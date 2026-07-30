El delegado del Gobierno denuncia que Aragón "pierde fondos y oportunidades" al "anteponer siempre el no a Sánchez"

El delegado del Gobierno de España en Aragón, Fernando Beltrán, ha reivindicado hoy el respaldo "histórico" del Gobierno de España a Aragón, con inversiones "sin precedentes, récord de empleo y una profunda transformación industrial", y ha defendido que "a los aragoneses les va bien con Pedro Sánchez y le iría mejor con un Gobierno de Aragón que colaborara". Beltrán ha lamentado que el Ejecutivo autonómico mantenga una estrategia basada en "anteponer el no a todo y el no a Pedro Sánchez frente a los intereses económicos y sociales de la comunidad", lo que, a su juicio, hace perder "oportunidades y recursos" a la comunidad autónoma.

El delegado del Gobierno de Aragón ha trasladado desde Zaragoza el balance del informe 'Cumpliendo' del Ejecutivo central, en el que ha aportado cifras oficiales del balance de las transferencias del Ejecutivo y de los ministerios a la comunidad autónoma y ha declarado que "nunca antes" se había producido un nivel tan alto de inversiones, si bien después ha matizado que momentos como la celebración de la Expo en Zaragoza en 2008 pudieron suponer un mayor desembolso del Gobierno central a través de su colaboración en la transformación de la ribera zaragozana y la organización de esta cita internacional.

Durante una rueda de prensa para hacer balance de la acción del Gobierno de España en Aragón, el delegado ha asegurado que, frente "al ruido y la polarización interesada", "la realidad no cambia porque algunos decidan ignorarla" y ha insistido en que España lidera el crecimiento económico de las grandes economías europeas (crece tres veces lo que crece Francia, cuatro veces más que Alemania y cinco más que Italia, ha dicho) mientras Aragón se consolida como uno de los principales motores industriales del país.

Algo que "no es casualidad", ha dicho Beltrán, sino "planificación", ha defendido, del Gobierno de Pedro Sánchez, con apuestas estratégicas como la gigafactoría de baterías en Figueruelas, el proyecto Catalina, la inversión de Diamond Foundry o la llegada de la Agencia Estatal de Salud Pública a Zaragoza.

El delegado del Gobierno de España en Aragón, Fernando Beltrán. / Delegación del Gobierno

Un 55,8% más de recursos que en 2018

En este sentido, ha subrayado que nunca un Gobierno de España había destinado tantos recursos a Aragón. Como ejemplo, Aragón va a recibir este año un 55,8% más de recursos para financiar los servicios públicos que los que recibió con el Gobierno de Mariano Rajoy en 2018: 1.969 millones más. Además, Aragón ha percibido en las distintas conferencias sectoriales 1.524 millones desde 2019, lo que supone un 188,5% más que en la etapa del PP. “Las cifras demuestran que las políticas del Gobierno de España mejoran la vida de los aragoneses”, ha recalcado.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ha destinado 3.918 millones de euros a la comunidad, de los que 2.297 millones proceden directamente de la Administración General del Estado, con 53.178 beneficiarios. A ello se suma una inversión histórica de los ministerios, entre los que destacan los 2.548 millones de euros destinados por el Ministerio de Transportes desde 2019 -un 75,6 % más que durante la etapa del Gobierno del PP-. En concreto, la inversión en carreteras ha crecido un 36,3% y los fondos para el ferrocarril en un 459%. "Se ha invertido más en los ferrocarriles de Aragón en seis meses de 2026 (111 millones) que en siete años del Gobierno de Rajoy", ha detallado el delegado.

En esta línea, Aragón ha recibido 870 millones de euros del Ministerio de Industria, lo que supone un incremento del 312% respecto al periodo 2012-2018.

Beltrán ha recordado que esas inversiones están permitiendo hacer realidad algunos de los principales proyectos estratégicos de Aragón, como la gigafactoría de baterías de Stellantis en Figueruelas, que ha recibido 365 millones de euros del PERTE del Vehículo Eléctrico; el proyecto Catalina de hidrógeno verde en Andorra, con 245 millones de euros; las actuaciones del PERTE Agro, con 156,5 millones, o la futura Agencia Estatal de Salud Pública con sede en Zaragoza.

Las pequeñas inversiones en municipios

Beltrán ha sacado pecho también de las inversiones en pequeños municipios. Como ejemplo, ha citado el pabellón climatizado de Albalate de Cinca, convertido en refugio climático gracias a las ayudas para la eficiencia energética; las mejoras realizadas en residencias de mayores de municipios como Alfambra, Andorra, Valderrobres, Albalate del Arzobispo o Calanda mediante el Fondo de Inversiones de Teruel (FITE); y el impulso a las exportaciones agroalimentarias aragonesas, que permite a empresas de Calatayud, La Almunia, Ricla o Mequinenza exportar sus cerezas a China gracias al acuerdo alcanzado por el Gobierno de España con las autoridades chinas.

