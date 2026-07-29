Comienza la cuarta ola de calor: cuándo será el pico en Zaragoza y cuáles son las zonas de Aragón con mayor riesgo para la salud

Este miércoles comienza la cuarta ola de calor del verano en España que volverá a disparar las temperaturas de todo Aragón. De nuevo, el valle del Ebro volverá a ser uno de los lugares que concentren las mayores temperaturas de la península durante este episodio que, al menos, durará hasta el domingo. También acumularán temperaturas significativamente altas, en valores absolutos otras zonas recurrentes como la Ibérica de Zaragoza, el Bajo Cinca o el Bajo Aragón de Teruel.

Los avisos por calor de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya tiñen de naranja hoy la práctica totalidad de la comunidad, lo que equivale al segundo nivel de los tres posibles de su plan Meteoalerta. Solo la sierra de Gúdar y el Maestrazgo permanecerán un escalón por debajo, a nivel amarillo, aunque aquí las máximas podrían alcanzar ya los 37 grados. Ese mapa de calor se repetirá calcado el jueves, aunque ello no quiere decir que las temperaturas sean exactamente iguales, sino que los valores no se moverán lo suficiente como para cambiar de nivel.

Cuándo será el pico de calor

Esta cuarta ola de calor tendrá un comportamiento diferente en Aragón al visto en otros episodios precedentes. En los casos anteriores, especialmente durante la tercera, la comunidad, con Zaragoza como paradigma, llegaba a su inicio acumulando días de un calor ya moderado y era durante los días centrales del episodio cuando alcanzaba su pico de calor. No será este el caso.

Para la capital aragonesa, elcenitt será este mismo miércoles y mañana jueves, al menos, según las previsiones actuales de la Aemet, que contempla valores máximos en torno a los 42 grados. El viernes, continuará por encima de los 40 grados, pero podría ser algo más suave, aunque apenas imperceptible.

