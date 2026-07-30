Relaciones institucionales
Beltrán le recuerda a Natalia Chueca el apoyo del Gobierno de España en sus proyectos estrella: "Sin esa financiación no habrían salido adelante"
El delegado del Gobierno de España en Aragón recuerda que los 100 nuevos buses de la ciudad fueron financiados "al 90%" por el Ministerio de Transportes y lamenta la "oportunidad perdida" de apostar por la línea 2 del tranvía
El balance del año del Gobierno de España no ha dejado de lado sus inversiones en la capital aragonesa. El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha recordado las inversiones impulsadas por el Ejecutivo Pedro Sánchez que han sido, a su juicio, "determinantes" para algunos de los últimos proyectos estrella de la ciudad.
Así, Beltrán le ha reprochado a la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, que en el reciente debate del estado de la ciudad "casi no se acordara" de Pedro Sánchez. "A la alcaldesa se le olvidó dar algún dato de importancia sobre las inversiones del Gobierno de España en la ciudad", ha denunciado Beltrán, que ha recordado ese "apoyo" del Ejecutivo de Pedro Sánchez en materia de movilidad y de transformación de la capital aragonesa.
En concreto, ha recordado que el Ministerio de Transportes "ha financiado el 90% de los 100 nuevos autobuses de cero emisiones" con una inversión de 50 millones de euros. También ha recordado la financiación de las nuevas unidades del tranvía de Zaragoza, las bonificaciones para los abonos de transportes o la intervención clave en la reforma de la avenida Catalauña y Navarra.
También ha señalado la renaturalización del río Huerva o la recuperación de espacios patrimoniales como Giesa, la Celda del Prior o la Harinera de Casetas como otros "proyectos estratégicos que han contado con la financiación del Gobierno de España". "Sin esa financiación, difícilmente habrían salido adelante", ha asegurado Beltrán.
Además, el delegado del Gobierno en Aragón ha reprochado la "oportunidad perdida" para la transformación urbana de Zaragoza por la renuncia de la línea 2 del tranvía, "que podía haberse financiado con cargo a los fondos europeos". "De momento no tenemos modelo de ciudad, pero el Gobierno de España está apoyando a Zaragoza", ha zanjado.
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