Un incendio dispara todas las alarmas en Villanúa, en el Pirineo aragonés: un accidente de tráfico y la piscina municipal desalojada para que el helicóptero coja agua

La oleada de incendios que está azotando a España en las últimas semanas está provocando que cada fuego que se detecte se convierta en una señal de alarma en la que a veces excede las dimensiones del peligro real que existe para la población. Así podría resumirse lo que ha ocurrido este jueves por la tarde en la localidad oscense de Villanúa, que en plena temporada alta para el turismo ha visto cómo un pequeño fuego detectado en la carretera que conecta la localidad con Canfranc ha encendido las alarmas en toda la población, que estas semanas es muy superior a la que tiene el resto del año.

Todo se ha originado en la calzada de la N-330, en la margen derecha de la carretera, la que discurre junto al río a su paso por Villanúa, cuando las llamas se han detectado junto al arcén en una franja "muy pequeña de terreno". De hecho, según han informado las fuentes oficiales del 112 del Gobierno de Aragón, han sido las propias brigadas municipales las que han intentado apagar el fuego con cubas. Todo por un accidente de tráfico, de un camión que circulaba por este tramo y al que se le reventó una rueda.

Pero el riesgo de ese fuego estaba al otro lado de la calzada, porque con el viento que sopla este jueves en este municipio de la provincia de Huesca, se temió en un primer momento por que alguna brizna cruzara al otro lado, donde sí se encuentra una importante zona arbolada que, en caso de prender, habría complicado muchísimo las labores de extinción. Por eso se han dirigido a la zona efectivos de Infoar, un helicóptero que ayudara a sofocar el incendio, y de la Diputación de Huesca, para atajar más rápidamente el fuego.

Y eso es precisamente lo que ha alarmado a toda la población, que sin conocer exactamente qué estaba ocurriendo en la carretera hacia Canfranc han visto cómo, por ejemplo, se ordenaba el desalojo de la piscina municipal para que el helicóptero pudiera coger agua, como se hace habitualmente en otros incendios, aunque este fuera de poca magnitud.

"No existe ningún riesgo para la población", han asegurado las fuentes oficiales consultadas del 112 Aragón. Y es que no se plantean, ni mucho menos el desalojo de vecinos, como sí ha ocurrido en otros incendios, y se espera que este fuego quede extinguido con rapidez. Aunque se entiende que la proliferación de casos en España, incluso otros casos en Aragón, como este mismo jueves en La Litera otro incendio en La Litera, que ha obligado a desalojar vecinos por precaución, hace que cualquier alerta pueda sobresaltar a todos. En estos momentos está "estabilizado".