Anomalía térmica en Zaragoza este verano Datos diarios del 1 de junio al 28 de julio Máxima Media Mínima 2026 Media 1991-2010 Temperaturas diarias de Zaragoza en 2026 frente a la media 1991-2010 Líneas de temperaturas máximas, medias y mínimas. Pase el cursor o pulse sobre cada día para consultar los valores. 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° Temperatura (°C) 1 jun 15 jun 1 jul 15 jul 28 jul 1 de junio. Máxima 2026 33,1 grados; media 1991-2010 27,0. Temperatura media 2026 25,0; media histórica 21,0. Mínima 2026 16,8; media histórica 14,9. 1 de junio Máxima: 33,1 °C / 27,0 °C Media: 25,0 °C / 21,0 °C Mínima: 16,8 °C / 14,9 °C 2 de junio. Máxima 2026 27,1 grados; media 1991-2010 26,9. Temperatura media 2026 22,4; media histórica 20,8. Mínima 2026 17,6; media histórica 14,6. 2 de junio Máxima: 27,1 °C / 26,9 °C Media: 22,4 °C / 20,8 °C Mínima: 17,6 °C / 14,6 °C 3 de junio. Máxima 2026 30,0 grados; media 1991-2010 28,2. Temperatura media 2026 22,9; media histórica 21,3. Mínima 2026 15,8; media histórica 14,3. 3 de junio Máxima: 30,0 °C / 28,2 °C Media: 22,9 °C / 21,3 °C Mínima: 15,8 °C / 14,3 °C 4 de junio. Máxima 2026 27,4 grados; media 1991-2010 27,6. Temperatura media 2026 21,4; media histórica 21,0. Mínima 2026 15,4; media histórica 14,4. 4 de junio Máxima: 27,4 °C / 27,6 °C Media: 21,4 °C / 21,0 °C Mínima: 15,4 °C / 14,4 °C 5 de junio. Máxima 2026 26,2 grados; media 1991-2010 27,7. Temperatura media 2026 20,0; media histórica 20,9. Mínima 2026 13,8; media histórica 14,2. 5 de junio Máxima: 26,2 °C / 27,7 °C Media: 20,0 °C / 20,9 °C Mínima: 13,8 °C / 14,2 °C 6 de junio. Máxima 2026 31,1 grados; media 1991-2010 27,1. Temperatura media 2026 24,2; media histórica 20,7. Mínima 2026 17,2; media histórica 14,3. 6 de junio Máxima: 31,1 °C / 27,1 °C Media: 24,2 °C / 20,7 °C Mínima: 17,2 °C / 14,3 °C 7 de junio. Máxima 2026 32,4 grados; media 1991-2010 28,4. Temperatura media 2026 24,2; media histórica 21,7. Mínima 2026 15,9; media histórica 15,0. 7 de junio Máxima: 32,4 °C / 28,4 °C Media: 24,2 °C / 21,7 °C Mínima: 15,9 °C / 15,0 °C 8 de junio. Máxima 2026 34,5 grados; media 1991-2010 29,1. Temperatura media 2026 26,3; media histórica 22,1. Mínima 2026 18,1; media histórica 15,2. 8 de junio Máxima: 34,5 °C / 29,1 °C Media: 26,3 °C / 22,1 °C Mínima: 18,1 °C / 15,2 °C 9 de junio. Máxima 2026 26,7 grados; media 1991-2010 28,4. Temperatura media 2026 21,2; media histórica 21,8. Mínima 2026 15,6; media histórica 15,2. 9 de junio Máxima: 26,7 °C / 28,4 °C Media: 21,2 °C / 21,8 °C Mínima: 15,6 °C / 15,2 °C 10 de junio. Máxima 2026 24,0 grados; media 1991-2010 26,7. Temperatura media 2026 19,0; media histórica 20,8. Mínima 2026 14,1; media histórica 14,9. 10 de junio Máxima: 24,0 °C / 26,7 °C Media: 19,0 °C / 20,8 °C Mínima: 14,1 °C / 14,9 °C 11 de junio. Máxima 2026 28,2 grados; media 1991-2010 27,8. Temperatura media 2026 21,2; media histórica 21,3. Mínima 2026 14,2; media histórica 14,9. 11 de junio Máxima: 28,2 °C / 27,8 °C Media: 21,2 °C / 21,3 °C Mínima: 14,2 °C / 14,9 °C 12 de junio. Máxima 2026 33,5 grados; media 1991-2010 29,0. Temperatura media 2026 24,8; media histórica 22,0. Mínima 2026 16,2; media histórica 15,0. 12 de junio Máxima: 33,5 °C / 29,0 °C Media: 24,8 °C / 22,0 °C Mínima: 16,2 °C / 15,0 °C 13 de junio. Máxima 2026 35,2 grados; media 1991-2010 29,6. Temperatura media 2026 26,8; media histórica 22,5. Mínima 2026 18,3; media histórica 15,5. 13 de junio Máxima: 35,2 °C / 29,6 °C Media: 26,8 °C / 22,5 °C Mínima: 18,3 °C / 15,5 °C 14 de junio. Máxima 2026 35,5 grados; media 1991-2010 29,6. Temperatura media 2026 27,4; media histórica 22,9. Mínima 2026 19,3; media histórica 16,3. 