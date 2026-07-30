600 empresas, 16.000 trabajadores y proyectos de ampliación en marcha

Más de 13 millones de metros cuadrados de superficie en los que se ubican más de 600 empresas, tanto nacionales como multinacionales, que dan empleo a más de 16.000 trabajadores. Esa es a día de hoy la realidad de Plaza, la Plataforma Logística de Zaragoza, que desde su creación en 2001 ha tenido un crecimiento exponencial convirtiéndose en el motor y en el corazón del sector logístico en la comunidad.

Parte de ese éxito radica, sin duda, en la apuesta decidida del Gobierno de Aragón que desde sus inicios consideró este proyecto como estratégico y así se ha mantenido a lo largo del tiempo, sin importar el partido político que ocupara la presidencia de la comunidad. De hecho, los distintos gobiernos autonómicos han mantenido siempre la apuesta por Plaza permitiendo que una idea concebida en los años noventa se transformara, ya en el siglo XXI, en una infraestructura empresarial de referencia a nivel europeo.

Los diferentes gobiernos que ha tenido la comunidad han considerado Plaza como un proyecto estratégico. / Jaime Galindo

En sus primeros años, el ejecutivo autonómico actuó como impulsor y coordinador para dar forma a la idea planteada por el ingeniero Juan Antonio Ros y que iba más allá de crear una nueva área industrial: se trataba de aprovechar la posición geográfica de Zaragoza, la capacidad del aeropuerto y las conexiones viarias y ferroviarias para situar a Aragón en el mapa logístico nacional e internacional.

Pero tras los planteamientos iniciales, el papel del Gobierno de Aragón también fue clave en la materialización urbanística del proyecto. Al entender que Plaza tenía una dimensión superior al ámbito municipal, promovió la figura del proyecto supramunicipal, lo que permitió mantener el control público de una actuación considerada estratégica para toda la comunidad y dar cabida al Ayuntamiento de Zaragoza, en cuyo suelo se levanta la plataforma. Esa decisión facilitó la gestión del suelo, la tramitación administrativa y el arranque de una plataforma llamada a convertirse en uno de los grandes motores económicos de Aragón.

La junta directiva de Aepla en su 20 aniversario. / Aepla

Aepla también está de celebración Cinco años después del nacimiento de la Plataforma Logística Zaragoza vio la luz Aepla, la Asociación Empresarial de Plaza, que acaba de celebrar también su 20 aniversario. Dos décadas de trabajo para representar y defender los intereses de las empresas ubicadas en este enclave. En la actualidad son más de 60 las empresas asociadas a Aepla que representan en torno al 70% de la actividad económica del polígono. La asociación presidida por Ángel Adiego promueve la colaboración entre empresas e instituciones para impulsar mejoras en infraestructuras, movilidad, seguridad y servicios que refuercen la competitividad del área. Además, fomenta el desarrollo del sector logístico en Aragón mediante la creación de redes de colaboración , encuentros empresariales y acciones de formación, contribuyendo a generar un entorno más eficiente, innovador y sostenible. A día de hoy, la junta de Aepla está integrada por representantes de empresas de referencia como Grupo Lacor, Pikolin, Esprinet Iberica, Bancale, Tostados De Calidad, Mann + Hummel, Sesé, Mercadona, Inditex, Inversiones Valenzuela, Megablok, Seula y Zoilo Ríos.

Punto de inflexión

Y si 2001 fue el año de la aprobación de la ley y del inicio de los movimientos de suelo y las primeras obras, el primer gran punto de inflexión llegó el 8 de mayo de 2003, día en que Zara (Inditex) inauguró sus primeras instalaciones en Plaza, conocidas como Plataforma Europa, 120.000 metros cuadrados de naves que supusieron una inversión de 90 millones de euros y que fueron el inicio del desembarco de la compañía de Amancio Ortega en Aragón, donde ha seguido creciendo con posteriores ampliaciones en esta plataforma y la reciente puesta en marcha de un nuevo centro en Malpica.

La apuesta de Inditex por Plaza abrió la puerta a la llegada de otras grandes compañías como JCV Shipping & Solutions, DHL, Esprinet, Dachser, BSH, Decathlon, Mercadona, Carreras Grupo Logístico, Caladero o Amazon más recientemente. Nombres de referencia en diferentes sectores económicos que han hecho de Plaza un auténtico ecosistema empresarial que a día de hoy reúne logística, transporte, distribución, tecnología y formación.

