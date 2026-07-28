El INE lo confirma: un pueblo histórico de Zaragoza pierde nueve vecinos y ya es el menos habitado de la provincia

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha dado a conocer en las últimas horas los datos de población correspondientes al 2025, que han dejado un notable cambio en el ranking de la provincia de Zaragoza. Un pequeño municipio fronterizo con Castilla y León ha perdido la friolera de nueve vecinos durante el último año y se ha convertido en el menos habitado de toda la provincia. A pesar de este cambio en el ranking zaragozano, no ha habido movimientos a nivel comunitario y Almohaja continúa siendo un año más el municipio con menos vecinos de todo Aragón, con tan solo 10 habitantes, cuatro menos que Salcedillo, ambos en la provincia de Teruel.

La provincia de Zaragoza está cada vez más cerca de superar el millón de habitantes y, según los datos del INE, se queda a menos de 9.000 vecinos de alcanzar una cifra tan simbólica (991.991). Además de Zaragoza capital y sus 700.000 habitantes, hay otros municipios de la provincia que siguen ganando población como Calatayud, que ya ha superado los 20.000 vecinos; Utebo, que los roza; Ejea de los Caballeros, con más de 17.000; Cuarte, con más de 15.000; mientras que Tarazona y Caspe también están por encima de los 10.000 habitantes.

Imagen panorámica de Calatayud, que ya ha superado la barrera de los 20.000 habitantes / Santiago Cabello / DESCUBRE CALATAYUD

Zaragoza y la despoblación

Sin embargo, Zaragoza también es una de las provincias de España que más ha sufrido el fenómeno de la despoblación y casi treinta pueblos no alcanzan en 2025 la barrera de los 50 vecinos. Aldehuela de Liestos, Bordalba, Longás, Las Cuerlas, Oseja, Luesma, Puendeluna, Berdejo, Nombrevilla, Lechón, Cerveruela, Torralbilla, Los Pintanos, Navardún, Contamina, Berrueco, Isuerre, Torrelapaja, Pleitas, Purujosa, Valdehorna, Embid de Ariza, Lobera de Onsella, Mianos, Pomer, Almochuel, Balconchán, Bagüés y Pozuel de Ariza.

Este triste ranking ha sufrido un importante cambio en el último año, ya que Pozuel de Ariza se ha convertido en el municipio con menos habitantes de la provincia de Zaragoza tras perder nueve vecinos. El histórico pueblo fronterizo con Castilla y León contaba con 24 vecinos censados en 2024, mientras que en 2025 solamente tiene 15, según los últimos datos del INE. Esto ha provocado que Pozuel de Ariza tenga menos habitantes que Pomer (23), Almochuel (22), Balconchán (19) y Bagüés (16), que hasta el año pasado era el municipio con menos vecinos de la provincia.

Panorámica de Bagués, el pueblo menos poblado de Zaragoza hasta 2025 / TURISMO DE ARAGÓN

Un pueblo entre Castilla y Aragón

Tras esta gran pérdida de población, Pozuel de Ariza se convierte en el tercer municipio menos poblado de todo Aragón, por detrás de Salcedillo y sus 14 vecinos y de los 10 habitantes de Almohaja. A pesar de los datos demográficos, este pequeño pueblo zaragozano ha jugado un gran papel estratégico durante muchos años y así se refleja en su pequeño casco urbano, donde predomina la sobriedad de una arquitectura heredada de Castilla.

La iglesia románico-gótica de la Asunción es el edificio más espectacular de Pozuel de Ariza, un municipio situado en la frontera entre Aragón y Castilla y León. Este templo cuenta con un cuerpo que sirve de torre defensiva y en su interior todavía se conservan elementos románicos, como la pila bautismal, y también góticos. Fuera del casco urbano se encuentran dos estructuras con mucha historia: la ermita de la Virgen de la Torre y el Castillo de la Raya, situado en el municipio de Monteagudo de las Vicarías.

Castillo de La Raya en la frontera entre Aragón y Castilla y León / Pol Mayer

La ermita fue construida en 1375 con motivo de la firma de paz entre la Corona de Aragón y Castilla tras la Guerra de los Dos Pedros. El templo se ubica exactamente en la frontera entre ambos territorios y se convirtió en un símbolo de paz. La leyenda cuenta que los bautizados en la pila de la ermita de la Virgen de la Torre eran considerados tanto aragoneses como castellanos.

Noticias relacionadas

Por su parte, el Castillo de la Raya, o lo que queda de él, se construyó en el siglo XV para vigilar el valle del Jalón y Nágima, y fue cedido a su hombre de confianza, Martín González. Anteriormente, esta fortaleza siempre estuvo ligada a las guerras entre Aragón y Castilla. La noticia saltó en 2024, cuando se anunció que la fortaleza se encontraba a la venta en varios portales inmobiliarios por un precio que no alcanzaba los 50.000 euros.