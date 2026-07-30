El municipio de Zaragoza que lleva a Ruth Empoderada, Leticia Sabater y El Cejas a sus fiestas patronales

En agosto numerosos municipios de Aragón celebran sus fiestas patronales. Estos son días muy importantes para las localidades, las diferentes comisiones de fiestas, los ayuntamientos y las peñas lo saben y, por eso, llevan trabajando en ellas desde hace tiempo. Una de las razones es para conseguir que en estos lugares haya actuaciones musicales de interés. Más allá de bandas tributos, orquestas y discomóviles, también es importante traer artistas de renombre nacional. Eso, precisamente, es lo que ha hecho Calatayud, que contará con actuaciones de Ruth la empoderada, Leticia Sabater y Kiko Rivera entre otros.

Calatayud celebra del 13 al 16 de agosto las fiestas de San Roque. Durante las jornadas, se llevarán a cabo diferentes actividades para amenizar a quien acuda a disfrutar. Por un lado, se mantiene viva la tradición con las celebraciones propias del santo, como la subida a la ermita, el sorteo del santo o la misa de los peñistas fallecidos. Por otro, están las actividades más festivas, como son la aparición de artistas, cantantes, bandas o DJs reconocidos nacionalmente.

Los artistas que actuaran en las fiestas de Calatayud

Antes del inicio como tal de las fiestas, el 8 de agosto está el primer nombre propio de las celebraciones. Ruth la empoderada actuará en el Recinto Ferial a las 23:30 horas. La conocida influencer y también cantante aparecerá en el escenario delante de todos los bilbilitanos para interpretar canciones como "Me sentí empoderada" o "Pekeñita pero matona". Esta influencer se ha popularizado por aparecer en televisión y en programas de streamers como "La casa de los gemelos", dando visibilidad al síndrome de Silver-Russell, enfermedad que padece.

El día previo al inicio oficial de las fiestas de San Roque (el 12), actuará otro artista también conocido por su faceta de influencer y por aparecer en programas de televisión. Se trata de El Cejas que amenizará la noche previa al cohete que inaugura las fiestas en la peña Los que faltaban.

Natalia OT, Brenda Serna y DJ Barcardit

Con las fiestas recién empezadas, el mismo 13 de agosto, hay tres nombres especialmente relevantes. Natalia Rodríguez, cantante que participó en la primera edición de Operación Triunfo, actuará también en la peña Los que faltaban. Ese mismo día dos DJs bastante conocidos pincharán en otras peñas. Brenda Serna en la peña Nogara y DJ Bacardit en El Cachirulo.

La reina de las fiestas de los pueblos hará acto de presencia en Calatayud y es que ni más ni menos que Leticia Sabater cantará para todos los bilbilitanos el 14 de agosto en la misma peña donde en los días previos han actuado El Cejas y Natalia OT.

Leticia Sabater en las fiestas de Delicias / PABLO IBÁÑEZ

Una actuación poco probable

La gran duda del cartel es Kiko Rivera. El DJ y cantante sufrió recientemente un ictus y, por el momento, su actuación previsto en la peña Solera para el 15 de agosto queda en el aire.

El último día de las fiestas, el 16, otro participante de "La Casa de los Gemelos" hará acto de presencia. En este caso es Sweet Flow. El rapero acudirá a las fiestas en su vertiente de pinchadiscos en la peña El Cachirulo.

Ocho 'joyas' musicales que pondrán banda sonora a las fiestas de Calatayud desde antes del inicio hasta el final de las celebraciones de San Roque.