El plantón del Gobierno de Aragón y las comunidades del PP paraliza los fondos para el profesorado: la Universidad de Zaragoza espera 3,8 millones

El plantón del Gobierno de Aragón y las comunidades del PP ha paralizado este miércoles el reparto de fondos para el profesorado en el que la Universidad de Zaragoza tenía asignados 3,8 millones de euros. De este modo, el que el Ejecutivo autonómico y otras ocho comunidades gobernadas por el PP no se hayan presentado al pleno de la Conferencia General de Política Universitaria ha provocado la suspensión de la reunión por falta de quórum, frenando temporalmente el reparto de 150 millones de euros del programa estatal María Goyri.

Este programa es el paraguas para 3.400 contratos de profesorado ayudante doctor de las universidades públicas de todo el país que sufraga directamente el Gobierno de España a través de las propias comunidades autónomas. Según ha lamentado la Delegación del Gobierno de Aragón, el Ejecutivo de Jorge Azcón ni ha confirmado su asistencia ni se ha conectado en remoto a la cita. Por su parte, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Comunidad Valencia, Extremadura, Madrid, Castilla y León, Galicia y Baleares había pedido que se retrasara el encuentro. Murcia, que tenía prevista la asistencia no se ha conectado. Las que sí que han participado han sido País Vasco, Cataluña, Principado de Asturias, Castilla-La Mancha, Canarias y Navarra.

Desde el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades indican que para llevar a cabo este reparto "no había ninguna negociación pendiente, no había ningún desacuerdo sobre el reparto y no había ninguna votación política pendiente". Así, detallan que el pleno debía ratificar un acuerdo que ya había sido aprobado por unanimidad en la Comisión Delegada e iniciar de esta forma un procedimiento administrativo imprescindible para transferir los fondos a las comunidades autónomas.

"Quienes han decidido no asistir sabían perfectamente que estaban bloqueando el inicio de ese procedimiento", lamentan. De este modo la consecuencia "es clara", pues se retrasa la llegada de 150 millones de euros destinados a financiar los contratos María Goyri. "Las consecuencias recaen sobre las propias comunidades autónomas y, en última instancia, sobre las universidades públicas y el profesorado beneficiario del programa", expresan.

El ministerio asegura que ya había completado la tramitación requerida para continuar con el procedimiento administrativo inmediatamente después de la celebración de la reunión. A partir de esa fecha, restaba la realización de varios trámites internos antes de ordenar la transferencia de los fondos, tras lo cual cada comunidad autónoma debía ejecutar sus respectivos procedimientos administrativos para destinar dichos recursos a sus universidades.

La planificación del calendario estaba orientada a que las comunidades autónomas recibieran los recursos a la mayor brevedad posible, dado que cada día de retraso en el inicio del procedimiento reduce el margen disponible para que los fondos lleguen con la agilidad prevista. Sin embargo, la imposibilidad de cerrar el acuerdo altera dicha planificación, por lo que ya no se puede garantizar que los recursos se entreguen dentro de los plazos inicialmente previstos, una circunstancia conocida por las comunidades que decidieron no asistir.

Pese a todo, desde Universidades alegan que los fondos "no se pierden" y garantizan que el ministerio "continuará tramitándolos tan pronto como sea posible", pero el calendario inicialmente previsto ya no puede garantizarse como consecuencia de la falta de quórum provocada por esas ausencias.