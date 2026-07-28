Día mundial contra la hepatitis: se cuadruplica la tipo A en Aragón y se detectan 263 casos

Aunque cada vez hay menos casos de hepatitis, siguen ahí. Según se desprende del Boletín Epidemiológico, en 2025 hubo 263, que son cinco menos que el año anterior. El descenso viene dado por una menor presencia de la tipo B u otros, mientras que la A se ha casi cuadruplicado al pasar de los 19 de 2024 a los 70 de 2025. Este repunte "no preocupa" en AETHA, la asociación de enfermos y trasplantados hepáticos de la comunidad, y así lo traslada su presidente, Javier Arredondo, con motivo del día mundial contra esta enfermedad inflamatoria del hígado.

"La hepatitis A es de las más comunes, la que cogen los críos o las personas mayores y que se contagia por consumir aguas o alimentos que están contaminados. Es la típica que hemos pasado muchas veces todos, porque un niño toca cualquier cosa, se lleva las manos a la boca y ya está", describe Arredondo. Él vincula este aumento de casos a que se haya podido recuperar la sensación de seguridad. "Cuando tuvimos el covid desaparecieron los catarros porque todo el mundo llevaba las mascarillas, y había una obsesión con lavarse las manos. Ahora los niños están en los parques y tocan lo que sea, se han relajado las costumbres", explica.

Por esto "no preocupa" el repunte y, sobre todo, porque "es raro que la hepatitis A se cronifique". Es habitual que el cuerpo elimine el virus por sí solo. Aunque la B se ha reducido ligeramente de un año a otro -de los 133 casos de 2024 se ha pasado a 128 en 2025-, la mayoría de los diagnósticos son de este tipo.

Arredondo explica que la hepatitis B es "endémica en según qué países de África", que están menos desarrollados y cuyo sistema sanitario es más precario. El presidente de AETHA comparte que esta se diagnostica con una primera analítica, y tiene tanto tratamiento como vacuna. Por eso, la padecen sobre todo quienes no han podido inmunizarse contra ella. A ello suma que se ha perdido el miedo al sexo sin protección, y "en vez de protegerse, se tienen relaciones libremente", apunta. Pero se puede tratar y su dosis ya está incluida en el calendario de vacunación infantil.

Además de las tipo A y B, el Boletín Epidemiológico registra otros 65 casos más de "hepatitis, otras" en 2025. Entre ellas se incluyen la C, que según sostiene Arredondo está "prácticamente erradicada", o la D. La primera, que durante muchos años fue la más preocupante en España y la principal causa de trasplante, cuenta con un tratamiento que Arredondo asegura que es "mucho más barato que hacer los trasplantes que antes se requerían, que era mucho coste". "Es mucho más barato poner un millón de vacunas que dedicar ese dinero a trasplantes", insiste.

Arredondo afirma que en la actualidad se diagnostican "como mucho uno o dos casos de la tipo C al año" (en Aragón), y son de personas que han tenido poco contacto con el sistema sanitario", apunta. La tipo D solo se da si se tiene la B, y a ellas se suman otros tipos de hepatitis que son "muy raras y desconocidas", al menos, en España.

"Ahora se habla algo de la D, pero la gente se olvida de que tenemos muchos más trasplantes por hígado graso", apunta Arredondo. Especifica que la mayoría de trasplantes de hígado, en torno a un 50%, se dan por enfermedades hepáticas alcohólicas -es decir, por el alcohol-, y un 25% aproximadamente son por hígado graso, que el presidente de AETHA recuerda que es "fácil de evitar si se hace ejercicio y se mantienen unos hábitos saludables".

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Desde AETHA echan en falta más investigación sobre la hepatitis y también educación. "Debería destinarse más dinero a la formación y a la educación, es algo que tiene que estar en los colegios, dar a conocer información sobre ella y sobre su prevención", defiende Arredondo este martes en el que se celebra el día mundial contra la hepatitis.