Grandes compañías como Amazon cuentan con importantes instalaciones en la plataforma. / Jaime Galindo

89 nuevas hectáreas

De hecho, a día de hoy la plataforma logística se encuentra casi al 95% de ocupación pero el interés de las empresas por este enclave sigue en auge lo que motiva que ya se hayan planteado nuevas ampliaciones y la creación de un nuevo acceso cuya primera piedra se colocó coincidiendo con el acto institucional del 25 aniversario de Plaza.

Sin ir más lejos, en febrero de este año el Consejo de Gobierno declaró como Inversión de Interés Autonómico con Interés General el proyecto de ampliación de la Plataforma Logística de Zaragoza, en una superficie aproximada de 89 hectáreas. Tal y como expuso la entonces vicepresidenta y portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, «la inversión prevista es de 424 millones de euros, 44 en la fase de urbanización y 380 en el posterior desarrollo de las parcelas». Además, insistió en que esta ampliación «consolida y refuerza el liderazgo de Aragón como referente logístico europeo, al facilitar la implantación de grandes operadores económicos».

Aspecto en 2007 de las obras de la terminal ferroviaria de Plaza. / GOBIERNO DE ARAGÓN

Aspecto actual de la terminal de Plaza. / ANGEL DE CASTRO

El proyecto de ampliación, que se ubica al oeste de Zaragoza, entre la A-2 y la antigua N-II, lindando con el Canal Imperial y el sector de Arcosur, abarca la urbanización completa del sector, viarios internos, las redes de abastecimiento, saneamiento, energía y telecomunicaciones, espacios libres y zonas verdes.

Algunas de las firmas que han mostrado su intención de seguir creciendo desde Plaza son Lecitrailer que, como avanzó este diario, construirá un gran centro de reparación y mantenimiento de vehículos industriales en una parcela de 67.500 metros cuadrados -junto al hipermercado Costco- que ha adquirido a Aragón Plataforma Logística (APL). También Servidaf, el concesionario oficial de la marca de camiones DAF, está invirtiendo 13 millones de euros para construir en este enclave un macrocomplejo pionero de 37.000 metros cuadrados destinado al transporte pesado, mientras que el operador alemán Dachser prevé poner en marcha en 2026 un segundo centro logístico de última generación tras una inversión de 14 millones de euros. A ello se suma el desembarco del grupo asiático CAIP en las antiguas instalaciones de Airtex, la llegada el pasado año de la multinacional china TDG, la próxima apertura de la nueva plataforma logística de GLS, mientras avanza el desarrollo de nuevas instalaciones de Hitachi Energy.

Caladero llegó a Plaza en el año 2008. / GOBIERNO DE ARAGÓN

Más intermodalidad

Además, el futuro de Plaza pasa también por la próxima puesta en marcha de la Autopista Ferroviaria Zaragoza-Algeciras, cuya entrada en servicio está prevista para 2027, que reforzará el papel de Zaragoza como nodo logístico entre el norte peninsular, el Mediterráneo, el sur de Europa y el norte de África.

Igualmente, las inversiones previstas en el Aeropuerto de Zaragoza entre los años 2027 y 2031, que ascenderán a cerca de 97 millones de euros, servirán para reforzar las conexiones aéreas de la plataforma con mejoras en la terminal y la construcción de una segunda pista.

Así se veía la Plataforma Logística de Zaragoza desde el aire en 2006, cuando su desarrollo aún estaba en una fase incipiente. / GOBIERNO DE ARAGÓN

Punta de lanza

Todo ello augura una larga y fructífera vida para Plaza que en estos primeros 25 años de vida se ha erigido como la punta de lanza de la logística en la comunidad. Un sector clave para el Gobierno autonómico que trabaja desde hace meses en el Plan Estratégico de la Logística de Aragón que se presentará próximamente y que marcará la hoja de ruta durante los próximos 15 años, con el objetivo de reforzar la posición logística de Aragón en España y en Europa, mediante la consolidación y el avance intermodal de las plataformas públicas existentes y con la puesta en marcha de nuevos desarrollos al oeste y sureste de la comunidad autónoma para aumentar la competitividad y captar flujos logísticos provenientes de Navarra, Comunidad Valenciana y el Corredor del Henares.