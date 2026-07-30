Atención conductores: el peaje más caro de España pasa por Aragón

Verano es temporada de viajes. Los que lo hacen en tren, en avión, en autobús o con su vehículo personal. Si eres de estos últimos y vas a hacer un trayecto largo es más que probable que tengas que usar peajes para conducir por las autopistas del país. Por eso, es importante conocer que el peaje más caro por viaje completo pasa por Aragón.

Se ha publicado un informe de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) y, además de mostrar esta autopista como la más cara de España, refleja la diferencia de precios en las carreteras con peajes. El estudio muestra que en total de los 17.690 kilómetros que son de vías de gran capacidad (autopistas y autovías), aproximadamente en 1.960 km hay que pagar peaje.

El precio varía de forma muy significativa en función del territorio, de la fecha y hora en que se realice el viaje, o de la forma de pago AEA

El precio de estos peajes no es uniforme y varía, según AEA, "de forma muy significativa en función del territorio, de la fecha y hora en que se realice el viaje o de la forma de pago, con diferencias de precio de hasta un 750% entre la autopista más cara y la más barata".

Tramo de la autopista AP-68 a la altura de Gallur, en la provincia de Zaragoza. / El Periódico

La autopista más cara

La autopista más cara por trayecto completo es la AP-68. Esta vía conecta Zaragoza con Bilbao a través de Tudela, Calahorra y Logroño. Su precio es de 39,90 euros. Su precio de casi 40 euros está seguido por la AP-9 (Ferrol-Tuy) con 28,10 € y en la AP-66 (León-Campomanes), con 16,20 €.

Sin embargo, no todo son malas noticias. A partir del próximo mes de noviembre la circulación de vehículos ligeros en la AP-68 en los tramos de Aragón, La Rioja y Navarra será gratuito. En el País Vasco seguirá siendo de pago.

Peaje que se encontraba a la altura de Pina de Ebro en 2021 / ANDREEA VORNICU

Así esta vía se sumará a la liberación de los peajes como ya paso con la AP-2 en 2021. Esta autopista une Zaragoza con El Vendrell (Tarragona) y, recientemente, saltó la polémica, ya que Cataluña abrió el debate de volver a imponer pagos para usar esta carretera.

Peajes más caros por kilómetros

Por otro lado, los peajes más caros por kilómetros son, según este informe, los Túneles de Artxanda, en Bilbao, con 0,51 €/km, así como los Túneles del Cadí y Vallvidrera, en Cataluña, con 0,49 €/km y 0,31 €/km, respectivamente. Si ponemos el ojo en lo contrario, los más baratos por kilómetro son los peajes de la AG-57 (Puxeiros-Baiona) en Pontevedra, con 0,06 €/km; AG-55 (A Coruña-Carballo), con 0,07 €/km y el de la AP-8 (Variante Sur metropolitana de Bilbao) con 0,10 €/km.

Todas estas tarifas varían en función de la hora, la temporada o el método de pago. El informe de AEA muestra que viajar por la noche o de madrugada puede llegar a reducir el precio hasta tres veces. También, es ahora en verano cuando, como los hoteles, más caros sale utilizar estas autopistas. "Así, durante los meses de junio a septiembre y en Semana Santa -fechas de máxima intensidad circulatoria-, utilizar la AP-7 desde Alicante a Cartagena cuesta un 78,9% más que el resto del año. Lo mismo ocurre en la AP-7 desde Málaga a Estepona, en la que el recargo por temporada alta supera el 62,3%", expone AEA.