Casi 250 plazas de profesores interinos de Secundaria y FP quedan desiertas en Aragón tras el primer llamamiento

Casi 250 plazas de interinos de Secundaria, Formación Profesional (FP) y Régimen Especial han quedado libres en Aragón después del primer llamamiento para el próximo curso escolar, 2026-2027. En concreto han quedado vacantes 247 de las más de 4.500 ofertadas, lo que vuelve a poner de manifiesto la falta de profesorado que de un tiempo a esta parte sufre la comunidad, sobre todo el medio rural, y que podría lastrar el septiembre que viene si hay alumnos que empiezan las clases sin docente. Por delante quedan todavía nuevos llamamientos -el próximo será el 27 de agosto- tanto ordinarios como extraordinarios, a los que años anteriores ha sucedido la puesta en marcha de medidas excepcionales como contratar a aspirantes sin el máster del profesorado.

La mayoría de las vacantes tras este primer llamamiento se concentran en FP, en concreto en especialidades como Sistemas y Aplicaciones Informáticas, donde quedan por cubrir 34 plazas; Instalaciones Electrotécnicas, que tiene libres 27, o Informática, con 18. Estas vuelven a ser las materias menos demandadas en educación por, según han sostenido en distintas ocasiones desde las organizaciones sindicales, contar con otras salidas en el mercado laboral más atractivas al estar mejor retribuidas y ofrecer unas condiciones laborales más favorables.

En Secundaria también han quedado plazas sin cubrir en las ramas que otros cursos han sido más difíciles de completar, como Matemáticas o Lengua Castellana y Literatura, ambas con 3 vacantes tras este primer llamamiento de interinos de Secundaria, FP y régimen especial. Esta falta de profesorado también se deja notar en la materia de Música, que tiene 7 vacantes.

El mayor número de plazas desiertas lo registra la provincia de Zaragoza, que tiene 138 vacantes. Con todo, en Huesca han quedado sin cubrir 61 y, en Teruel, 48, lo que representa en torno a un 25% y un 19% respectivamente y refleja que el déficit de profesorado condena con dureza al medio rural aragonés.

Del total de vacantes, 247, una gran mayoría son voluntarias, es decir, que aunque el profesor interino no las escoja puede seguir en listas y presentarse a futuros llamamientos. En concreto, han quedado sin cubrir 175 de este carácter, un vacío que suele ser más común dado que presentan características más complejas como ser centros de difícil cobertura o ser itinerantes, entre otras causas. Sin embargo, también se han quedado desiertas 72 plazas obligatorias, que son entre las que deben escoger sí o sí los interinos si quieren permanecer en las listas.

Además, las más de 4.500 plazas ofertadas tienen distintas características, y no todas son a jornada completa. De hecho, casi la mitad de las que se han quedado sin cubrir, un 46,15% (114 de 247), son parciales y ofrecen entre 6 y 16 horas lectivas.

Las plazas vacantes se dieron a conocer este miércoles en la página web del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, en la que también se harán visibles los próximos llamamientos. El próximo acto de elección de vacantes se publicará el 27 de agosto, convocatoria con la que se tratará de cubrir los puestos desiertos para el curso que viene.

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Esta misma situación de déficit de profesorado se ha vivido en los últimos cursos. De hecho, el primer llamamiento de interinos de Secundaria y FP del año pasado se saldó con más de 200 vacantes (212). Para intentar cubrirlas, el Departamento de Educación contrató a alumnos sin el máster del profesorado y en total ha habido casi 200 aspirantes que han ejercido la docencia en Secundaria o FP en las aulas aragonesas este último curso.