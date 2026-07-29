Rechazo del profesorado al decreto de extraescolares: aumenta la burocracia y no ofrece "garantías jurídicas"

La comunidad educativa trabaja para que las excursiones escolares dejen de ser fuente de conflictos. Esta semana el Gobierno de Aragón ha presentado un borrador para organizar y clarificar cómo deben desarrollarse las actividades complementarias y extraescolares en los centros públicos, algo necesario tras la polémica surgida como consecuencia del trágico suceso ocurrido en un viaje escolar organizado por el IES Ítaca de Santa Isabel. Sin embargo, los sindicatos rechazan el borrador por considerar que incrementa la carga burocrática y traslada toda la responsabilidad al profesorado sin ofrecer garantías jurídicas ni respaldo administrativo. Además, denuncian la falta de una compensación económica o de descanso adecuada para las actividades con pernocta y exigen una negociación real que regule ratios claras y recursos suficientes.

La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado de Aragón (FAPAR), que están pendientes de conocer en detalle los planes de la consejería, señala que es "un avance", pero que se debe mejorar. "El borrador resulta insuficiente al no contemplar necesidades clave como las pernoctas tras fijar la ratio mínima en dos, y rechazamos que los costes se deriven a seguros privados en lugar de ser asumidos por el departamento de Educación", indican.

Por parte de UGT se destaca que el borrador es "incompleto", aunque se valora la voluntad de avanzar en un aspecto clave para la comunidad educativa. En una primera lectura advierten que los permisos y otros trámites acabarán aparejando un aumento de la burocracia "con un montón de documentación que recae sobre el centro". También evidencia que sigue sin aparecer una compensación adecuada para los docentes en salidas con pernocta y que no está bien desarrollado "hasta donde llega la responsabilidad del docente".

Por parte de la federación de enseñanza de CCOO se denuncia la falta de “empatía” jurídica de la Administración a raíz del trágico suceso que está en el origen de la orden. "El borrador presentado no solo no avanza en la protección jurídica sino que profundiza en uno de los males de la gestión que la Administración hace sobre los centros, aumentando la carga burocrática, y restando, pese a lo que dice en su preámbulo, autonomía pedagógica y organizativa a los claustros", especifican.

Además, consideran que es "una vuelta de tuerca en el control sobre el profesorado", y demuestra "que las políticas educativas neoliberales buscan convertir una de las interacciones sociales más profundas, la educación, en una secuencia de hechos tasables, que obligan al profesorado a centrarse en la cumplimentación de formularios y evitan que pueda dedicar su tiempo, su esfuerzo, sus conocimientos y su profesionalidad a entender y atender adecuadamente las necesidades del alumnado que tiene delante".

La federación es muy crítica con el contenido que se ha difundido. "En lo concreto este borrador recalca que la responsabilidad de las actividades termina en la dirección de los centros educativos; recalca el papel de control de los servicios provinciales; atribuye tareas detectivescas a los equipos docentes para determinar si alguna familia oculta información relevante sobre sus hi

Nos están pidiendo que asumamos una responsabilidad enorme las 24 horas del día si hay pernocta, a coste cero y tirando solo de nuestra buena voluntad CSIF

jos; convierte a los equipos docentes en guarderías durante el tiempo libre del alumnado en, por ejemplo, los viajes de estudios, sin discernir entre edades del alumnado; atribuye al profesorado tareas policiales con el alumnado que incurre en incumplimientos graves o reiterados de las normas de conducta asumidas", han trasladado.

Una ideas que se comparten desde CSIF, pues entienden que tal y como está redactada la norma "a los profesores nos dejan vendidos", han indicado. "Nos están pidiendo que asumamos una responsabilidad enorme las 24 horas del día si hay pernocta, a coste cero y tirando solo de nuestra buena voluntad", resumen. Laburocraciaa, la contratación de seguros y lo difusas que son "las responsabilidades" también están detrás del rechazo por parte de la federación educativa de CGT, que por el momento rechazan sentarse en las mesas de negociación.