14 de junio Máxima: 35,5 °C / 29,6 °C Media: 27,4 °C / 22,9 °C Mínima: 19,3 °C / 16,3 °C 15 de junio. Máxima 2026 36,3 grados; media 1991-2010 30,5. Temperatura media 2026 29,6; media histórica 23,4. Mínima 2026 22,8; media histórica 16,3. 15 de junio Máxima: 36,3 °C / 30,5 °C Media: 29,6 °C / 23,4 °C Mínima: 22,8 °C / 16,3 °C 16 de junio. Máxima 2026 36,2 grados; media 1991-2010 29,6. Temperatura media 2026 28,8; media histórica 22,9. Mínima 2026 21,3; media histórica 16,2. 16 de junio Máxima: 36,2 °C / 29,6 °C Media: 28,8 °C / 22,9 °C Mínima: 21,3 °C / 16,2 °C 17 de junio. Máxima 2026 37,5 grados; media 1991-2010 29,3. Temperatura media 2026 29,6; media histórica 22,9. Mínima 2026 21,7; media histórica 16,4. 17 de junio Máxima: 37,5 °C / 29,3 °C Media: 29,6 °C / 22,9 °C Mínima: 21,7 °C / 16,4 °C 18 de junio. Máxima 2026 36,6 grados; media 1991-2010 30,9. Temperatura media 2026 28,6; media histórica 23,7. Mínima 2026 20,7; media histórica 16,5. 18 de junio Máxima: 36,6 °C / 30,9 °C Media: 28,6 °C / 23,7 °C Mínima: 20,7 °C / 16,5 °C 19 de junio. Máxima 2026 36,9 grados; media 1991-2010 31,0. Temperatura media 2026 28,9; media histórica 23,8. Mínima 2026 20,9; media histórica 16,7. 19 de junio Máxima: 36,9 °C / 31,0 °C Media: 28,9 °C / 23,8 °C Mínima: 20,9 °C / 16,7 °C 20 de junio. Máxima 2026 38,1 grados; media 1991-2010 30,7. Temperatura media 2026 30,5; media histórica 23,9. Mínima 2026 22,9; media histórica 17,2. 20 de junio Máxima: 38,1 °C / 30,7 °C Media: 30,5 °C / 23,9 °C Mínima: 22,9 °C / 17,2 °C 21 de junio. Máxima 2026 39,6 grados; media 1991-2010 31,2. Temperatura media 2026 30,6; media histórica 23,8. Mínima 2026 21,6; media histórica 16,4. 21 de junio Máxima: 39,6 °C / 31,2 °C Media: 30,6 °C / 23,8 °C Mínima: 21,6 °C / 16,4 °C 22 de junio. Máxima 2026 41,4 grados; media 1991-2010 31,9. Temperatura media 2026 31,7; media histórica 24,5. Mínima 2026 22,0; media histórica 17,1. 22 de junio Máxima: 41,4 °C / 31,9 °C Media: 31,7 °C / 24,5 °C Mínima: 22,0 °C / 17,1 °C 23 de junio. Máxima 2026 41,4 grados; media 1991-2010 31,6. Temperatura media 2026 32,6; media histórica 24,3. Mínima 2026 23,8; media histórica 17,0. 23 de junio Máxima: 41,4 °C / 31,6 °C Media: 32,6 °C / 24,3 °C Mínima: 23,8 °C / 17,0 °C 24 de junio. Máxima 2026 40,2 grados; media 1991-2010 31,7. Temperatura media 2026 32,4; media histórica 24,5. Mínima 2026 24,6; media histórica 17,2. 24 de junio Máxima: 40,2 °C / 31,7 °C Media: 32,4 °C / 24,5 °C Mínima: 24,6 °C / 17,2 °C 25 de junio. Máxima 2026 38,9 grados; media 1991-2010 31,6. Temperatura media 2026 30,6; media histórica 24,5. Mínima 2026 22,4; media histórica 17,5. 25 de junio Máxima: 38,9 °C / 31,6 °C Media: 30,6 °C / 24,5 °C Mínima: 22,4 °C / 17,5 °C 26 de junio. Máxima 2026 37,9 grados; media 1991-2010 32,3. Temperatura media 2026 29,7; media histórica 25,0. Mínima 2026 21,5; media histórica 17,7. 26 de junio Máxima: 37,9 °C / 32,3 °C Media: 29,7 °C / 25,0 °C Mínima: 21,5 °C / 17,7 °C 27 de junio. Máxima 2026 38,1 grados; media 1991-2010 31,6. Temperatura media 2026 30,6; media histórica 24,6. Mínima 2026 23,2; media histórica 17,6. 27 de junio Máxima: 38,1 °C / 31,6 °C Media: 30,6 °C / 24,6 °C Mínima: 23,2 °C / 17,6 °C 28 de junio. Máxima 2026 34,7 grados; media 1991-2010 31,4. Temperatura media 2026 27,8; media histórica 24,2. Mínima 2026 21,0; media histórica 17,0. 28 de junio Máxima: 34,7 °C / 31,4 °C Media: 27,8 °C / 24,2 °C Mínima: 21,0 °C / 17,0 °C 29 de junio. Máxima 2026 32,9 grados; media 1991-2010 32,2. Temperatura media 2026 27,1; media histórica 25,0. Mínima 2026 21,3; media histórica 17,8. 