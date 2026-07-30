El Gobierno asturiano carga contra la elección de Zaragoza para la Agencia de Salud Pública: "Produce bochorno y sonrojo"
El consejero Ovidio Zapico critica la decisión del Gobierno central, aunque defiende evitar un conflicto entre administraciones.
El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Gobierno de Asturias, Ovidio Zapico, ha defendido este jueves que hay que "evitar un conflicto entre administraciones" por la decisión del Gobierno central de ubicar en Zaragoza la sede de la futura Agencia Estatal de Salud Pública, aunque ha avanzado que el Ejecutivo asturiano estudiará si cabe presentar un recurso de reposición contra esa resolución.
Zapico ha asegurado que la decisión del Gobierno central le ha producido "bochorno y sonrojo", al considerar que supone "alimentar gobiernos donde la extrema derecha está ya gobernando, en comunidades autónomas como Aragón".
A su juicio, esa elección "no es el camino más adecuado para llevar a cabo políticas progresistas, políticas que defiendan lo público". En este sentido, ha cuestionado el modelo sanitario de comunidades gobernadas por PP y Vox y ha recordado las posiciones mantenidas por la derecha y la extrema derecha durante la pandemia.
No obstante, el consejero ha señalado que "entrar en un conflicto entre administraciones no es positivo" y ha defendido que el Gobierno asturiano actuó correctamente al solicitar información sobre el proceso de selección de la sede.
"Lo que hay que hacer ahora es mirar con detalle todo ese proceso, todo ese procedimiento, y valorar si cabe que yo creo que sí un recurso de reposición a esa decisión", ha indicado.
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