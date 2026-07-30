Aragón notifica un brote de sarna en un centro de acogida de migrantes: ya hay 15 afectados

Aragón ha registrado durante la semana del 20 al 26 de julio un brote de escabiosis en un centro de acogida de inmigrantes de la provincia de Huesca, con 15 personas afectadas de un total de 84 residentes, y otro de gastroenteritis aguda en una residencia de mayores de un municipio de la provincia de Zaragoza.

En el caso del brote de escabiosis, las autoridades sanitarias han aplicado el tratamiento correspondiente a las personas afectadas y han puesto en marcha medidas ambientales de limpieza y desinfección de las instalaciones para evitar nuevos contagios.

La escabiosis, también conocida como sarna, es una enfermedad cutánea causada por un ácaro microscópico que provoca un intenso picor y lesiones en la piel y que se transmite principalmente por contacto estrecho y prolongado entre personas.

Respecto al brote de gastroenteritis aguda detectado en una residencia de mayores de la provincia de Zaragoza, Salud Pública indica que los afectados presentan síntomas leves y autolimitados. Asimismo, se han establecido medidas de prevención y control para contener la propagación del episodio, según recoge el Boletín Epidemiológico Semanal de Aragón (BESA).

En cuanto a las enfermedades de baja incidencia, el boletín recoge la notificación de un caso de listeriosis, un caso de shigelosis y un caso de infección por Escherichia coli verotoxigénico, todos ellos registrados en la provincia de Zaragoza.

La listeriosis es una infección causada por la bacteria Listeria monocytogenes, que suele transmitirse a través del consumo de alimentos contaminados y puede resultar especialmente grave en personas mayores, embarazadas o con el sistema inmunitario debilitado.

La shigelosis es una infección intestinal producida por bacterias del género Shigella. Se caracteriza habitualmente por diarrea, fiebre y dolor abdominal y se transmite por vía fecal-oral, principalmente a través de alimentos, agua o contacto con personas infectadas.

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Por su parte, la infección por E. coli verotoxigénico está provocada por determinadas cepas de esta bacteria capaces de producir toxinas. Puede causar diarrea, que en algunos casos es sanguinolenta, y, aunque la mayoría de los pacientes se recupera sin complicaciones, en situaciones poco frecuentes puede derivar en un síndrome hemolítico urémico, especialmente en menores y personas mayores.