29 de junio Máxima: 32,9 °C / 32,2 °C Media: 27,1 °C / 25,0 °C Mínima: 21,3 °C / 17,8 °C 30 de junio. Máxima 2026 34,0 grados; media 1991-2010 32,7. Temperatura media 2026 27,1; media histórica 25,2. Mínima 2026 20,2; media histórica 17,8. 30 de junio Máxima: 34,0 °C / 32,7 °C Media: 27,1 °C / 25,2 °C Mínima: 20,2 °C / 17,8 °C 1 de julio. Máxima 2026 28,4 grados; media 1991-2010 32,4. Temperatura media 2026 24,2; media histórica 25,2. Mínima 2026 20,0; media histórica 17,9. 1 de julio Máxima: 28,4 °C / 32,4 °C Media: 24,2 °C / 25,2 °C Mínima: 20,0 °C / 17,9 °C 2 de julio. Máxima 2026 31,0 grados; media 1991-2010 31,4. Temperatura media 2026 25,0; media histórica 24,8. Mínima 2026 18,9; media histórica 18,3. 2 de julio Máxima: 31,0 °C / 31,4 °C Media: 25,0 °C / 24,8 °C Mínima: 18,9 °C / 18,3 °C 3 de julio. Máxima 2026 33,4 grados; media 1991-2010 32,2. Temperatura media 2026 26,4; media histórica 24,8. Mínima 2026 19,4; media histórica 17,4. 3 de julio Máxima: 33,4 °C / 32,2 °C Media: 26,4 °C / 24,8 °C Mínima: 19,4 °C / 17,4 °C 4 de julio. Máxima 2026 35,4 grados; media 1991-2010 30,7. Temperatura media 2026 28,0; media histórica 24,1. Mínima 2026 20,7; media histórica 17,4. 4 de julio Máxima: 35,4 °C / 30,7 °C Media: 28,0 °C / 24,1 °C Mínima: 20,7 °C / 17,4 °C 5 de julio. Máxima 2026 38,5 grados; media 1991-2010 30,4. Temperatura media 2026 30,3; media histórica 23,8. Mínima 2026 22,1; media histórica 17,2. 5 de julio Máxima: 38,5 °C / 30,4 °C Media: 30,3 °C / 23,8 °C Mínima: 22,1 °C / 17,2 °C 6 de julio. Máxima 2026 41,0 grados; media 1991-2010 29,6. Temperatura media 2026 31,0; media histórica 23,2. Mínima 2026 21,1; media histórica 16,9. 6 de julio Máxima: 41,0 °C / 29,6 °C Media: 31,0 °C / 23,2 °C Mínima: 21,1 °C / 16,9 °C 7 de julio. Máxima 2026 42,3 grados; media 1991-2010 30,6. Temperatura media 2026 32,9; media histórica 23,5. Mínima 2026 23,5; media histórica 16,4. 7 de julio Máxima: 42,3 °C / 30,6 °C Media: 32,9 °C / 23,5 °C Mínima: 23,5 °C / 16,4 °C 8 de julio. Máxima 2026 41,4 grados; media 1991-2010 30,7. Temperatura media 2026 33,6; media histórica 23,9. Mínima 2026 25,8; media histórica 17,1. 8 de julio Máxima: 41,4 °C / 30,7 °C Media: 33,6 °C / 23,9 °C Mínima: 25,8 °C / 17,1 °C 9 de julio. Máxima 2026 40,3 grados; media 1991-2010 31,4. Temperatura media 2026 32,0; media histórica 24,6. Mínima 2026 23,6; media histórica 17,7. 9 de julio Máxima: 40,3 °C / 31,4 °C Media: 32,0 °C / 24,6 °C Mínima: 23,6 °C / 17,7 °C 10 de julio. Máxima 2026 37,2 grados; media 1991-2010 31,1. Temperatura media 2026 31,1; media histórica 24,3. Mínima 2026 25,0; media histórica 17,4. 10 de julio Máxima: 37,2 °C / 31,1 °C Media: 31,1 °C / 24,3 °C Mínima: 25,0 °C / 17,4 °C 11 de julio. Máxima 2026 37,3 grados; media 1991-2010 31,6. Temperatura media 2026 29,6; media histórica 24,5. Mínima 2026 21,8; media histórica 17,5. 11 de julio Máxima: 37,3 °C / 31,6 °C Media: 29,6 °C / 24,5 °C Mínima: 21,8 °C / 17,5 °C 12 de julio. Máxima 2026 35,4 grados; media 1991-2010 32,2. Temperatura media 2026 29,8; media histórica 24,9. Mínima 2026 24,1; media histórica 17,6. 12 de julio Máxima: 35,4 °C / 32,2 °C Media: 29,8 °C / 24,9 °C Mínima: 24,1 °C / 17,6 °C 13 de julio. Máxima 2026 37,7 grados; media 1991-2010 32,8. Temperatura media 2026 31,1; media histórica 25,5. Mínima 2026 24,5; media histórica 18,2. 13 de julio Máxima: 37,7 °C / 32,8 °C Media: 31,1 °C / 25,5 °C Mínima: 24,5 °C / 18,2 °C 14 de julio. Máxima 2026 39,7 grados; media 1991-2010 32,7. Temperatura media 2026 32,0; media histórica 25,4. Mínima 2026 24,3; media histórica 18,1. 