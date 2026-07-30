Atención conductores: el peaje más caro de España pasa por Aragón
El precio de los peajes, según AEA, varía en función del territorio, de la fecha y hora en que se realice el viaje o de la forma de pago
Verano es temporada de viajes. Los que lo hacen en tren, en avión, en autobús o con su vehículo personal. Si eres de estos últimos y vas a hacer un trayecto largo es más que probable que tengas que usar peajes para conducir por las autopistas del país. Por eso, es importante conocer que el peaje más caro por viaje completo pasa por Aragón.
Se ha publicado un informe de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) y, además de mostrar esta autopista como la más cara de España, refleja la diferencia de precios en las carreteras con peajes. El estudio muestra que en total de los 17.690 kilómetros que son de vías de gran capacidad (autopistas y autovías), aproximadamente en 1.960 km hay que pagar peaje.
El precio varía de forma muy significativa en función del territorio, de la fecha y hora en que se realice el viaje, o de la forma de pago
El precio de estos peajes no es uniforme y varía, según AEA, "de forma muy significativa en función del territorio, de la fecha y hora en que se realice el viaje o de la forma de pago, con diferencias de precio de hasta un 750% entre la autopista más cara y la más barata".
La autopista más cara
La autopista más cara por trayecto completo es la AP-68. Esta vía conecta Zaragoza con Bilbao a través de Tudela, Calahorra y Logroño. Su precio es de 39,90 euros. Su precio de casi 40 euros está seguido por la AP-9 (Ferrol-Tuy) con 28,10 € y en la AP-66 (León-Campomanes), con 16,20 €.
Sin embargo, no todo son malas noticias. A partir del próximo mes de noviembre la circulación de vehículos ligeros en la AP-68 en los tramos de Aragón, La Rioja y Navarra será gratuito. En el País Vasco seguirá siendo de pago.
Así esta vía se sumará a la liberación de los peajes como ya paso con la AP-2 en 2021. Esta autopista une Zaragoza con El Vendrell (Tarragona) y, recientemente, saltó la polémica, ya que Cataluña abrió el debate de volver a imponer pagos para usar esta carretera.
Peajes más caros por kilómetros
Por otro lado, los peajes más caros por kilómetros son, según este informe, los Túneles de Artxanda, en Bilbao, con 0,51 €/km, así como los Túneles del Cadí y Vallvidrera, en Cataluña, con 0,49 €/km y 0,31 €/km, respectivamente. Si ponemos el ojo en lo contrario, los más baratos por kilómetro son los peajes de la AG-57 (Puxeiros-Baiona) en Pontevedra, con 0,06 €/km; AG-55 (A Coruña-Carballo), con 0,07 €/km y el de la AP-8 (Variante Sur metropolitana de Bilbao) con 0,10 €/km.
Todas estas tarifas varían en función de la hora, la temporada o el método de pago. El informe de AEA muestra que viajar por la noche o de madrugada puede llegar a reducir el precio hasta tres veces. También, es ahora en verano cuando, como los hoteles, más caros sale utilizar estas autopistas. "Así, durante los meses de junio a septiembre y en Semana Santa -fechas de máxima intensidad circulatoria-, utilizar la AP-7 desde Alicante a Cartagena cuesta un 78,9% más que el resto del año. Lo mismo ocurre en la AP-7 desde Málaga a Estepona, en la que el recargo por temporada alta supera el 62,3%", expone AEA.
- Adiós a los molinos que presiden el Moncayo: 22 aerogeneradores se sustituirán por tres modernas máquinas con baterías
- Abre en el centro de Zaragoza un local especializado en tortillas de patata: 'Queremos conquistar la ciudad
- Los trabajadores chinos de Figueruelas vivirán en un complejo residencial dentro de la gigafactoría
- La asociación vecinal del barrio más poblado de Zaragoza cumple 40 años: 'Damos respuesta a lo que la administración ignora
- Una obra con dos caras en el corazón de Zaragoza: del parque que une dos históricos barrios al ahorro del tráfico para el centro
- Educación fija nuevas reglas para las excursiones y viajes escolares en Aragón tras el caso del IES Ítaca: estas son todas las claves
- El pueblo de Teruel con solo 17 habitantes que busca nuevos vecinos ofreciendo vivienda y conexión 5G: 'Destacamos por la calidad de vida que ofrecemos
- Vox fulmina la ayuda directa de 17 euros a los menores extranjeros acogidos en Aragón afirmando que son 'propinas