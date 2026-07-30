'Alma de Aragón': la iniciativa que impulsa el legado documental de las Cortes de Aragón fuera de la Aljafería

La presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, ha presentado hoy en la Capilla de San Martín del Palacio de la Aljafería el proyecto Alma de Aragón: impulsando nuestro legado, una iniciativa destinada a acercar al conjunto de la ciudadanía una selección de los fondos documentales históricos que custodia la institución parlamentaria aragonesa. Con ello, la muestra inicia por primera vez su recorrido fuera del Palacio de la Aljafería para acercarse directamente al territorio aragonés.

La presentación ha tenido lugar junto a las nueve piezas que conformarán el núcleo principal de la exposición itinerante, permitiendo a los asistentes conocer de primera mano algunos de los documentos, mapas, grabados y obras históricas más representativos del patrimonio documental de las Cortes de Aragón.

Durante su intervención, la presidenta ha destacado que esta iniciativa comparte la misma filosofía que el proyecto presentado hace unas semanas Aljafería Viva. “Si con Aljafería Viva trabajamos para proteger y conservar la casa de la democracia aragonesa, con Alma de Aragón queremos compartir con todos los aragoneses una parte de la memoria que esa casa custodia”, ha señalado.

María Navarro ha subrayado que las Cortes de Aragón no solo representan a los ciudadanos a través de su actividad parlamentaria, sino que también conservan un importante legado documental que ayuda a comprender la evolución histórica, institucional y cultural de Aragón.

“Creemos que el patrimonio alcanza su verdadero valor cuando se conoce, se comparte y se pone al servicio de la sociedad. Ese es el propósito de esta iniciativa”, ha afirmado.

Un proyecto abierto a todos los municipios aragoneses

Alma de Aragón nace con vocación territorial y permitirá que cualquier ayuntamiento aragonés interesado pueda solicitar la acogida de la exposición, siempre que cumpla las condiciones técnicas, organizativas y de seguridad previstas para la correcta conservación de las piezas.

El proyecto se articula mediante un modelo expositivo común para toda la comunidad autónoma. Todas las sedes participantes contarán con un recorrido principal integrado por nueve obras seleccionadas del Fondo Documental Histórico de las Cortes de Aragón.

Estas piezas permiten realizar un recorrido por algunos de los grandes hitos de la historia aragonesa, desde la representación cartográfica del antiguo Reino de Aragón hasta sus instituciones, su tradición jurídica, sus símbolos y su memoria histórica.

Asimismo, cada sede participante podrá incorporar una selección de piezas documentales vinculadas históricamente con su municipio, escogidas entre los fondos de las Cortes de Aragón conforme a los criterios técnicos establecidos para garantizar la adecuada conservación y exhibición de las obras.

Nueve piezas para recorrer la historia de Aragón

La primera edición de Alma de Aragón se articula en torno a nueve obras que ofrecen una visión amplia de la historia y la identidad de nuestra Comunidad.

Entre ellas figuran piezas tan relevantes como la Novissima Arragoniae Regni Tabula, uno de los mapas históricos más representativos del Reino de Aragón; los Fueros, Observancias y Actos de Corte, fundamentales para comprender la tradición jurídica aragonesa; las Coronaciones de los Serenísimos Reyes de Aragón, los Anales de la Corona de Aragón de Jerónimo Zurita o la emblemática estampa dedicada a la Virgen del Pilar y al Reino de Aragón.

El recorrido incorpora también documentos relacionados con la memoria visual del antiguo Reino de Aragón, episodios destacados de su historia y representaciones culturales que forman parte del imaginario colectivo aragonés.

Impulsando nuestro legado

Con la puesta en marcha de Alma de Aragón, las Cortes de Aragón avanzan en su objetivo de conservar, difundir y acercar a la ciudadanía el patrimonio histórico que custodian.

La iniciativa se integra dentro del marco estratégico “Impulsando nuestro legado”, que reúne los principales proyectos destinados a proteger, divulgar y proyectar el patrimonio material e inmaterial vinculado a las Cortes de Aragón y a la historia institucional de nuestra Comunidad.

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Como ha concluido la presidenta durante el acto: “Conservar el patrimonio es una obligación. Compartirlo es una responsabilidad. Alma de Aragón nace precisamente para acercar nuestra historia, nuestro legado y nuestra memoria a todos los aragoneses”.