14 de julio Máxima: 39,7 °C / 32,7 °C Media: 32,0 °C / 25,4 °C Mínima: 24,3 °C / 18,1 °C 15 de julio. Máxima 2026 41,9 grados; media 1991-2010 33,2. Temperatura media 2026 33,0; media histórica 25,9. Mínima 2026 24,2; media histórica 18,6. 15 de julio Máxima: 41,9 °C / 33,2 °C Media: 33,0 °C / 25,9 °C Mínima: 24,2 °C / 18,6 °C 16 de julio. Máxima 2026 38,2 grados; media 1991-2010 33,8. Temperatura media 2026 31,2; media histórica 26,3. Mínima 2026 24,2; media histórica 18,9. 16 de julio Máxima: 38,2 °C / 33,8 °C Media: 31,2 °C / 26,3 °C Mínima: 24,2 °C / 18,9 °C 17 de julio. Máxima 2026 37,3 grados; media 1991-2010 33,2. Temperatura media 2026 30,0; media histórica 26,0. Mínima 2026 22,7; media histórica 18,8. 17 de julio Máxima: 37,3 °C / 33,2 °C Media: 30,0 °C / 26,0 °C Mínima: 22,7 °C / 18,8 °C 18 de julio. Máxima 2026 36,6 grados; media 1991-2010 33,4. Temperatura media 2026 29,3; media histórica 26,0. Mínima 2026 22,0; media histórica 18,7. 18 de julio Máxima: 36,6 °C / 33,4 °C Media: 29,3 °C / 26,0 °C Mínima: 22,0 °C / 18,7 °C 19 de julio. Máxima 2026 38,5 grados; media 1991-2010 34,3. Temperatura media 2026 30,4; media histórica 26,4. Mínima 2026 22,4; media histórica 18,5. 19 de julio Máxima: 38,5 °C / 34,3 °C Media: 30,4 °C / 26,4 °C Mínima: 22,4 °C / 18,5 °C 20 de julio. Máxima 2026 41,2 grados; media 1991-2010 33,8. Temperatura media 2026 32,6; media histórica 26,5. Mínima 2026 24,0; media histórica 19,2. 20 de julio Máxima: 41,2 °C / 33,8 °C Media: 32,6 °C / 26,5 °C Mínima: 24,0 °C / 19,2 °C 21 de julio. Máxima 2026 38,3 grados; media 1991-2010 33,3. Temperatura media 2026 30,8; media histórica 26,1. Mínima 2026 23,3; media histórica 18,9. 21 de julio Máxima: 38,3 °C / 33,3 °C Media: 30,8 °C / 26,1 °C Mínima: 23,3 °C / 18,9 °C 22 de julio. Máxima 2026 38,3 grados; media 1991-2010 33,7. Temperatura media 2026 30,8; media histórica 26,3. Mínima 2026 23,4; media histórica 18,9. 22 de julio Máxima: 38,3 °C / 33,7 °C Media: 30,8 °C / 26,3 °C Mínima: 23,4 °C / 18,9 °C 23 de julio. Máxima 2026 40,2 grados; media 1991-2010 33,5. Temperatura media 2026 32,0; media histórica 26,3. Mínima 2026 23,7; media histórica 19,0. 23 de julio Máxima: 40,2 °C / 33,5 °C Media: 32,0 °C / 26,3 °C Mínima: 23,7 °C / 19,0 °C 24 de julio. Máxima 2026 40,9 grados; media 1991-2010 33,2. Temperatura media 2026 32,2; media histórica 26,2. Mínima 2026 23,6; media histórica 19,1. 24 de julio Máxima: 40,9 °C / 33,2 °C Media: 32,2 °C / 26,2 °C Mínima: 23,6 °C / 19,1 °C 25 de julio. Máxima 2026 30,3 grados; media 1991-2010 33,0. Temperatura media 2026 24,9; media histórica 26,1. Mínima 2026 19,5; media histórica 19,1. 25 de julio Máxima: 30,3 °C / 33,0 °C Media: 24,9 °C / 26,1 °C Mínima: 19,5 °C / 19,1 °C 26 de julio. Máxima 2026 28,5 grados; media 1991-2010 33,7. Temperatura media 2026 23,5; media histórica 26,5. Mínima 2026 18,5; media histórica 19,3. 26 de julio Máxima: 28,5 °C / 33,7 °C Media: 23,5 °C / 26,5 °C Mínima: 18,5 °C / 19,3 °C 27 de julio. Máxima 2026 33,4 grados; media 1991-2010 33,5. Temperatura media 2026 26,6; media histórica 26,1. Mínima 2026 19,7; media histórica 18,7. 27 de julio Máxima: 33,4 °C / 33,5 °C Media: 26,6 °C / 26,1 °C Mínima: 19,7 °C / 18,7 °C 28 de julio. Máxima 2026 38,7 grados; media 1991-2010 33,6. Temperatura media 2026 28,9; media histórica 26,3. Mínima 2026 19,1; media histórica 19,1. 28 de julio Máxima: 38,7 °C / 33,6 °C Media: 28,9 °C / 26,3 °C Mínima: 19,1 °C / 19,1 °C Toca o pasa el cursor sobre una fecha para ver los valores Fuente: Aemet | Elaboración propia

