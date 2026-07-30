Transición Justa
Beltrán promete "más horas de trabajo y esfuerzo" para reaccionar al recorte del Nudo Mudéjar en Andorra
El delegado del Gobierno en Aragón dice que "comprende y comparte" el malestar de los vecinos y de los sindicatos y partidos convocantes de las protestas para reclamar el empleo y las inversiones prometidas en las comarcas afectadas por el cierre del carbón
El recorte efectuado por Endesa en el proyecto del Nudo Mudéjar en Andorra ha levantado a toda la comarca y ha llevado ya a convocar las primeras movilizaciones. Desde CCOO, junto a los partidos políticos de Teruel Existe, Chunta Aragonesista, Izquierda Unida y Podemos, ya se han convocado protestas para reclamar el cumplimiento de los compromisos en materia de empleo e inversión.
Preguntado por el reto de recuperar el proyecto, el delegado del Gobierno de España en Aragón, Fernando Beltrán, ha aseguradi "comprender y compartir" el malestar de los vecinos y de los sindicatos y partidos convocantes de las protestas para reclamar esa transición realmente justa después del cierre del carbón.
"Entiendo y comparto el malestar porque hay proyectos que se atascan, se paran, sufren parones o tienen dificultades", ha expresado Beltrán, que ha situado el plan de Transición Justa de Andorra como "el más grande que tenía España", lo que, ha advertido, "supone grandes desafíos" para una actividad "sin precedentes" en España.
Beltrán ha asegurado que siguen trabajando para ponerle solución a este recorte de la inversión. "Seguimos conversando con el Instituto de Transición Justa y con Endesa para dar salida a esta situación", ha incidido el delegado del Gobierno, que ha apelado a destinar "más esfuerzo, más horas de trabajo y más dedicación" para poder responder a las reivindicaciones ante las que ha mostrado su comprensión: "Entiendo esas manifestaciones y entiendo que nos aprieten para que aquello vaya saliendo ya adelante".
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