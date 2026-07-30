Un investigador del Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón gana el Premio Nacional de Investigación Juan de la Cierva

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) ha concedido los Premios Nacionales de Investigación y los Premios Nacionales de Investigación para Jóvenes 2026, con los que reconoce la excelencia científica y la contribución al avance del conocimiento de investigadores e investigadoras.

Los Premios Nacionales de Investigación reconocen el mérito de personas investigadoras españolas con una destacada trayectoria científica, mientras que los Premios Nacionales de Investigación para Jóvenes distinguen contribuciones sobresalientes realizadas por investigadores e investigadoras con una carrera aún en consolidación.

El MICIU ha concedido diez Premios Nacionales de Investigación y diez Premios Nacionales de Investigación para Jóvenes, dotados cada uno con 30.000 euros.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha afirmado que “estos premios reconocen el mérito de quienes son distinguidos, pero también ponen de manifiesto la fortaleza del sistema público de ciencia, que impulsa el talento, fomenta la excelencia y sitúa a España entre los países que lideran la investigación internacional”.

En esta edición, el Premio Nacional de Investigación para Jóvenes Margarita Salas en el área de Biología y el Premio Nacional de Investigación para Jóvenes Ángela Ruiz Robles en el área de Transferencia de Conocimiento, han recaído por primera vez en mujeres.

Área de Transferencia del Conocimiento

El Premio Nacional de Investigación Juan de la Cierva, en el área de Transferencia de Conocimiento, ha sido concedido a Jesús Martínez de la Fuente, por su destacada trayectoria en la transferencia del conocimiento en el ámbito de la nanobiotecnología.

Martínez de la Fuente es profesor de Investigación del CSIC en el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (INMA-CSIC) de Zaragoza.

El Premio Nacional de Investigación para Jóvenes Ángela Ruiz Robles, en el área de Transferencia de Conocimiento, ha recaído en Ana Novoa Pérez, por su destacada capacidad de transferencia de conocimiento en el ámbito de la gestión de especies de plantas invasoras.

Novoa es vicedirectora del en la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA-CSIC) de Almería.

Área de Biología

El Premio Nacional de Investigación Santiago Ramón y Cajal, en el área de Biología, ha sido concedido a Crisanto Gutiérrez Armenta, por una trayectoria excepcional que ha definido conceptos fundamentales en biología celular y molecular a lo largo de décadas.

Gutiérrez Armenta es Profesor Investigador en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO-CSIC/UAM).

El Premio Nacional de Investigación para Jóvenes Margarita Salas, en el área de Biología, ha recaído en Mireia Vallés Colomer, por haber redefinido la investigación del microbioma humano desde una perspectiva integradora y profundamente innovadora.

Vallés es biotecnóloga especializada en el microbioma intestinal y su relación con la salud mental en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.

Área de Ingeniería y Arquitectura

El Premio Nacional de Investigación Leonardo Torres Quevedo, en el área de Ingenierías y Arquitectura, ha sido concedido a José Miguel Adam Martínez, por su forma innovadora de entender y diseñar estructuras más seguras y resistentes.

Adam es catedrático del Instituto ICITECH (Instituto de Ciencia y Tecnología del Hormigón) de la Universitat Politècnica de València.

El Premio Nacional de Investigación para Jóvenes Matilde Ucelay, en el área de Ingenierías y Arquitectura, ha recaído en Mario Merino Martínez, por su trabajo innovador en el desarrollo de propulsores espaciales basados en plasma.

Merino es Catedrático en el Departamento de Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Carlos III de Madrid.

Área de Humanidades

El Premio Nacional de Investigación Ramón Menéndez Pidal, en el área de Humanidades, ha sido concedido a Carmen Julia Gutiérrez González, por su destacada trayectoria investigadora en el ámbito de la musicología, con la integración de enfoques de filología, humanidades digitales e inteligencia artificial.

Gutiérrez González es catedrática de Musicología de la Universidad Complutense de Madrid.

El Premio Nacional de Investigación para Jóvenes María Moliner, en el área de Humanidades, ha recaído en Pablo Alonso González, por su trayectoria investigadora interdisciplinar que incluye las humanidades ambientales, el patrimonio cultural y la alimentación desde la perspectiva antropológica.

Alonso es antropólogo y arqueólogo en el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA-CSIC) en Santa Cruz de Tenerife.

Área de Medicina y Ciencias de la Salud

El Premio Nacional de Investigación Gregorio Marañón, en el área de Medicina y Ciencias de la Salud, ha sido concedido a Ángel María Carracedo Álvarez, por su destacada trayectoria en el ámbito de la medicina forense y genómica.

