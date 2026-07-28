El paro masculino sube mientras el femenino baja: estas son las cifras en Aragón

El número de desempleados descendió en Aragón en 1.000 personas durante el segundo trimestre del año, un 1,7% menos respecto a los tres meses anteriores, hasta situarse en 57.300. Con esta evolución, la tasa de paro de la comunidad se redujo hasta el 8,17%.

No obstante, se trata de la cifra de desempleados más elevada registrada en un segundo trimestre desde 2023, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Desde el inicio de la serie histórica del INE, el desempleo ha disminuido durante el segundo trimestre en Aragón en 18 ocasiones, mientras que ha aumentado en siete. La caída registrada este año es, además, la más moderada desde que existen registros.

Durante el segundo trimestre se crearon 5.300 puestos de trabajo en la comunidad, lo que elevó el número total de ocupados hasta las 643.300 personas. Se trata del nivel de empleo más alto alcanzado en un segundo trimestre desde el comienzo de la serie histórica.

Por su parte, la población activa se situó al cierre del trimestre en 700.600 personas, después de aumentar en 4.300 durante los últimos tres meses, un 0,62% más.

En comparación con el mismo periodo del año anterior, el paro aumentó en Aragón en 5.700 personas, un 11% más. Al mismo tiempo, se crearon 19.500 empleos, lo que representa un incremento del 3,1%, mientras que la población activa creció en 25.100 personas, un 3,7%.

El paro femenino baja y aumenta entre los hombres

Por sexos, el desempleo femenino descendió en 1.700 personas durante el segundo trimestre, un 5,2% menos, mientras que el paro masculino aumentó en 700 personas, un 2,7%.

De este modo, el número de mujeres desempleadas se situó en 31.000, con una tasa de paro femenino del 9,62%. Por su parte, 26.300 hombres se encontraban en situación de desempleo al cierre del trimestre, lo que situó la tasa de paro masculina en el 6,94%.

Entre los menores de 25 años, el número de desempleados aumentó en 1.600 personas durante los últimos tres meses. Como consecuencia, la tasa de paro juvenil se elevó hasta el 21,06%.

Aumentan los contratos indefinidos

Según los datos del INE, el número de asalariados con contrato indefinido creció en 5.600 personas durante el segundo trimestre, mientras que los trabajadores con contrato temporal aumentaron en 1.000.

Tras estas variaciones, el número total de asalariados se situó en 557.500 personas. De ellas, 472.200 tenían un contrato indefinido, el 84,7% del total, y 85.300 contaban con un contrato temporal, el 15,3%.

El sector público generó 8.800 puestos de trabajo durante el trimestre, un incremento del 7,44%, hasta alcanzar los 127.100 ocupados. En cambio, el sector privado perdió 3.500 empleos, un 0,67% menos, y cerró el periodo con 516.200 trabajadores.

El número de ocupados a tiempo completo aumentó en 14.400 personas, un 2,64%, hasta alcanzar los 560.400. Por el contrario, la ocupación a tiempo parcial se redujo en 9.100 personas, un 9,88% menos, hasta situarse en 83.000 trabajadores.

Evolución por sectores

Por sectores, el desempleo descendió especialmente en la agricultura, con 1.700 parados menos, lo que supone una caída del 45,95%.

También se redujo entre las personas que buscan su primer empleo o que dejaron su último trabajo hace más de un año, con 1.700 desempleados menos, un descenso del 6,61%. En la industria, el paro bajó en 200 personas, un 3,45%.

Por el contrario, el desempleo aumentó en la construcción, con 1.900 parados más, un incremento del 380%, y en los servicios, donde se contabilizaron 700 desempleados más, un 3,1%.

Evolución por comunidades autónomas

Andalucía, con 5.400 desempleados más; Murcia, con 3.000 más, y Asturias, con un incremento de 900 personas, fueron las comunidades autónomas en las que más aumentó el paro durante el segundo trimestre.

En el extremo contrario, los mayores descensos se registraron en Cataluña, con 92.600 parados menos; Baleares, con una reducción de 47.400, y la Comunitat Valenciana, con 23.200 desempleados menos.

En cuanto a la ocupación, el empleo aumentó en la mayoría de las comunidades autónomas. Los mayores incrementos se produjeron en Cataluña, con 130.800 puestos de trabajo más; Baleares, con 108.000, y Andalucía, con 63.300.

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Las únicas comunidades en las que se redujo la ocupación fueron Canarias, con 25.100 trabajadores menos, y Galicia, con un descenso de 6.100 empleos.