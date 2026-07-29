Aragón recibirá en 2027 las mayores entregas a cuenta de su historia con 5.749 millones, un 8,1% más que en 2026

El Ministerio de Hacienda ha comunicado a las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla las entregas a cuenta que recibirán del sistema de financiación autonómica en el año 2027. El conjunto de los territorios recibirá el próximo ejercicio 170.529 millones de euros, un 8,1% más que en 2026.

Desde el inicio del Gobierno de Pedro Sánchez, las comunidades autónomas han visto mejorados todos los años la financiación que reciben por parte de la Administración central. Si se añade la liquidación del modelo, el total de recursos ascienden a 185.593 millones, un 9,1% más en comparación con 2026. Una transferencia histórica que se incrementaría aún más si se aprobara el nuevo modelo de financiación, según han indicado desde el Ministerio en una nota de prensa.

En el caso de Aragón, sus entregas a cuenta aumentarán hasta los 5.749 millones, un 8,1% más que en 2026. Si se suma a esta cifra la previsión de liquidación de 2025, la financiación total se eleva hasta los 6.017 millones. Es decir, un 9,7% superior en comparación con el anterior ejercicio. El Ministerio de Hacienda considera que nunca el Gobierno aragonés había contado con tantos recursos.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha destacado que estas entregas a cuenta demuestran "el compromiso del Gobierno con la sostenibilidad financiera de las Comunidades Autónomas" y ha recordado que este volumen de recursos históricos debe servir para reforzar sus servicios públicos y el Estado de bienestar.

Además, Arcadi España ha apuntado que el incremento de los recursos es consecuencia de la buena política económica del Gobierno, que ha permitido reducir el desempleo por debajo del 10% por primera vez en 18 años y liderar el crecimiento de las grandes economías de la UE.

Las entregas a cuenta podrían ser aún mayores el próximo año, ya que el Gobierno ha propuesto un nuevo sistema de financiación autonómica que, según los datos estimados para 2027, supondrá 629 millones adicionales para Aragón.

Asimismo, se encuentra en tramitación parlamentaria una condonación histórica de la deuda autonómica, que para Aragón asciende a 2.124 millones. De nuevo, el ministro de Hacienda ha tendido la mano a todas las Comunidades Autónomas para sacar adelante la reforma del modelo de financiación y ha lamentado que las gobernadas por el Partido Popular se hayan negado a negociar hasta ahora.