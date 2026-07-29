Aragón tendrá un decreto para prevenir las emergencias durante el eclipse que contempla sanciones de hasta 100.000 euros

Apenas quedan dos semanas para el eclipse solar del que Aragón será escenario privilegiado y el Gobierno autonómico quiere llegar más que preparado a la fecha. El Consejo de Gobierno de este miércoles, el último del curso político, ha aprobado un nuevo decreto-ley que se centra en "la prevención y anticipación de emergencias", vinculado a mejorar la seguridad en los entornos seleccionados para la observación del fenómeno solar, evitar las acampadas no regladas e intentar que no se produzcan incendios. El decreto contempla sanciones de hasta 100.000 euros, solo en los casos más graves de incumplimiento de algunos de los puntos de la norma.

El decreto-ley da cobertura jurídica a la planificación específica diseñada por el Gobierno de Aragón para gestionar la observación del eclipse en condiciones de seguridad. La norma ampara la organización de los cuatro puntos oficiales de observación de la DGA –Javalambre, Épila, Calamocha y MotorLand–, concebidos para canalizar parte de la afluencia prevista hacia espacios previamente planificados, con aparcamiento, servicios básicos y medidas de seguridad, reduciendo la presión sobre espacios naturales sensibles y evitando concentraciones improvisadas.

Junto a estos Puntos Oficiales de Observación, los ayuntamientos podrán habilitar puntos locales de observación siguiendo las directrices de la Dirección General de Interior. Ariza y Cariñena ya están previstos como espacios locales y podrán sumarse otros municipios que organicen estos espacios conforme a los criterios establecidos por el Gobierno de Aragón en materia de seguridad, accesibilidad, prevención de incendios y coordinación con los servicios públicos.

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha defendido la nueva norma para "planificar bien todo lo que va a ocurrir" ante una previsión de unas 400.000 personas llegadas a la comunidad solo para ver el eclipse. "Da respuesta sobre todo a las concentraciones no autorizadas, al riesgo de incendios o a garantizar que los puntos para ver eclipse puedan desarrollar su actividad con todas las garantías", ha descrito Vaquero, que ha destacado que la norma servirá también para "dar herramientas" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el caso de que deban intervenir en el algún momento.

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"Hay una serie de restricciones, sobre todo a vehículos de motor y habrá dispositivos para estos casos de riesgo", ha dicho Vaquero sobre las limitaciones al movimiento en algunas zonas próximas a los puntos de observación decretados desde la DGA. Sobre las sanciones, que se regulan según la Ley de Montes y la de Espectáculos Públicos, la vicepresidenta ha destacado que son "escalonadas" y siempre "en función de la gravedad" de la infracción cometida: "El objetivo siempre es proteger la seguridad de las personas".