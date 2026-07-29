La tecnología que permitirá a las personas con discapacidad visual seguir el eclipse en Aragón

El Gobierno de Aragón reforzará la accesibilidad de los puntos oficiales de observación del eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto mediante la instalación de dispositivos LightSound, una tecnología que transforma la luz en sonido y permite a las personas con discapacidad visual seguir en tiempo real la evolución del fenómeno astronómico.

La actuación se enmarca en el proyecto Eclipse Inclusivo, coordinado por el Instituto de Ciencias del Espacio (ICE-CSIC). Gracias a esta iniciativa, los cuatro espacios oficiales de observación habilitados por el Ejecutivo aragonés contarán con estos equipos durante la jornada del eclipse.

Los dispositivos LightSound convierten las variaciones en la intensidad de la luz solar en señales sonoras. La frecuencia del sonido cambia a medida que la Luna va ocultando el Sol y, cuando se alcanza la fase de totalidad, desaparece por completo. De este modo, las personas con discapacidad visual pueden seguir de forma auditiva cada una de las fases del eclipse.

El director general de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Clavero, ha destacado que el objetivo es que este acontecimiento pueda ser disfrutado por toda la ciudadanía.

«Queremos que el eclipse sea una experiencia compartida por toda la sociedad. La accesibilidad ha formado parte de la planificación desde el primer momento, porque queremos que cualquier persona pueda participar y disfrutar de este acontecimiento único. La incorporación de dispositivos LightSound en los puntos oficiales de observación refleja ese compromiso con una experiencia abierta a todos», ha señalado.

Los equipos podrán conectarse a sistemas de amplificación para facilitar su utilización durante las actividades organizadas en los puntos oficiales de observación.

La tecnología LightSound fue desarrollada inicialmente por investigadores de la Universidad de Harvard y ya se ha utilizado en eclipses celebrados en Estados Unidos, Chile y Argentina. Su empleo ha permitido que numerosas personas con discapacidad visual participen activamente en la observación de este tipo de fenómenos astronómicos.

El eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026 situará a Aragón entre los mejores lugares de Europa para contemplar este acontecimiento. Con la incorporación de los dispositivos LightSound, los emplazamientos oficiales contarán también con recursos específicos para favorecer la participación de las personas con discapacidad visual en uno de los fenómenos científicos y astronómicos más relevantes de las próximas décadas.