Once semanas de retraso en la devolución de los murales de Sijena: "Es una estrategia política"

El conflicto por el arte sacro aragonés retenido en Cataluña suma una nueva página den los juzgados. La consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha afirmado este martes que el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) está recurriendo de nuevo a "prácticas dilatorias" para no cumplir con los plazos acordados en cumplimiento de la sentencia que determina el regreso de las pinturas murales que se exhiben en la sala 16 del museo a su lugar de origen, el monasterio de Sijena y ha recordado que se acumula "once semanas" de retraso debido a "estrategias políticas".

Ante esta situación, el Ejecutivo autonómico ha presentado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Huesca las alegaciones al Informe de evaluación de riesgos sobre las pinturas murales presentado por el MNAC el pasado 13 de julio. Asimismo, se han registrado dos documentos más: una valoración del informe de evaluación de riesgos del MNAC y un segundo documento que aporta información sobre el estado actual de cenobio monegrino, las áreas de reserva donde llegarán las obras y sus condiciones.

Además, Vaquero ha recordado que, de conformidad con el artículo 35 de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, de Patrimonio Cultural de Aragón es la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural de Huesca el órgano competente para autorizar cualquier intervención sobre las pinturas murales de Sijena, “no ningún órgano administrativo de la Generalitat, ni del Estado, es una competencia exclusiva de la comunidad autónoma de Aragón”.

En su escrito, el MNAC reclamaba la suspensión del plazo de ejecución de la sentencia establecido en el cronograma aprobado judicialmente para el regreso de las pinturas murales, que la juez estableció en su providencia en 56 semanas a contar desde el pasado 10 de abril. Frente a la decisión de la juez no cabía recurso, “pero lo que busca el MNAC con su informe de evaluación de riesgos es suspender un plazo de ejecución que es firme, por lo que plantean un recurso indirecto a la providencia de la jueza y muestran una mala fe procesal evidente”.

En la providencia, la jueza recordaba la viabilidad del desmontaje, traslado y posterior reinstalación de las pinturas murales en Sijena, cuestión ya juzgada, y se indicaba por ello que no resulta admisible que en fase de ejecución se pretenda reabrir este debate.

El MNAC pide la suspensión del plazo del cronograma aprobado por la juez alegando que el Gobierno de Aragón tiene que aportarle información sobre la zona de descarga, desembalaje y reinstalación de las pinturas murales en el monasterio, información que considera necesaria para finalizar su informe de evaluación de riesgos, propio de la fase 2 del cronograma, y para redactar la fase 5 (descarga y desembalaje) y la fase 6 (reinstalación).

Sin embargo, la juez dejó claro en la providencia que la parte concerniente a la instalación compete en exclusiva a la parte ejecutante, al Gobierno de Aragón, por lo que “no corresponde suspender el plazo del cronograma judicial dado que esas labores no corresponden al MNAC, sino a Aragón”, ha incidido Vaquero. “El museo está intentando modificar ese calendario, dilatando e, incluso, intentando evitar el cumplimiento de la sentencia”, ha aseverado.

Buena fe

En este momento, a pesar de las complicaciones judiciales, el Gobierno de Aragón ha puesto de manifiesto que facilitará el acceso al monasterio por parte de los técnicos designados por el MNAC y se ofrece información, que ya se ha presentado en el juzgado, sobre la zona de recepción del conjunto de las pinturas murales a su llegada al monasterio.

Destacando su buena fe en la evolución de la devolución, Vaquero ha dicho que tampoco se tiene inconveniente en que el MNAC someta la evaluación de riesgos de la fase 2 a la revisión o valoración de entidades como el Instituto de Patrimonio Cultural (IPCE) o el Centro Internacional para el Estudio de la Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural (ICCROM), como el museo había solicitado, siempre que ello no suponga una suspensión o ampliación del plazo acordado judicialmente para la devolución de las obras.

“El espacio cuenta con sistemas de climatización y control de los que ya se informó en junio de 2025, se disponen de los parámetros de humedad y temperatura, por lo que los riesgos a largo plazo pueden ser evaluados favorablemente. En cuanto a los desplazamientos por el monasterio, ese mismo factor no ha sido obstáculo para que gestionen y liciten el regreso de las pinturas profanas”, ha observado la vicepresidenta. En la fase de reinstalación pretextan de nuevo que no disponen de información, pero hay que recordar al MNAC que esta operación no le compete, ha dicho tajante.

Condiciones de seguridad

En cuanto a los riesgos a largo plazo, el MNAC alude de nuevo a la falta de información sobre las condiciones de conservación en el monasterio, pero esa información ya obra en el juzgado y quedó acreditado que las instalaciones están preparadas para la recepción de los bienes en condiciones de seguridad. “Alegan que no tienen capacidad de llevar a cabo un operativo de esta envergadura y complejidad, pero es sorprendente que para el traslado de las pinturas profanas, con características materiales y estado de conservación similar al de las murales de la sala capitular, la evaluación de riesgos sea favorable, aplicando el mismo método y con los mismos parámetros”, ha indicado la vicepresidenta, para considerar que todo ello “denota su arbitrariedad argumental y le resta credibilidad a la evaluación de riesgos que han presentado”.

“La gestión sobre las pinturas profanas demuestra que el MNAC está suficientemente capacitado técnicamente para realizar estas operaciones, pero de nuevo recurre a las excusas para no cumplir las sentencias”, ha lamentado Vaquero, para incidir en que no cabe que se suspenda el plazo procesal, ni por motivos técnicos ni por motivos jurídicos, “y así se lo hemos comunicado a la jueza en nuestras alegaciones”.

Por otro lado, Vaquero se ha referido a una entrevista reciente de la consejera de Cultura catalana, Sonia Hernández. La vicepresidenta aragonesa ha considerado "una provocación" el que afirmara que “irían hasta el final con todo” y el valorar que personalmente tiene "la esperanza de que las pinturas no salgan”.