Las claves por las que Zaragoza será la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública

Ya está decidido. Zaragoza albergará la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo anunció ayer, sin previo aviso, de manera inesperada y sin entrar en detalles. Por ahora no se sabe mucho más allá de la propuesta que envió en su día el Gobierno de Aragón para convertir el Pabellón de Aragón en la oficina principal de un equipo especializado en emergencias sanitarias. Se calcula que el impacto económico que tendrá esta agencia rondará los 3 millones en su primer año y podría alcanzar los 15 millones cuando se llegue a los 300 empleos.

"Quiero anunciarles que el Consejo de Ministros ha aprobado ubicar la nueva sede de la agencia nacional de salud en la ciudad de Zaragoza, un nuevo ejemplo de lo que significa apostar por la cohesión territorial de nuestro país. Enhorabuena a los zaragozanos y zaragozanas", dijo el Sánchez. Y nada más. Tampoco el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, dio más pistas.

Un plan de inversión

Tal y como adelantó EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, la propuesta enviada desde Aragón se eleva hasta los 60 millones de euros. El documento enviado por el Departamento de Sanidad del Ejecutivo incluía tres documentos (memoria, informe justificativo e informe arquitectónico) en los que, además de argumentar los motivos para que Zaragoza acogiera la agencia estatal, se desgranaba el coste de la operación.

El Pabellón de Aragón en la Expo será la futura sede en Zaragoza de la Agencia Estatal de Salud Pública. / Jaime Galindo

En concreto, el valor de la cesión de uso del Pabellón de Aragón y su reforma, así como la adecuación de los espacios provisionales en el recinto de la Expo superará "ampliamente" los 50 millones (sin IVA). La adecuación de las instalaciones erigidas para celebración de la Expo del Agua en 2008 exigirá una inversión de casi 17 millones de euros (sin IVA) y 15 meses de trabajos, mientras que cerca de 34 millones (sin IVA) constituyen el valor de tasación de la cesión. A estos habrá que añadir los costes derivados de la adecuación de la sede provisional, que se ubicará en una serie de oficinas en el recinto de la Expo, ya que una de las exigencias era iniciar la actividad en el primer semestre de este mismo año.

Conectividad

Más allá del edificio, muy simbólico en el caso de Zaragoza y con 7.000 metros cuadrados disponibles -el doble de los que se exige-, también se ha tenido muy en cuanta la conectividad de la ciudad y en este sentido la capital saca sobresaliente. El Ministerio de Política Territorial valoraba de forma positiva que la capital ganadora tenga una red de acceso a medios de transporte público, tanto aéreos como ferroviarios y por carretera. Zaragoza también cumple gracias a sus enlaces con otros puntos del país y, sobre todo, a su rápida conexión con ciudades como Madrid o Barcelona a través del tren de alta velocidad.

Es más, la línea de AVE permite conectar a la capital aragonesa con otros aeropuertos internacionales (Madrid o Barcelona) con destinos prioritarios a Estocolmo, Ginebra, Bruselas, Copenhague, Helsinki y Estambul, ciudades que albergan las principales instituciones europeas y mundiales relacionadas con la Agencia (OMS, ECDC, Comisión Europea, etc.).

Acceso a la vivienda

Igualmente se valoraba la existencia de un mercado inmobiliario competitivo para la compra o el alquiler para los empleados que se trasladen. En este sentido, Zaragoza se encuentra en plena expansión, con nuevos desarrollos en los barrios más periféricos como Parque Venecia 2, Miralbueno, San José o Arcosur.

Una de las cuestiones que la DGA le dejó claras al Ministerio de Sanidad en su momento es que la de Zaragoza era "una candidatura de consenso" y que las tres instituciones, las Cortes de Aragón, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, estaban a favor del proyecto. Prueba de ello es, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Zaragoza está dispuesto a "seleccionar" algunos de los edificios públicos sin uso que se a rehabilitarán y acondicionarán para destinarlos al alquiler social para los funcionarios y familias procedentes de la agencia. También priorizará la participación de estos trabajadores en el programa de Alquiler ALZA de Zaragoza Vivienda.

Recreación de una de las zonas de oficinas del Pabellón de Aragón. / GOBIERNO DE ARAGÓN

Por si no fuera suficiente, la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda facilitará soluciones concretas para la obtención de vivienda en el término municipal de Zaragoza o, como máximo, en un radio de 15 o 20 kilómetros.

Ventajas en el transporte público

Desde el ayuntamiento también tienen previsto garantizar a los trabajadores y familiares descuentos del 20% en trenes AVE y Larga Distancia para hasta un máximo de 10.000 trayectos anuales, similares a los ofrecidos para todos los eventos registrados de Zaragoza Convention Bureau. Y, por si fuera poco, reservará hasta 200 abonos anuales gratuitos para moverse en bus y tranvía durante los cinco primeros años tras la llegada a la ciudad y otros 200 para el servicio Bizi. También entregará 1.000 Tarjetas Lazo de Transporte del CTAZ con una recarga de 20 euros para los trayectos ocasionales en el área metropolitana.

Además, este punto de la ciudad está conectado con la red viaria principal y con el anillo de autovías, permitiendo un acceso rápido desde distintos puntos de la comunidad autónoma y otras regiones. También dispone de líneas de transporte público urbano y es accesible en modos sostenibles como la bicicleta o andando.