Carracedo es catedrático de Medicina Legal en la Universidad de Santiago de Compostela.

El Premio Nacional de Investigación para Jóvenes Gabriella Morreale, en el área de Medicina y Ciencias de la Salud, ha recaído en Biola María Javierre Martínez, por su destacada trayectoria en el campo de la epigenética y genómica funcional.

Javierre es bióloga y bioquímica en el Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras de Barcelona.

Área de Ciencias y Tecnologías de los Recursos Naturales

El Premio Nacional de Investigación Alejandro Malaspina, en el área de Ciencias y Tecnologías de los Recursos Naturales, ha sido concedido a José Antonio Sobrino Rodríguez, por la excelencia de su trayectoria investigadora, la originalidad e innovación de su línea de investigación, así como su destacado liderazgo científico.

Sobrino es físico, director de la Unidad de Cambio Global de la Universitat de València, especializado en el campo de la Teledetección.

El Premio Nacional de Investigación para Jóvenes Ángeles Alvariño, en el área de Ciencias y Tecnologías de los Recursos Naturales, ha recaído en Laura Castro Santos, por la excelencia de su trayectoria académica en el desarrollo de tecnologías emergentes.

Castro es catedrática en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (Universidad da Coruña).

Área de Ciencias Físicas, de los Materiales y la Tierra

El Premio Nacional de Investigación Blas Cabrera, en el área de Ciencias Físicas, de los Materiales y de la Tierra, ha sido concedido a Carmen Isabel Álvarez Lorenzo, por su destacada trayectoria investigadora en el ámbito de la ciencia de los materiales biomédicos.

Álvarez es catedrática de la Universidad de Santiago de Compostela y directora del Instituto de Materiales de la USC (iMATUS).

El Premio Nacional de Investigación para Jóvenes Felisa Martín Bravo ha recaído en Miguel Anaya Martín, por su destacada trayectoria investigadora en el ámbito de los materiales emergentes para energía y optoelectrónica.

Anaya es investigador Ramón y Cajal en la Universidad de Sevilla e investigador de la Real Academia de Ingeniería británica en los Departamentos de Ingeniería Química y Biotecnología y de Física de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido.

Área de Ciencia y Tecnologías Químicas

El Premio Nacional de Investigación Enrique Moles, en el área de Ciencia y Tecnologías Químicas, ha sido concedido a Daniel Maspoch Comamala, por una trayectoria científica excepcional y de gran repercusión internacional, combinando investigación pionera con transferencia real a la sociedad.

Maspoch es profesor ICREA en el Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) de Barcelona.

El Premio Nacional de Investigación para Jóvenes María Teresa Toral, en el área de Ciencia y Tecnologías Químicas, ha recaído en Katherine Villa Gómez, por una investigación pionera en fotocatálisis y materiales sostenibles, integrando química, nanociencia y dispositivos funcionales para abordar retos energéticos y ambientales.

Villa es investigadora Ramón y Cajal, dirige el grupo de investigación “Materiales fotocatalíticos avanzados para la energía y la remediación ambiental” en el Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) de Barcelona.

Área de Matemáticas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

El Premio Nacional de Investigación Julio Rey Pastor, en el área de Matemáticas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, ha sido concedido a Ángel Lozano Solsona, por una trayectoria científica de excelencia, que combina rigor teórico, innovación y visión de futuro en las comunicaciones móviles.

Lozano es Ingeniero de Telecomunicación y catedrático de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

El Premio Nacional de Investigación para Jóvenes María Andresa Casamayor, en el área de Matemáticas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, ha recaído en Jorge Calvo Zaragoza, por haber impulsado y consolidado una línea de investigación original en el ámbito del reconocimiento óptico de música, combinando visión por computador e inteligencia artificial.

Calvo es ingeniero en informática y catedrático de la Universidad de Alicante.

Área de Derecho, Ciencias Económicas y Sociales

El Premio Nacional de Investigación Pascual Madoz, en el área de Derecho, Ciencias Económicas y Sociales, ha sido concedido a José Dolado Lobregat por destacada trayectoria investigadora en el ámbito de la econometría y la economía laboral.

Dolado es profesor emérito de la Universidad Carlos III de Madrid.

El Premio Nacional de Investigación para Jóvenes Clara Campoamor, en el área de Derecho, Ciencias Económicas y Sociales, ha sido concedido a Cristina Cadenas Sánchez por su destacada trayectoria investigadora en el ámbito de las Ciencias Sociales, siendo una referencia en la investigación aplicada al bienestar infantil.

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Cadenas es profesora e investigadora Marie Curie en la Universidad de Granada.