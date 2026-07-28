La empresa que rehabilitó el Parador de Veruela realizará la reforma del Centro Aragonés de Barcelona

El estudio barcelonés Vesta Rehabilitación será el encargado de dirigir las obras de recuperación del Centro Aragonés de Barcelona. Un paso más para la recuperación de un lugar que aspira a ser referencia cultura de la comunidad autónoma en la Ciudad Condal, con una mayor apuesta por las exposiciones y la gastronomía, además de una mayor presencia del Gobierno autonómico en el calendario del centro para los próximos años.

La empresa Vesta Rehabilitación ha sido la única que se ha presentado al concurso publicado desde la consejería de Hacienda, Interior y Administración Pública de la DGA, de la que depende el patrimonio de la comunidad autónoma. La licitación tiene un valor de 1.329.389,18 euros, la cantidad ofrecida por la empresa especializada en arquitectura y rehabilitación con sede en Barcelona. Vesta sí ha ofrecido una mejora en la ejecución del proyecto, con una rebaja de dos meses frente a los 15 que había proyectado el Ejecutivo autonómico.

Unos plazos que comenzarán cuando se formalice el contrato entre la DGA y la empresa catalana, un paso que se completará en próximas fechas. La reunión de la mesa de contratación, celebrada la semana pasada, eligió a Vesta Rehabilitación por las condiciones técnicas y el proyecto presentado. La firma tiene algo más de una semana para completar la documentación y poder rubricar el contrato.

El proyecto fue licitado por el Gobierno de raagón a principios del pasado mes de junio y, en un comunicado de prensa, reconocía la intención de que este mes de agosto se inicie la intervención. Un inicio de las obras que se podría cumplir, al haber decidido ya qué empresa dirigirá la rehabilitación. El Centro Aragonés de Barcelona se sitúa en la calle Joaquín Costa 68 de la capital catalana y en los informes técnicos realizados se detectaron problemas estructurales en cubiertas y fachadas, riesgo de desprendimientos y deficiencias en las instalaciones eléctricas.

Las obras previstas incluyen la restauración de las fachadas, la recuperación de elementos originales del inmueble, la reparación y sustitución de cubiertas, la impermeabilización de cubiertas planas, la retirada de elementos sin valor patrimonial y la reorganización de instalaciones obsoletas.

El proyecto de ejecución fue redactado por el arquitecto Valentín Álvarez Planas, supervisado técnicamente, visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Barcelona y aprobado por el Gobierno de Aragón en noviembre de 2025. La rehabilitación interior del edificio se abordará en una segunda fase, una vez se defina el futuro programa de usos y gestión del Centro Aragonés de Barcelona, actualmente en elaboración.

Vesta Rehabilitación es una firma especializada, según recoge en su página web, en proyectos de edificación, rehabilitación y restauración de edificios, muchos de alto valor patrimonial. "Trabajamos con pasión y dedicación para mejorar las condiciones de vida de las personas", afirma en su web, en la que reivindican haber participado en 980 obras durante sus 39 años de experiencia en el sector.

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En Aragón, Vesta ha participado en la rehabilitación del Parador de Santa María de Veruela, pero atesora proyectos por toda la geografía española, en especial en Cataluña. Los baños árabes de San Pedro en Córdoba, la Lonja del Mar de Barcelona o el parador de Cangas de Onís son otros de los proyectos en los que este estudio ha colaborador.