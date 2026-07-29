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Pilar Alegría acusa al Gobierno de Aragón de favorecer "debates emocionales" para "colar decisiones" de calado "por la puerta de atrás"

El PSOE aragonés recurre a la Justicia para frenar la supresión de ayudas a menores tutelados, calificando la medida de ataque a los derechos de la infancia

El PSOE quiere que la Justicia de Aragón paralice la orden de Nolasco por discriminatoria.

El PSOE quiere que la Justicia de Aragón paralice la orden de Nolasco por discriminatoria. / PSOE

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David Chic

David Chic

Zaragoza

La medida discriminatoria por la que el Gobierno de Aragón quiere negar una asignación de dinero de bolsillo únicamente a los menores de origen extranjero tutelados por los servicios sociales autonómicos ya está en manos de la Justicia de Aragón. Ha sido la portavoz socialista en las Cortes, Pilar Alegría la que ha trasladado a la institución una queja por entender que la decisión es "una medida abiertamente racista, xenófoba y discriminatoria" que debe ser paralizada por "atentar contra los derechos de la infancia".

La socialista pide a la titular de la institución, Concepción Gimeno, que investigue si la instrucción lanzada por el vicepresidente Alejandro Nolasco "está respaldada por algún informe técnico o jurídico" y si se ha respetado el derecho a escuchar al menor, tal como exige la legislación vigente. "Cabe recordar que estas asignaciones son aprobadas por los propios profesionales y trabajadores de los centros de acogida", ha detallado.

Ante las posibles irregularidades y el fondo racista de la orden, Alegría le ha pedido al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, que no se ponga "de perfil" ni pretenda que la decisión tomada por la ultraderecha (socios en el Ejecutivo) no tiene que ver con sus políticas. "Los niños tutelados, vengan de donde vengan, no están en nuestra tierra por voluntad propia, sino por una situación de extrema vulnerabilidad. Aragón ha sido y debe seguir siendo una tierra de acogida; estos menores son, a todos los efectos, hijos del Gobierno de Aragón, y la obligación de las instituciones es cuidarles y protegerles, jamás señalarles, criminalizarles o estigmatizarles", ha indicado.

Por esta razón ha señalado que es "verdaderamente preocupante" que estas decisiones racistas "empiecen a ser una constante en la legislatura". Pero también ha evidenciado que las "medidas de gran carga emocional" para generar debates "ocultan cómo, por la puerta de atrás, se aprueban iniciativas que dañan directamente el día a día de los aragoneses". Así, ha citado la decisión de incrementar un 14% el módulo de la vivienda protegida en la comunidad. "Es inaceptable que Azcón considere que el problema de la vivienda es que las empresas no ganan lo suficiente para construir, cuando el verdadero drama para las familias y los jóvenes aragoneses es la imposibilidad de acceder a un hogar por los precios abusivos del mercado", ha establecido.

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También ha recordado lo que sucedió "cuando se atacó a estos menores extranjeros para tapar la aprobación del concierto del Bachillerato". Alegría ha señalado que las medidas de Nolasco de esta semana buscan "repetir la fórmula" y que pretenden "desvían la atención criminalizando a niños vulnerables mientras, por debajo de la mesa, encarecen la vivienda pública".

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