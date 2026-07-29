Educación fija nuevas reglas para las excursiones y viajes escolares en Aragón tras el caso del IES Ítaca: estas son todas las claves

El Gobierno de Aragón ha elaborado un borrador para organizar y clarificar cómo deben desarrollarse las actividades complementarias y extraescolares en los centros públicos de Aragón. La instrucción se ha redactado tras la polémica surgida en el sector educativo como consecuencia del trágico suceso ocurrido en un viaje escolar organizado por el IES Ítaca de Santa Isabel a Bélgica, donde falleció un alumno. Los dos profesores que viajaron con los estudiantes están siendo investigados.

Precisamente, el hecho de que los docentes estén en el punto de mira judicial provocó una oleada de cancelaciones de viajes en los centros aragoneses, coincidiendo con el final de curso al sentirse completamente "desprotegidos". La comunidad educativa en bloque exigió al Gobierno de Aragón que diera un paso adelante, tomara las riendas y elaborara un protocolo que regulara este tipo de actividades fuera del aula y, sobre todo, que amparara a los profesores.

El Departamento de Educación ha elaborado un borrador que tendrá que ser ahora analizado y consensuado con el sector educativo y que incluye, principalmente, una nueva exigencia para los centros educativos: que elaboren sus propios protocolos de actuación para las salidas extraescolares y amplíen sus seguros complementarios de accidentes y asistencia en viaje. Más papeleo.

Criterios comunes

Según explican desde la consejería que lidera Carmen Susín, el documento establece criterios comunes para la planificación, organización y supervisión de las actividades complementarias, extraescolares, los viajes de estudio, los intercambios escolares y las movilidades educativas. Además, explican que refuerza la información que debe facilitarse a las familias, incorpora protocolos de actuación ante incidencias, contempla orientaciones para favorecer la participación del alumnado que requiera medidas organizativas específicas y clarifica aspectos relacionados con la cobertura jurídica y aseguradora del profesorado.

Yendo al detalle, se exige a los colegios que incluyan en sus programaciones anuales las salidas extraescolares, «salvo casos excepcionales»; que las direcciones de los centros valoren «previamente» los riesgos y las medidas que deben adoptarse, y se matiza, eso sí, que «no podrán realizarse actividades con un riesgo elevado que no pueda reducirse adecuadamente».

En cuanto al amparo legal de los profesores, hay poca novedad. Su participación seguirá siendo voluntaria, no cobrarán un extra y no recuperarán las horas invertidas. Sí se matiza que deberán incorporarse a sus puestos de trabajo 12 horas después del regreso. Durante la actividad deberán ejercer «funciones de supervisión, vigilancia y atención educativa», algo que ya estaban haciendo.

El borrador contempla que la responsabilidad patrimonial corresponderá, «con carácter general», a la Administración. Aunque también añade que el docente responderá personalmente en caso de «dolo o negligencia grave».

Ratios pero solo "orientativas"

Tampoco concreta las ratios de profesores que deben viajar; solo ofrece «ratios orientativas no obligatorias». Así, desde la DGA sugieren que en la etapa de Educación Infantil haya un docente por cada 15 alumnos; en Primaria, uno por cada 23, y en Secundaria o Bachillerato, uno por cada 20. El borrador también sugiere que lo más conveniente es que haya «al menos dos docentes, aunque el grupo sea pequeño».

En otro de los apartados, el Departamento de Educación incide en la importancia de que las familias estén siempre bien informadas y hayan autorizado previamente la participación de sus hijos en todas las actividades que vayan a realizarse. De hecho, en viajes con tiempo libre podría darse el caso de que los padres o tutores legales aprueben la participación en la actividad, pero no en el tiempo libre. En este caso, el profesor tendrá la obligación de permanecer con el alumno, lo que exigiría, entonces, destinar a un docente exclusivamente al cuidado del estudiante. Además, siempre que la actividad extraescolar incluya pernoctar fuera, la dirección del centro tendrá que elaborar otro protocolo, en este caso, más específico.

Por otro lado, desde Educación se propone que los centros amplíen sus coberturas de responsabilidad civil de la Administración. «Se recomienda valorar la contratación de seguros complementarios de accidentes y asistencia en viaje cuando la actividad lo aconseje». Los centros, además, deberán prever protocolos para actuar ante accidentes o enfermedades, emergencias, incidencias graves, pérdida de contacto con el estudiante u otras posibles situaciones.