Vuelven las grietas entre el PP y Vox: Vaquero "respeta" la propuesta de Nolasco pero pide que la respalde jurídicamente

"Cada consejería tiene sus competencias". Así ha marcado distancias la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, sobre el anuncio realizado este lunes por el otro vicepresidente del Ejecutivo autonómico y consejero de Desregulación, Alejandro Nolasco, de que piensa dejar sin asignación semanal únicamente a los menores no acompañados de origen extranjero. Una medida que ha sido calificada como "repugnante" por las entidades sociales y que podría ser discriminatoria según ha denunciado el propio Gobierno de España.

Esta nueva grieta en las relaciones del PP y Vox (la primera de la nueva legislatura) vive por el momento un periodo de suspensión, por lo menos hasta que el departamento dirigido por la ultraderecha presente "los documentos jurídicos" que la respalden. La vicepresidenta popular ha tratado de restar importancia a la medida, considerando que es "algo que puede llamar más o menos la atención", pero que la polémica no debería "desdibujar" las noticias positivas que se generan en la comunidad.

Vaquero ha insistido en una comparecencia sobre los murales de Sijena que en "se van a respetar las acciones de las consejerías" sin entrar a valorar el fondo de la cuestión y hablando de que esperan conocer "la redacción definitiva de la medida". Por otro lado, ha celebrado que el departamento de la ultraderecha está logrando avances en materia de dependencia, discapacidad o residencias.

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha calificado por su parte de "repugnante" la decisión del vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Alejandro Nolasco, de suprimir la asignación que reciben los menores extranjeros no acompañados tutelados por la comunidad y ha reclamado al presidente aragonés, Jorge Azcón, que intervenga para revertir la medida.

La instrucción avanzada por Nolasco, que no ha sido sometida a votación en el seno del propio Gobierno de Aragón, pretende retirar "el dinero de bolsillo" que reciben los menores de origen extranjero en los centros tutelados conveniados por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. "A veces llega un condicionamiento jurídico y luego te dicen que tienes que adaptarlo", ha manifestado Vaquero sobre las dudas legales que ha presentado el anuncio.

Por el momento, la portavoz del Ejecutivo ha indicado que respetarán las propuestas de los socios siempre que estén dentro del acuerdo firmado entre las dos formaciones y se haga "dentro de la legalidad". Vaquero ha sido clara, aunque sin avanzar qué pasaría si finalmente el anuncio se queda sin encaje en la normativa actual. "Los límites de cada consejería son el cumplimiento de la ley", ha incidido.

Además de las razonables dudas jurídicas que se han presentado dentro del Ejecutivo, la medida discriminatoria de Nolasco, sostenida sobre bulos como que se trata "de unas pagas que no contaban con soporte reglado, se abonaban de forma semanal y fija y con el mismo importe a todos los menas acogidos", ha seguido recibiendo reacciones en contra. Así lo ha dicho el delegado del Gobierno de España en Aragón, que ha recordado que los menores tutelados "no están en un centro de protección de menores porque ellos lo hayan elegido", sino porque "las cosas en la vida les han ido muy mal", ya sean españoles o extranjeros.

En este sentido, ha defendido que una sociedad "avanzada" debe ofrecerles un "paraguas de protección" y acompañarlos en su desarrollo al encontrarse alejados de sus familias. Asimismo, ha rechazado que se identifique a estos jóvenes con la delincuencia por el hecho de ser menores extranjeros no acompañados y ha afirmado que esa asociación "es uno de los elementos que tenemos que rebatir permanentemente en nuestra sociedad".

"Absoluta miseria moral"

Respecto a la retirada de la asignación económica anunciada por Nolasco, Beltrán ha explicado que el dinero de bolsillo forma parte de un proceso educativo para que los menores aprendan a administrar sus recursos, conocer "lo difícil que se consigue y lo fácil que se gasta" el dinero y prepararse para la vida adulta. Por ello, ha asegurado que la decisión del vicepresidente "es una medida repugnante", que "no tiene ningún sentido", "no produce ahorros económicos para el Gobierno de Aragón" y responde a "un sectarismo de manual". Por eso ha pedido a, presidente Jorge Azcón que "tome medidas" porque, según ha concluido, es el responsable de todas las decisiones que adopta su Ejecutivo.

Por su parte, la coordinadora general de Izquierda Unida Aragón, Marta Abengochea, ha indicado que se está en un momento en el que es difícil saber "qué decir ante la absoluta miseria moral de Vox”. La nueva medida sectaria lo demuestra. “No pasa una semana sin una nueva racistada del señor Nolasco, sin un nuevo intento de utilizar la institución para alimentar titulares y construir un relato basado en el odio. No trabaja para mejorar la vida de la gente; trabaja para enfrentar a la sociedad aragonesa”, ha afirmado.