Pedro Sánchez anuncia que Zaragoza albergará la futura sede de la Agencia estatal de Salud Pública

Zaragoza ha ganado la batalla por hacerse con la futura sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, que se instalará en la capirtal aragonesa, tal y como ha anunciado este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia en Moncloa en la que ha hecho balance de su gestión al mando del Ejecutivo. La capital aragonesa había apostado fuerte por alojar esta nueva agencia, que en los próximos meses irá perfilando su desembarco, se ha impuesto a otras ocho ciudades que peleaban por este mismo objetivo. Zaragoza se ha impuesto en la pelea a otras candidaturas ambiciosas presentadas por Barcelona, Murcia, Toledo, Granada, Lugo, León, Salamanca y Oviedo, que son las que presentaron su propuesta al Ministerio de Política Territorial en enero de este mismo año.

Sánchez ha confirmado que esta es la decisión del Gobierno central, para instalar una nueva sede que contará con 60 empleados en su primer año pero que llegará a sumar 300 cuando esté a pleno rendimiento. El lugar escogido es el Pabellón de Aragón en el antiguo recinto de la Expo, un edificio icónico que lleva 18 años en desuso y que cuenta con más de 7.000 metros cuadrados de superficie, 3.000 más de los exigidos por el Ejecutivo para optar a albergarla.

La propuesta trasladada por la DGA al Gobierno central era ambiciosa, parte con el objetivo de invertir 60 millones de euros en un plan global con el que después obtener un retorno económico de unos 3 millones anuales cuando empiece a funcionar, en el primer semestre de 2027, y que multiplicará por cinco cuando esté funcionando a pleno rendimiento, hasta 15 para la capital aragonesa. Todo para la puesta en marcha de una agencia que España considera clave para el futuro en materia de vigilancia, prevención y respuesta ante riesgos y emergencias sanitarias.

El edificio escogido, el Pabellón de Aragón es un edificio singular que tiene un valor patrimonial de 33 millones de euros y 7.000 metros cuadrados disponibles, el doble de los que se exige para la futura Agencia de Salud Pública (4.000), pero lo más relevante para este inmueble, gestionado al cien por cien por el Ejecutivo autonómico en la ciudad, es que obtendrá una segunda vida por la que lleva 18 años peleando. Un nuevo uso en un inmueble diseñado por los arquitectos Olano y Mendo para la muestra internacional de 2008 en Zaragoza que no ha tenido un futuro en estas casi dos décadas de travesía por el desierto.

El Gobierno de España inició el proceso para recibir candidaturas de forma oficial a principios de noviembre del año pasado y el Departamento de Sanidad del Ejecutivo autonómico remitió en enero de este año su propuesta oficial al Ministerio de Sanidad. Lo componían tres documentos, una memoria, un informe justificativo y otro arquitectónico, en los que se desgranaba el coste de la operación para el Gobierno de Aragón. Según figura en uno de los informes publicados por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, el valor de la cesión de uso de las instalaciones y su reforma, así como la adecuación de los espacios provisionales en el propio recinto de la Expo que se presten "supera ampliamente los 50 millones de euros, IVA excluido", detalla el documento. Sumando a esa cifra el 21% de IVA, el resultado es un montante de más de 60 millones que asumirá el Gobierno de Aragón.

En el detalle de este plan aragonés para acoger la agencia estatal, se incluyen gastos obligatorios como la propia adecuación del Pabellón de Aragón, que exigirá una inversión de casi 17 millones de euros (sin IVA) y 15 meses de trabajos, mientras que cerca de 34 millones (sin IVA) constituyen el valor de tasación de la cesión, a los que habría que añadir los costes derivados de la adecuación de la sede provisional en caso de ser necesarios. Esto último se refiere a que el Gobierno de Aragón, en caso de tener que habilitar lugares temporales hasta el traslado definitivo al Pabellón de Aragón, pondrá a disposición de la Agencia Estatal de Salud Pública "de forma inmediata y gratuita" una serie de oficinas en el recinto de la Expo que no están ocupadas.