La Agencia Estatal de Salud Pública llegará a Zaragoza a comienzos de 2030

La Agencia Estatal de Salud Pública llegará a Zaragoza en tres años, pero aún queda camino por recorrer. El próximo medio año se antoja clave para que el Gobierno de España y el de Aragón rubriquen el convenio que fijará el marco por el que el nuevo organismo, solicitado por varias comunidades autónomas, se instale en la capital aragonesa y se convierta en una referencia sanitaria estatal centrada en la prevención, investigación y control. El Gobierno de Aragón asegura estar "preparado" para que los primeros trabajadores lleguen "mañana" y avanza en la consecución de los próximos plazos.

El consejero de Sanidad, Ángel Sanz, ha explicado este miércoles en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno algunos detalles más del proyecto y los siguientes pasos que se van a dar desde el Pignatelli para garantizar la llegada de la Agencia Estatal de Salud Pública. El primero será la rúbrica de ese convenio que se formalizará en "un plazo de tres a seis meses" y que recogerá "de forma explícita los compromisos de las dos administraciones".

Según ha deslizado el propio Sanz, los posicionamientos de Aragón para la firma de este convenio no distarán mucho de lo presentado hace unos meses en forma de candidatura. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó la elección de Zaragoza este martes en la rueda de prensa de balance del curso político.

"Desde la firma se inicia el plazo, aunque nosotros ya hemos empezado a trabajar", ha explicado Sanz sobre la adecuación del Pabellón de Aragón. "Nuestra candidatura tenía un aspecto singular que era ofrecer un espacio provisional de 900 metros cuadrados que ya está acondicionado para que puedan funcionar desde mañana", ha resumido el consejero autonómico de Sanidad, que ha reivindicado la preparación aragonesa para la candidatura. El espacio citado son oficinas de Expo Zaragoza Empresarial, unas estructuras que se podrían utilizar si desde el Ministerio de Sanidad se decide poner en marcha la agencia estatal antes de la puesta a punto del Pabellón de Aragón de la Expo 2008.

Una puesta a punto que Sanz ha vuelto a recordar que costará unos 20 millones de euros para "el acondicionamiento". Y el plazo para estas obras son de tres años, "desde la elaboración del proyecto hasta la licitación o las obras". Las cuentas son claras: si el convenio entre ministerio y DGA se firma en enero, el plazo máximo de seis meses, la agencia podría estar en el pabellón autonómico funcionando en enero de 2030.

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Sobre los empleados que darán vida a la Agencia Estatal de Salud Pública, Sanz ha cifrado en "unos 60 trabajadores iniciales" los que comenzarán con el proyecto, llegando a ser unos 300 cuando el organismo se encuentre a pleno rendimiento. El origen, por ahora, es desconocido, aunque desde la DGA confían en que el personal sea "fundamentalmente de Aragón". "De los primeros algunos vendrán desde Madrid", ha dado por hecho Sanz, que confía que el nuevo proyecto sanitario sirva para "generar atracción de talento y empleo local".