadores sociales también rechaza el "descontrol absoluto, sin fiscalización ni cumplimiento con las reglas de contabilidad pública" en el que supuestamente se han convertido estos aportes a los adolescentes según el Ejecutivo autonómico. "Todas las entregas están registradas, se firman acuses de recibo, y en la contabilidad mensual se reflejan todos los movimientos, como sucede con cualquier empresa", manifiesta.

En el ámbito interno estas ayudas también se consideran imprescindibles. "Las pagas no son un derecho adquirido, son una forma de trabajar con los tutelados", recuerda López Lajusticia. Se gestionan de forma adaptada a cada menor para promover el buen comportamiento y resultan fundamentales para facilitar su integración social, permitiéndoles interactuar con sus compañeros de estudios y participar en actividades de ocio. Nunca son fijas (a pesar de que Nolasco diga que son 17 euros semanales) y suelen asignarse en función de los objetivos pedagógicos. Además, destaca que llevar dinero en el bolsillo es necesario en muchos contextos. Sin ir más lejos, para poder pagar un autobús en el caso de perder la tarjeta de transporte y tener el centro fuera de Zaragoza. "No estamos hablando de pagas caprichosas", asegura.