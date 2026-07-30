Sin fecha para retomar las obras de la variante de Sabiñánigo: "No tenemos una bola de cristal"

Queda apenas el 2% de la ejecución de las obras de la variante de Sabiñánigo pero la parálisis sigue en uno de los principales proyectos de infraestructuras del Pirineo. Y no hay fecha ni plazos que permitan prever cuándo se retomarán los trabajos. Así lo ha asegurado el delegado del Gobierno de España en Aragón, Fernando Beltrán, a preguntas de los periodistas en el balance de año 'Cumpliendo' del Ejecutivo central.

"Tenemos la necesidad imperiosa de buscar y encontrar una solución jurídica y técnica pero no doy plazos porque no tengo una bola de cristal", ha manifestado Beltrán, que no se ha atrevido tampoco a afirmar que los trabajos pudieran estar rematados para la campaña de Navidad.

El delegado del Gobierno en Aragón ha recordado que la empresa adjudicataria cesó las obras en invierno, supuestamente, por las inclemencias y bajas temperaturas, pero no retomó sus actuaciones pasados los meses de frío. "Se hicieron dos modificados negociados con la empresa y, cuando se tenía que plantear el tercer modificado, no hubo negociación", ha recordado.

Pancarta con el lema "Autovía Ya" en el balcón del Ayuntamiento de Sabiñánigo. / El Periódico de Aragón

Beltrán ha calificado de "atípica" esta situación. "La empresa ni está terminando la obra ni ha renunciado a la misma", recuerda, por lo que la situación jurídica y técnica de los trabajos de la variante de Sabiñánigo también es un tanto insólita. "El ministerio también se ha visto obligado a ver qué alternativas jurídicas hay para reanudar las obras, y tanto el ministerio como este delegado estamos incómodos y preocupados por esta situación", ha asegurado.

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Así, ha afirmado que se está imprimiendo la "máxima urgencia" a este asunto, pero ha reiterado la complejidad técnica y jurídica para evitar dar plazos sobre la resolución de la paralización de estas obras.