El reto de la vivienda

En materia de vivienda, el Gobierno de España ha destinado 294 millones de euros entre 2018 y 2025, impulsando la construcción de 1.240 viviendas y la rehabilitación de otras 4.504, mientras que el nuevo Plan Estatal de Vivienda movilizará 266 millones de euros hasta 2030. El delegado ha lamentado que el Ejecutivo aragonés no aplique la ley de vivienda y proteja a los vecinos que viven en zonas tensionadas.

Por otro lado, ha subrayado que Aragón recibirá en 2026 un total de 5.318 millones de euros en entregas a cuenta, la mayor cifra de su historia, lo que supone 1.969 millones más para financiar los servicios públicos que en 2018, un incremento del 55,8%. Además, el nuevo modelo de financiación planteado por el Gobierno supondría 630 millones de euros adicionales cada año para la Comunidad Autónoma y la condonación de deuda reduciría el endeudamiento de Aragón en 2.124 millones de euros.

Beltrán ha defendido, no obstante, que Aragón podría avanzar todavía más si el Gobierno autonómico colaborara con el Ejecutivo central. En este sentido, ha criticado el rechazo del Gobierno de Aragón a medidas como la condonación de la deuda, el nuevo modelo de financiación autonómica, el Plan Estatal de Vivienda o distintos acuerdos alcanzados en conferencias sectoriales que, según ha señalado, habrían supuesto la llegada de más recursos para la Comunidad.

“Ayer mismo tuvimos dos ejemplos en los que no asistieron a reuniones en las que se iba a destinar dinero para educación y para contratar profesores universitarios. Hace unos días conocimos que el Gobierno de Azcón no apoyó las ayudas del Gobierno de España para climatizar los centros públicos. Es un goteo constante de decisiones partidistas que perjudican a los aragoneses”, ha aseverado el delegado.

También ha lamentado que Zaragoza haya perdido oportunidades de transformación urbana al renunciar a proyectos que podrían haberse financiado con fondos europeos, como la segunda línea del tranvía, y ha recordado que muchos de los principales proyectos que hoy transforman la capital aragonesa cuentan con una financiación decisiva del Gobierno de España. Entre ellos ha citado los autobuses cero emisiones, financiados en su mayor parte por subvenciones del Ministerio de Transportes; las nuevas unidades del tranvía; las obras de la avenida de Cataluña y la avenida de Navarra; la renaturalización del río Huerva o la recuperación de espacios patrimoniales como Giesa, la Celda del Prior o la Harinera de Casetas.

La economía pone la sexta marcha sin descuidar el paraguas social

El delegado ha recordado que España lleva tres años siendo la gran economía de Europa que más crece: cerrará 2026 creciendo 5 veces más que Italia, 4 veces más que Alemania y 3 veces más que Francia. Y esta bonanza económica se ha conseguido sin descuidar el paraguas social. “Somos el Gobierno de la gente y hemos demostrado que es posible ser competitivos y proteger a la mayoría social. Hemos conseguido que haya gente que viva un poco mejor, con más empleos, mejores contratos y más futuro, las familias están más protegidas, pensamos en los jóvenes y los mayores tienen más recursos. Estamos hablando de cambios que llegan a la gente. Esta es la realidad, la de un gobierno que funciona y que hace avanzar a España hasta situarla en un lugar mucho mejor del que encontramos hace ocho años”, ha señalado Beltrán.

En este sentido, el delegado ha recordado que, desde la reforma laboral, los contratos indefinidos se han incrementado un 203%, hasta alcanzar los 175.365. Asimismo, ha resaltado que 58.400 trabajadores aragoneses se benefician de la subida del Salario Mínimo Interprofesional.

Además, ha apuntado que uno de cada cinco solicitantes del proceso de regularización extraordinaria de extranjeros ya está dado de alta en la seguridad social (6.412 personas de los 33.865 solicitantes que ha habido en Aragón).

En el ámbito social, el delegado ha apuntado que la pensión media de jubilación ha aumentado un 45 % desde 2018, con 510 euros mensuales más, hasta situarse en 1.644 euros. Además, 19.685 estudiantes reciben becas del Ministerio de Educación; 62.182 personas perciben el Ingreso Mínimo Vital; 45.827 hogares cuentan con el bono social eléctrico y el Gobierno duplicará la financiación estatal para la dependencia, alcanzando 145 millones de euros en 2026 y 193,6 millones en 2027. También ha resaltado la inversión de 621,8 millones de euros en educación desde 2019, 921,7 millones en ciencia e innovación y 465 millones en transformación digital.

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Finalmente, el delegado ha asegurado que el Gobierno de España afronta el último año de legislatura con el objetivo de culminar las reformas iniciadas, especialmente en materia de vivienda y cambio climático, y ha concluido que “nunca antes un Gobierno de España había apostado tanto por Aragón ni había movilizado tantos recursos para transformar esta tierra”. “Cuando el Gobierno de España apuesta por Aragón, Aragón avanza. Y estoy convencido de que nuestra Comunidad podría llegar todavía más lejos si el Gobierno de Aragón abandonara la política del 'no a todo' y trabajara con lealtad institucional en beneficio de los aragoneses”, ha concluido tendiendo la mano a ese entendimiento institucional.