El Gobierno de Aragón sube el módulo de la VPO un 14% para atraer a promotores de vivienda pública

El Gobierno de Aragón va a incrementar el precio del módulo de la vivienda protegida un 14% hasta los 2.104 euros por metro cuadrado, lo que implica una subida máxima de 260 euros respecto al precio actual, que ya había sido actualizado hace un año y medio.

Con la subida, el precio del módulo de la VPO de Aragón se quedará próximo a la media nacional, que se sitúa en 2.149 euros, una medida con la que el Ejecutivo autonómico pretende convencer a los promotores inmobiliarios de impulsar el desarrollo del parque de vivienda pública y protegida.

Según ha expuesto el consejero de Vivienda, Octavio López, el objetivo de esta concesión al sector inmobiliario que exigían un incremento cercano al 20% para paliar el sobrecoste de los materiales, es promover la inclusión de mil viviendas al año en el mercado aragonés, que ahora recibe en torno a 650 nuevos inmuebles protegidos.

Con esta nueva subida, el Gobierno de Aragón cree que pondrá fin a los incrementos traumáticos del precio del metro cuadrado en la vivienda protegida, que, pasarán a actualizarse conforme al índice de referencia del Ministerio de Vivienda, o en su defecto, del Índice de Precios del Consumo (el marcador que registra la inflación).

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN ya informó el pasado fin de semana de los planes de la Consejería de Vivienda, que ha concretado el incremento del módulo en un 14%, se suma a un incremento aprobado el año pasado del 9,5%, lo que hará que Aragón pase de tener el segundo módulo de VPO más barato de España al noveno más alto.

Para ayudar a los potenciales compradores de VPO, el Gobierno de Aragón incrementará la partida presupuestaria destinada a subvencionar la entrada de la hipoteca de los 1,5 millones actuales a cuatro millones de euros. Con esas ayudas directas, se aportarán entre 5.000 y 18.000 euros de dinero público a los compradores de VPO en función del IPREM.

"He pedido un esfuerzo a todo el sector inmobiliario para posicionarnos en el entorno de las mil nuevas viviendas protegidas cada año en Aragón, que deberán sumarse a las otras mil que vamos a construir de titularidad pública", ha afirmado el consejero, confiando en que la promoción libre pueda suturar la brecha que queda hasta el objetivo de introducir 6.500 viviendas en el mercado inmobiliario aragonés cada año para solventar la crisis que cercena el futuro de los jóvenes.

El consejero Octavio López, uno de los hombres fuertes del PP en el Gobierno de Aragón en coalición con Vox, ha afirmado que su departamento está llevando a cabo "la política de vivienda más progresista de España",

"Me considero el consejero de la historia de Aragón que más políticas socialdemócratas ha desarrollado en materia de vivienda", ha advertido, antes de calificar como "demagogia" las críticas a la subida del módulo, insistiendo en que el módulo permaneció congelado mientras los costes de construcción han crecido a un ritmo del 24%. "Con la subida previa del módulo, el mercado ha respondido pasando de construir 160 viviendas protegidas al año a más de 600". "¿Por capricho?, no; ¿por favorecer a los promotores? Ni mucho menos. Esta subida es para activar la construcción de viviendas protegidas", ha concluido López.