Durante el fin de semana, días bajo la consideración de ola de calor, paradógicamente los termómetros bajarán algo, moviéndose en el umbral de entre los 39 y los 40 grados. Con todo, la anomalía térmica continuará siendo positiva de manera considerable, es decir, las temperaturas registradas diariamente se mantendrán muy por encima de los valores medios durante periodo 1991-2010 -que Aemet toma como referencia para sus análisis-.

Varios niños se refrescan en una fuente de la zona Expo / Laura Trives

En el resto de Aragón, las localidades del valle del Ebro y de las Cinco Villas está previsto que registren las máximas más altas de la comunidad este miércoles alcanzando los 41 o 42 grados. A poca distancia se estancarán los municipios del Bajo Aragón de Teruel o de la Ibérica de Zaragoza, como La Almunia de Doña Godina.

El valle del Ebro, las Cinco Villas, la Ibérica de Zaragoza y el bajo Cinca y el Cinca medio concentrarán las temperaturas más altas de todo Aragón

Durante el jueves, la ribera del Ebro mantendrá el pico en torno a los 42 grados, que se podrían alcanzar en Alagón, Pina de Ebro o Quinto, y muy cerca se quedarían otros puntos de Aragón como Ejea de los Caballeros o Teruel (41 grados). Los 40 grados, o muy cerca de ellos, se tocarán en amplias zonas de la comunidad como la Ibérica, el Bajo Aragón o el Bajo Cinca y Cinca Medio.

Mayor peligro para la salud

Este miércoles, habrá 650 localidades en Aragón que estarán bajo un riesgo alto para su salud por las altas temperaturas y 69 más estarán bajo riesgo moderado. De cara al próximo jueves, la cantidad de municipios con la máxima alerta de Sanidad descenderá a 148.

Riesgo para la salud en Aragón Riesgo para la salud en Aragón Consulta el nivel de riesgo para cada zona durante los próximos días. Zona Miércoles Jueves Viernes Pirineo Riesgo alto Riesgo medio Bajo riesgo Centro de Huesca Riesgo alto Riesgo medio Bajo riesgo Sur de Huesca Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Cinco Villas Riesgo alto Riesgo alto Riesgo medio Ribera del Ebro Riesgo alto Riesgo medio Riesgo medio Ibérica de Zaragoza Riesgo alto Riesgo medio Bajo riesgo Bajo Aragón de Teruel Bajo riesgo Bajo riesgo Ausencia de riesgo Albarracín y Jiloca Riesgo alto Riesgo alto Riesgo alto Gúdar y Maestrazgo Riesgo medio Bajo riesgo Bajo riesgo Fuente: Ministerio de Sanidad

El peligro para las personas no depende tanto de los valores máximos que se alcancen, sino de que cada zona de salud alcance ciertos umbrales. Es decir, se puede dar la circunstancia, como así ocurre este miércoles, de que tanto el Pirineo como el valle del Ebro compartan el máximo nivel de riesgo posible -rojo-, aunque las máximas previstas sean considerablemente superiores en esta última zona.

Por ejemplo, para que Sanidad active la alerta roja en las Cinco Villas basta con que las temperaturas máximas es de 35,8 grados, mientras que para el Bajo Aragón de Teruel se eleva hasta los 39'7 grados y en la cordillera oscense bastan 35'4 grados.

Este calor asociado a este episodio extremo tiene una repercusión directa en la salud de las personas. Una muestra clara es la evolución de las muertes asociadas a las altas temperaturas, que en el caso de Aragón suman 142 fallecidos desde el 1 de junio, según el sistema de Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) del Ministerio de Sanidad.

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De todas ellas, la mayoría se concentraron durante la segunda ola de calor del verano y durante el mes de julio, coincidiendo con temperaturas extremas.