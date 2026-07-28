La Unión de Consumidores de Aragón denuncia que los precios máximos de la vivienda protegida "están creciendo más rápido que los ingresos"

El Gobierno de Aragón elevará un 14% el precio del módulo de la vivienda protegida. Esta medida busca aproximar el precio autonómico a la media nacional e incentivar a los promotores inmobiliarios a desarrollar más parque de vivienda pública y protegida. Una medida que crea dudas en la Unión de Consumidores de Aragón (UCA), que ha trasladado al consejero de Vivienda, Octavio López, su preocupación "por la creciente brecha entre el precio de la vivienda protegida y la capacidad económica de las familias asalariadas", destinatarias principales de este modelo residencial.

La organización advierte de que la estrategia del Ejecutivo autonómico parece centrarse en incrementar los precios máximos por encima de la subida salarial como vía para estimular la construcción y venta de estos inmuebles, un enfoque que podría comprometer la accesibilidad económica de los hogares.

Esta situación se ve agravada por el impacto de las hipotecas necesarias para financiar la compra, las cuales pueden elevar el coste final invertido por las familias casi un 150% al término del periodo de amortización. Aunque la administración ha anunciado ayudas para mitigar esta subida, la entidad presidida por José Ángel Oliván señala que la experiencia previa demuestra que estas subvenciones "suelen cubrir solo una pequeña parte de las necesidades reales y dejan fuera a un porcentaje significativo de solicitantes". Por ello, la organización alerta del riesgo de que este desfase entre ingresos y precios derive en un sobreendeudamiento familiar y desencadene una espiral de impagos y desahucios.

Ante este panorama, la UCA solicita que cualquier futura actualización de los precios máximos de la vivienda protegida incluya un análisis previo sobre el esfuerzo financiero real de las familias y la accesibilidad de los hogares, sin limitar los estudios al coste y beneficio de las empresas del sector. Asimismo, la organización insta al Gobierno de Aragón a prestar especial atención a la evolución de esta tipología residencial y a recuperar políticas de fomento para fórmulas colectivas, como las cooperativas de vivienda, que demostraron dar buenos resultados en el pasado.