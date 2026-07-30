El hospital Obispo Polanco de Teruel acumula dos meses seguidos sin neurólogos: "Somos pacientes de segunda"

A cero. El hospital Obispo Polanco de Teruel lleva dos meses -desde el pasado junio- sin neurólogos. Ninguna de las tres plazas de la plantilla está cubierta y este vacío deja una situación intolerable para las asociaciones y pacientes de enfermedades como la esclerosis o el párkinson, que plantean llevar a cabo movilizaciones y protestas a partir del próximo octubre para reforzar su denuncia a esta crítica situación. Desde la consejería indican que Zaragoza está asumiendo las atenciones, y desde Cocemfe (confederación española de personas con discapacidad física y orgánica) Teruel matizan que se deriva a la capital aragonesa a los pacientes pendientes de diagnóstico mientras a "los que están ya con un tratamiento no los visita nadie".

La presidente de Cocemfe Teruel, Verónica Rodríguez, explica que el 31 de mayo se quedaron vacantes dos plazas de neurología en el Obispo Polanco porque, según les trasladan, "no hay profesionales que quieran estar en Teruel", y la tercera quedó desierta de forma temporal por una baja de maternidad. Sin embargo, sospecha que esta neuróloga no volverá a incorporarse al servicio porque le tocaría asumir más trabajo del posible. "Tendría que hacer lo de los tres", expone.

Rodríguez informa de que durante los meses de junio y julio ha acudido "cada cierto tiempo" un neurólogo de la empresa privada Ribera Salud para "hacer guardias y visitar pacientes", pero se trata de una asistencia puntual que asegura que no llega a todos los usuarios del servicio y a lo que añade: "Con una consulta, quienes están sometidos a un tratamiento neurológico, no hacen nada...".

Desde el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón indican que han creado agendas para que los pacientes de Neurología del Obispo Polanco sean atendidos a través de personal externo, es decir, de consultas privadas, o por profesionales de los sectores sanitarios Zaragoza I, II y III. Se trata de que la asistencia se realiza en Teruel o en la capital aragonesa.

A ello suman que profesionales de los tres sectores de salud de Zaragoza atienden las consultas de Primaria mediante interconsulta virtual y que existe disponibilidad telefónica las 24 horas del día para atender todos los casos que se planteen desde Urgencias, Medicina Interna y/o el hospital de día del Obispo Polanco.

Pero desde Cocemfe insisten en que "los servicios se pierden fácil pero cuesta mucho recuperarlos". "Somos pacientes de segunda, y eso no lo vemos apropiado", denuncian. Entre sus planes está comenzar una campaña de movilización a través de las redes sociales para, una vez el verano llegue a su fin, movilizarse y protestar a las puertas del hospital.

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Rodríguez ha solicitado una reunión con el consejero de Sanidad, Ángel Sanz, que prevé que pueda convocarse en septiembre. También está previsto para ese mes el estreno del nuevo Obispo Polanco, pero hasta entones quedan al menos 30 días que sumarán un total de tres meses sin servicio de Neurología en el hospital de referencia en Teruel.