El Gobierno de Aragón aprueba nuevos nombramientos en el organigrama del Ejecutivo

El Gobierno de Aragón ha dado luz verde este miércoles a nuevos nombramientos de altos cargos, ha informado la vicepresidenta, Mar Vaquero, en la rueda de prensa posterior al Consejo.

En el Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia ha sido cesada la directora general de Ayudas Sociales, María Luisa Rada Pumariño, sustituyéndole Francisco de Asís González Campo. Ha sido nombrada directora gerente del IAJ Patricia Rodríguez Iglesias.

También, en el Departamento de Economía, Competitividad y Empleo, el nuevo director gerente del INAEM es Agustín García Inda, mientras que en Agricultura, Ganadería y Alimentación, la directora general de Innovación y Promoción Alimentaria es Amparo Cuéllar Hernandis.

Además, el Gobierno de Aragón ha cesado al director del Instituto Aragonés del Agua, Luis Estaún, relevado por Eva María Sierra Vinagre, y en el Departamento de Sanidad han sido cesados los directores generales de Asistencia Sanitaria y Planificación, Ramón Boria Avellanas; de Salud Digital e Infraestructuras, Joaquín Velilla Moliner y de Salud Mental, Manuel Corbera Almajano, y han sido nombrados Ramón Boria, director general de Inspección y Política Sanitaria; Joaquín Velilla, en Planificación y Docencia; y César Cano Piedrafita en Salud Digital.

Reforma de la estructura de Sanidad

El Departamento de Sanidad cuenta con una nueva estructura orgánica que reorganiza sus direcciones generales, refuerza la función asistencial del Servicio Aragonés de Salud (SALUD) y consolida la apuesta por la digitalización asistencial y la incorporación de la inteligencia artificial, con la creación de dos nuevas direcciones de tecnologías de la información y logística.

Todo ello con el objetivo de mejorar la eficiencia en la gestión y situar al paciente en el centro del sistema. Tal y como ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno, el departamento queda estructurado en seis órganos directivos: la Secretaría General Técnica; la Dirección General de Inspección y Política Sanitaria, con la que se refuerza la inspección, concentrando en un servicio específico estas actividades; la Dirección General de Planificación y Docencia; la Dirección General de Salud Pública, que adquiere un nuevo impulso; la Dirección General de Salud Digital; y la Dirección General de Cuidados y Humanización, que refuerza su misión, priorizando al paciente en el eje de la atención.

Esta nueva estructura consolida la apuesta por la tecnología y la digitalización. De este modo, la Dirección General de Salud Digital coordinará también la Dirección de Tecnologías de la Información del SALUD, la Dirección de Biocomputación y Ciencia de Datos del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud y la Unidad de Tecnologías de la Información del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, reforzando la interoperabilidad y la innovación digital en todo el sistema.

En paralelo, el Servicio Aragonés de Salud recupera su identidad y refuerza su misión con un funcionamiento integrado de la Atención Primaria, la Hospitalaria, la Salud Mental y la Urgente 061. De este modo, contará con siete direcciones de área: Coordinación Asistencial, Atención Hospitalaria, Enfermería, Área Económico Administrativa, Recursos Humanos, Obras e Instalaciones y Equipamientos y Salud Mental.

La incorporación de Salud Mental como dirección de área del Servicio Aragonés de Salud refuerza la apuesta por este ámbito asistencial, integrándolo plenamente en la red sanitaria y acercando su gestión al resto de recursos que atienden directamente al paciente, en coordinación directa con el resto de direcciones de área y de las diferentes gerencias de sector.

El Salud consolida y amplía también sus centros de gestión de ámbito autonómico, que coordinan de forma transversal recursos clave para todo el sistema, con la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 Aragón y la Gerencia Única de Atención Primaria, que refuerza su papel al frente de la coordinación de las direcciones de Atención Primaria de los distintos sectores sanitarios. Completan este organigrama la Dirección de Logística, con el objetivo de seguir impulsando la contratación centralizada como método de racionalización y ahorro; y la Dirección de Tecnologías de la Información del SALUD, que coordinará los proyectos de transformación digital y de sistemas de información.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Sanidad, Ángel Sanz, ha señalado que "es conveniente que la salud mental esté integrada en el Salud" y que la asistencia sanitaria se estructura en tres áreas, la gerencia de Atención Primaria, la Atención Hospitalaria y Salud Mental.

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Sanz ha explicado que el objetivo de esta reorganización es "avanzar en la innovación y la digitalización a través de la introducción de tecnologías disruptivas, como la Inteligencia Artificial, y con ello mejorar la gestión de la información y ofrecer servicios eficaces a los profesionales". De esta forma "se le da un nuevo impulso a la salud pública" con "un papel reforzado" de la Dirección General de Salud Pública, y se refuerzan las políticas de prevención, promoción y protección de la salud.