Oleada de vandalismo en la piscina municipal de un pueblo de Zaragoza: "Cristales rotos en el fondo"

El calor sigue asolando Aragón. La comunidad autónoma afronta su cuarta ola de calor del verano y las altas temperaturas no parecen dar tregua. Muchas personas acuden a refrescarse a las piscinas municipales de las diferentes ciudades y pueblos. Sin embargo, se han dado casos de vandalismo en algunas de ellas.

El más reciente es el de las piscinas de Sástago. Este municipio de la provincia de Zaragoza ha amanecido con un pie de sombrila, un flotador y las escaleras de acceso a la propia piscina lanzados al agua. Además, de que en el fondo también había cristales. El Ayuntamiento Sástago alerta que no es la primera vez y que ha ocurrido durante más noches.

Responsabilidad de todos

Por suerte, estos actos vandálicos son fáciles de arreglar, aunque pueden conllevar riesgo para los bañistas si no se han percatado de los actos y no se han retirado los diferentes objetos del interior de las piscinas. El consistorio recuerda a los vecinos en una publicación a través de sus redes sociales que es importante "respetar las instalaciones municipales y advierte de que, si estos actos se repiten, se adoptarán las medidas oportunas".

Otro municipio que sufrió episodios similares, pero que están conllevando más trabajo, es Almudévar. En la localidad las piscinas municipales permanecieron cerradas porque alguien echó estiércol en los diferentes vasos de agua de las instalaciones. Desde el ayuntamiento han estado trabajando para poder reabrir y permitir el baño en las piscinas. En este momento y debido a las altas temperaturas previstas, la alcaldía ha anunciado la apertura del recinto, pero sin permitir el baño.

No está permitido el baño

De esta forma, está permitido el acceso para utilizar la zona de césped, las duchas y la bibliopiscina. Sin embargo, de momento avisan de que "no estará permitido el baño ni el uso de ninguno de los tres vasos de las piscinas hasta recibir los resultados favorables de los análisis, que garanticen que el agua reúne todas las condiciones sanitarias exigidas".

Mientras el baño sigue prohibido en las instalaciones, desde el Ayuntamiento de Almudévar, recomiendan ir a refrescarse a las piscinas de localidades cercanas como Artasona, San Jorge y Valsalada. Por su parte, el consistorio seguirá informando a sus vecinos a través de sus redes sociales sobre el suceso y avisará cuando el baño vuelva a estar permitido en las instalaciones.